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Новое оружие России
https://ria.ru/20210223/terminator-1598638805.html
Госиспытания "умных" боеприпасов для "Терминаторов" стартуют в апреле
Госиспытания "умных" боеприпасов для "Терминаторов" стартуют в апреле
Госиспытания 30-миллиметровых боеприпасов с дистанционным подрывом для боевых машин поддержки танков "Терминатор" стартуют в апреле 2021 года, заявил РИА... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T10:49
2021-02-23T10:49
новое оружие россии
россия
юрий набоков
бмпу "терминатор"
безопасность
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АБУ-ДАБИ, 23 фев - РИА Новости. Госиспытания 30-миллиметровых боеприпасов с дистанционным подрывом для боевых машин поддержки танков "Терминатор" стартуют в апреле 2021 года, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этих снарядов НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш") Юрий Набоков.Таким образом сроки испытаний снарядов сдвинуты "вправо". Ранее Набоков заявлял РИА Новости, что они будут готовы к концу 2020 года."Снаряды для "Терминатора" выходят на госиспытания, фактически мы приступаем к ним по директиве с 1 апреля этого года. Думаю, что к концу следующего года боеприпасы с дистанционным подрывом будут готовы, мы закладываем на испытания где-то восемь - девять месяцев, затем предстоят формальные процедуры оформления документов", - сказал Набоков.Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" принята на вооружение Вооруженных сил России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех противотанковых управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.Первый контракт на поставку вооруженным силам России БМПТ "Терминатор" был подписан в ходе научно-технического форума "Армия-2017".
https://ria.ru/20210221/terminator-1598468549.html
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россия, юрий набоков, бмпу "терминатор", безопасность

Госиспытания "умных" боеприпасов для "Терминаторов" стартуют в апреле

10:49 23.02.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкБоевая машина поддержки танков "Терминатор" во время репетиции Парада Победы на военном полигоне "Алабино" в Московской области
Боевая машина поддержки танков Терминатор во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АБУ-ДАБИ, 23 фев - РИА Новости. Госиспытания 30-миллиметровых боеприпасов с дистанционным подрывом для боевых машин поддержки танков "Терминатор" стартуют в апреле 2021 года, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этих снарядов НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш") Юрий Набоков.
Таким образом сроки испытаний снарядов сдвинуты "вправо". Ранее Набоков заявлял РИА Новости, что они будут готовы к концу 2020 года.
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) Терминатор во время военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
21 февраля, 13:05Новое оружие России
В УВЗ рассказали об испытаниях БМПТ "Терминатор"
"Снаряды для "Терминатора" выходят на госиспытания, фактически мы приступаем к ним по директиве с 1 апреля этого года. Думаю, что к концу следующего года боеприпасы с дистанционным подрывом будут готовы, мы закладываем на испытания где-то восемь - девять месяцев, затем предстоят формальные процедуры оформления документов", - сказал Набоков.
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" принята на вооружение Вооруженных сил России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех противотанковых управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.
Первый контракт на поставку вооруженным силам России БМПТ "Терминатор" был подписан в ходе научно-технического форума "Армия-2017".
Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3 во время военно-технического форума Армия-2017 - РИА Новости, 1920, 13.01.2021
13 января, 06:27Новое оружие России
"Танк на стероидах": немецкий журналист оценил БМПТ "Терминатор"
 
Новое оружие РоссииРоссияЮрий НабоковБМПУ "Терминатор"Безопасность
 
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