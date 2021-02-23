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Госдеп пригрозил новыми санкциями в отношении "Северного потока — 2"
Госдеп пригрозил новыми санкциями в отношении "Северного потока — 2"
Новые санкции, которые США ввели против газопровода "Северный поток — 2" после доклада госдепартамента конгрессу — это "не конец истории", заявил представитель... РИА Новости, 24.02.2021
2021-02-23T23:32
2021-02-24T00:18
россия
allseas
северный поток — 2
нед прайс
германия
сша
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Новые санкции, которые США ввели против газопровода "Северный поток — 2" после доклада госдепартамента конгрессу — это "не конец истории", заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.Как отметил Прайс, в случае необходимости, чтобы выполнить требования конгрессменов, США готовы принять "дополнительные меры" в отношении проекта. "Мы без колебания их примем", — добавил он.Госдепартамент представил на прошлой неделе доклад конгрессу по мерам противодействия "Северному потоку — 2". После этого власти США ввели санкции против трубоукладчика "Фортуна", способного достроить газопровод, и его владельца "КВТ-РУС" по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) при том, что и судно, и компания уже находились к тому времени в ограничительном списке по другому закону — "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Из-за этого некоторые конгрессмены раскритиковали госдеп за недостаточные, по их мнению, шаги против строительства трубопровода."Северный поток — 2"Проект предполагает проведение двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. США в конце 2019 года ввели санкции против проекта, в результате чего компании Allseas из Швейцарии пришлось отказаться от прокладки трубы.Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020-го.Власти России не раз указывали, что "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект. В Москве подчеркивали, что трубопровод будет достроен, несмотря на внешнее противодействие.
https://ria.ru/20210223/potok-1598667239.html
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россия, allseas, северный поток — 2, нед прайс, германия, сша

Госдеп пригрозил новыми санкциями в отношении "Северного потока — 2"

23:32 23.02.2021 (обновлено: 00:18 24.02.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Соловьева / Перейти в фотобанкСклад труб для строительства газопровода "Северный поток-2" в Германии
Склад труб для строительства газопровода Северный поток-2 в Германии - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Соловьева
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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Новые санкции, которые США ввели против газопровода "Северный поток — 2" после доклада госдепартамента конгрессу — это "не конец истории", заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.
"То, что мы подали в пятницу, — еще не конец истории", — сказал он на брифинге.
Как отметил Прайс, в случае необходимости, чтобы выполнить требования конгрессменов, США готовы принять "дополнительные меры" в отношении проекта. "Мы без колебания их примем", — добавил он.
Госдепартамент представил на прошлой неделе доклад конгрессу по мерам противодействия "Северному потоку — 2". После этого власти США ввели санкции против трубоукладчика "Фортуна", способного достроить газопровод, и его владельца "КВТ-РУС" по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) при том, что и судно, и компания уже находились к тому времени в ограничительном списке по другому закону — "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Из-за этого некоторые конгрессмены раскритиковали госдеп за недостаточные, по их мнению, шаги против строительства трубопровода.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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"Северный поток — 2"

Проект предполагает проведение двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.
Против "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. США в конце 2019 года ввели санкции против проекта, в результате чего компании Allseas из Швейцарии пришлось отказаться от прокладки трубы.
Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020-го.
Власти России не раз указывали, что "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект. В Москве подчеркивали, что трубопровод будет достроен, несмотря на внешнее противодействие.
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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РоссияAllseasСеверный поток — 2Нед ПрайсГерманияСША
 
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