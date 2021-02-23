https://ria.ru/20210223/tekhas-1598629955.html

Жителей Техаса возмутили последствия аномальной зимней погоды в штате

Жителей Техаса возмутили последствия аномальной зимней погоды в штате

Жители американского штата Техас возмущены тем, что инфраструктура энергетической столицы США не сумела выдержать необычных для южных регионов страны морозов,... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T08:48

2021-02-23T08:48

2021-02-23T08:48

уитни хьюстон

джо байден

сша

техас

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Жители американского штата Техас возмущены тем, что инфраструктура энергетической столицы США не сумела выдержать необычных для южных регионов страны морозов, свое разочарование они выразили в беседе с РИА Новости.Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. Снежные бури и другие погодные явления вызвали массовые отключения электричества и воды в Техасе, а также очереди за продуктами, рост цен на бензин и многие другие неудобства для миллионов жителей штата. По данным портала Poweroutage.com, в настоящее время около 13,4 тысячи потребителей в Техасе остаются без электричества.Законодатели как в Остине, так и в Вашингтоне практически сразу разошлись во мнениях по поводу причин произошедшего: демократы возложили вину на техасскую инфраструктуру ископаемого топлива, а республиканцы посчитали, что дело в отсутствии оборудования, необходимого для использования альтернативных источников энергии.Жительница Хьюстона Шейла Прайс, домохозяйка и мать четверых детей, - лишь одна из миллионов техасцев, разочарованных недостаточной реакцией чиновников штата. Прайс рассказала, что была возмущена сбоями в подаче электроэнергии, учитывая, что она живет в так называемом "энергетическом коридоре" страны."Как такое может произойти в энергетическом центре страны? Это совершенно безобразно. Так безумно осознавать, что я живу в энергетической столице", - отметила Прайс.По словам собеседницы агентства, "никто не пытается взять на себя ответственность" за беды, обрушившиеся на штат. Прайс считает, что губернатор Техаса Грег Эббот и другие республиканские чиновники отрицают изменение климата, сопротивляются улучшению инфраструктуры и инвестициям. В этой связи женщина выразила надежду, что власти будут вынуждены изменить курс на благо населения штата."Не могу передать, как мне грустно", - посетовала Прайс, признавшись, что жители штата ожидали "подставы" от русских или китайцев, но не от самих американцев.Житель крупнейшего техасского города Хьюстона Деррилл Холли, в свою очередь, сообщил РИА Новости, что оставался без электричества не менее 61 часа. По его оценкам, свет выключился, когда температура понизилась более чем до минус 6 градусов. Вдобавок ко всему отключились интернет и сотовая связь."Основные услуги, к которым обычно есть доступ, оказались недоступны", - рассказал Холли.Он отметил, что некоторые люди пытались греться в машинах. "Оставаться в машине очень рискованно - люди могут заснуть и не проснуться", - поделился страхами мужчина.Он рассказал также, что некоторые люди использовали в домах спальные мешки. По словам Холли, приличных гостиничных номеров в радиусе 100-200 миль от Хьюстона нет.Шейла Прайс также рассказала РИА Новости, что на помощь приходили не только спальные мешки, но и гриль. "Люди использовали гриль внутри домов, пытаясь согреться. У многих людей прорвало трубы… У моего соседа прорвало трубу, у другого соседа сгорел дом, а все, что ты слышишь – это сирены, которые здесь слышно не часто", - отметила Прайс.Президент США Джо Байден ранее объявил в Техасе чрезвычайное положение.

https://ria.ru/20210223/sneg-1598626681.html

https://ria.ru/20210218/ssha-1598081781.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210222/ssha-1598547396.html

сша

техас

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уитни хьюстон, джо байден, сша, техас, в мире