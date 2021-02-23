https://ria.ru/20210223/terminator-1598638805.html

Госиспытания "умных" боеприпасов для "Терминаторов" стартуют в апреле

Госиспытания "умных" боеприпасов для "Терминаторов" стартуют в апреле

Госиспытания 30-миллиметровых боеприпасов с дистанционным подрывом для боевых машин поддержки танков "Терминатор" стартуют в апреле 2021 года, заявил РИА... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T10:49

2021-02-23T10:49

2021-02-23T10:49

новое оружие россии

россия

юрий набоков

бмпу "терминатор"

безопасность

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АБУ-ДАБИ, 23 фев - РИА Новости. Госиспытания 30-миллиметровых боеприпасов с дистанционным подрывом для боевых машин поддержки танков "Терминатор" стартуют в апреле 2021 года, заявил РИА Новости гендиректор предприятия-разработчика этих снарядов НПО "Прибор" (входит в концерн "Техмаш") Юрий Набоков.Таким образом сроки испытаний снарядов сдвинуты "вправо". Ранее Набоков заявлял РИА Новости, что они будут готовы к концу 2020 года."Снаряды для "Терминатора" выходят на госиспытания, фактически мы приступаем к ним по директиве с 1 апреля этого года. Думаю, что к концу следующего года боеприпасы с дистанционным подрывом будут готовы, мы закладываем на испытания где-то восемь - девять месяцев, затем предстоят формальные процедуры оформления документов", - сказал Набоков.Боевая машина поддержки танков (БМПТ) "Терминатор" принята на вооружение Вооруженных сил России в 2018 году. Комплекс вооружений БМПТ состоит из двух 30-миллиметровых пушек 2А42, четырех противотанковых управляемых ракет 9М120-1 типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов АГС-17 и 7,62-миллиметрового модернизированного танкового пулемета Калашникова.Первый контракт на поставку вооруженным силам России БМПТ "Терминатор" был подписан в ходе научно-технического форума "Армия-2017".

https://ria.ru/20210221/terminator-1598468549.html

https://ria.ru/20210113/terminator-1592806923.html

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россия, юрий набоков, бмпу "терминатор", безопасность