https://ria.ru/20210223/serdtse-1598673585.html
Назван предвестник проблем с сердцем
Назван предвестник проблем с сердцем
Повышенная потливость без очевидных причин может быть признаком проблем с сердцем и свидетельствовать о приближающемся инфаркте, сообщило издание Express со... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T17:30
2021-02-23T17:30
2021-02-23T17:55
здоровье
общество
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Повышенная потливость без очевидных причин может быть признаком проблем с сердцем и свидетельствовать о приближающемся инфаркте, сообщило издание Express со ссылкой на врачей из Британского фонда сердечных заболеваний.Они предупредили, что к специалисту стоит обратиться и при беспричинной ночной потливости.Наиболее опасно потоотделение, сопровождающееся внезапной болью в груди, головокружением или тошнотой, предупредили врачи. В этом случае может потребоваться срочная медицинская помощь.Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.
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здоровье, общество
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
Повышенная потливость без очевидных причин может быть признаком проблем с сердцем и свидетельствовать о приближающемся инфаркте, сообщило издание Express
со ссылкой на врачей из Британского фонда сердечных заболеваний.
"Прокачка крови через закупоренные артерии требует от сердца большего усилия, поэтому тело больше потеет, пытаясь снизить температуру во время дополнительных усилий", — объяснили медики.
Они предупредили, что к специалисту стоит обратиться и при беспричинной ночной потливости.
Наиболее опасно потоотделение, сопровождающееся внезапной болью в груди, головокружением или тошнотой, предупредили врачи. В этом случае может потребоваться срочная медицинская помощь.
Сердечный приступ — тяжелое патологическое состояние, обусловленное острым недостатком кровоснабжения сердечной мышцы (закупорка тромбом и/или спазм, как правило, в области атеросклеротической бляшки артерии, питающей сердце) с развитием ишемии и некроза (отмирания) участка этой мышцы.