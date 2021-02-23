https://ria.ru/20210223/tramp-1598624645.html

Верховный суд США отказался рассматривать иск порноактрисы против Трампа

Верховный суд США отказался рассматривать иск порноактрисы против Трампа

Верховный суд США отказался рассматривать иск бывшей модели и порноактрисы Сторми Дэниелс, обвинившей экс-президента Дональда Трампа в клевете, свидетельствуют... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T03:28

2021-02-23T03:28

2021-02-23T03:28

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сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Верховный суд США отказался рассматривать иск бывшей модели и порноактрисы Сторми Дэниелс, обвинившей экс-президента Дональда Трампа в клевете, свидетельствуют документы суда.Дэниелс, настоящее имя которой Стэфани Клиффорд, стала объектом общественного внимания в 2018 году, когда издание Wall Street Journal со ссылкой на источник написало, что незадолго до выдвижения кандидатуры Трампа на президентских выборах его адвокат Майкл Коэн заплатил актрисе 130 тысяч долларов в рамках соглашения о неразглашении ее связи с президентом. Белый дом эту информацию опроверг.Позднее, кода актриса рассказала СМИ, что неизвестный мужчина угрожал ей и ее ребенку в связи с раскрытием информации о связи с Трампом, президент обвинил Дэниелс во лжи. В ответ она подала в суд, обвинив его в клевете, однако суд в Нью-Йорке отказал ей в рассмотрении дела.Как сообщил Верховный суд в понедельник без объяснения подробностей решения, в рассмотрении иска актрисе отказано.

https://ria.ru/20200520/1571706249.html

сша

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дональд трамп, сша, в мире