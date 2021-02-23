https://ria.ru/20210223/ryaboshapka-1598675702.html

Госдеп наградил экс-генпрокурора Украины Рябошапку за борьбу с коррупцией

Госдеп наградил экс-генпрокурора Украины Рябошапку за борьбу с коррупцией

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка удостоился награды государственного департамента США за борьбу с коррупцией, говорится в заявлении... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T17:53

2021-02-23T17:53

2021-02-23T17:53

руслан рябошапка

энтони блинкен

джо байден

сша

украина

в мире

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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка удостоился награды государственного департамента США за борьбу с коррупцией, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, распространенном во вторник."Я объявляю о новой международной награде поборникам борьбы с коррупцией, которой отмечаются те, кто неустанно работал, часто перед лицом сложностей, чтобы отстаивать прозрачность, биться с коррупцией и добиваться возмездия в собственных странах… Получатели:.. Руслан Рябошапка из Украины", - говорится в заявлении.Всего награды удостоены 12 человек.Когда Рябошапка был генпрокурором, его ведомство, в частности, проводило аудит около 15 дел, открытых ранее в связи с расследованием деятельности на Украине сына нынешнего президента США Джо Байдена Хантера Байдена и компании Burisma, где он работал. В результате дела были переданы генпрокуратурой другим органам: в Национальное антикоррупционное бюро, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины.

https://ria.ru/20200506/1571024666.html

сша

украина

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руслан рябошапка, энтони блинкен, джо байден, сша, украина, в мире