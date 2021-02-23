https://ria.ru/20210223/tbilisi-1598666223.html
Протестующие перекрыли проспект рядом со зданием парламента в Тбилиси
Протестующие перекрыли проспект рядом со зданием парламента в Тбилиси
Сотни представителей оппозиционных партий и их сторонники, которые проводят акцию протеста в центре Тбилиси, перекрыли проспект Руставели, прилегающий к зданию... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T15:56
2021-02-23T15:56
2021-02-23T16:50
георгий гахария
ираклий гарибашвили
единое национальное движение
мвд грузии
тбилиси
грузия
в мире
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ТБИЛИСИ, 23 фев - РИА Новости. Сотни представителей оппозиционных партий и их сторонники, которые проводят акцию протеста в центре Тбилиси, перекрыли проспект Руставели, прилегающий к зданию парламента Грузии, передает корреспондент РИА Новости.Оппозиция начала акцию перед зданием государственной канцелярии в Тбилиси после того, как спецназ задержал председателя самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение" Нику Мелию.Теперь участники акции шествием переместились к парламенту. Несмотря на сильный ветер, митингующие не собираются расходиться.Сотрудник патрульной полиции заявил журналистам, что разрешение на проведение демонстрации выдано.Восемнадцатого февраля премьер Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Глава правительства считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, он был назначен на пост премьера поздно вечером в понедельник.
https://radiosputnik.ria.ru/20210223/evrosoyuz-1598663840.html
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Протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси
Протестующие перекрыли проспект Руставели в Тбилиси, прилегающий к зданию парламента Грузии, куда они пришли от государственной канцелярии. Несмотря на сильный ветер, митингующие не собираются расходиться.
2021-02-23T15:56
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РИА Новости
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РИА Новости
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георгий гахария, ираклий гарибашвили, единое национальное движение, мвд грузии, тбилиси, грузия, в мире