https://ria.ru/20210223/sanktsii-1598696505.html

Госдеп пригрозил новыми санкциями в отношении "Северного потока — 2"

Госдеп пригрозил новыми санкциями в отношении "Северного потока — 2"

Новые санкции, которые США ввели против газопровода "Северный поток — 2" после доклада госдепартамента конгрессу — это "не конец истории", заявил представитель... РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-23T23:32

2021-02-23T23:32

2021-02-24T00:18

россия

allseas

северный поток — 2

нед прайс

германия

сша

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ВАШИНГТОН, 23 фев — РИА Новости. Новые санкции, которые США ввели против газопровода "Северный поток — 2" после доклада госдепартамента конгрессу — это "не конец истории", заявил представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс.Как отметил Прайс, в случае необходимости, чтобы выполнить требования конгрессменов, США готовы принять "дополнительные меры" в отношении проекта. "Мы без колебания их примем", — добавил он.Госдепартамент представил на прошлой неделе доклад конгрессу по мерам противодействия "Северному потоку — 2". После этого власти США ввели санкции против трубоукладчика "Фортуна", способного достроить газопровод, и его владельца "КВТ-РУС" по закону об энергобезопасности Европы (PEESA) при том, что и судно, и компания уже находились к тому времени в ограничительном списке по другому закону — "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Из-за этого некоторые конгрессмены раскритиковали госдеп за недостаточные, по их мнению, шаги против строительства трубопровода."Северный поток — 2"Проект предполагает проведение двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. США в конце 2019 года ввели санкции против проекта, в результате чего компании Allseas из Швейцарии пришлось отказаться от прокладки трубы.Строительство возобновилось спустя год — в декабре 2020-го.Власти России не раз указывали, что "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект. В Москве подчеркивали, что трубопровод будет достроен, несмотря на внешнее противодействие.

https://ria.ru/20210223/potok-1598667239.html

https://ria.ru/20210223/potok-1598677480.html

россия

германия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, allseas, северный поток — 2, нед прайс, германия, сша