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Госдеп наградил экс-генпрокурора Украины Рябошапку за борьбу с коррупцией
Госдеп наградил экс-генпрокурора Украины Рябошапку за борьбу с коррупцией
Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка удостоился награды государственного департамента США за борьбу с коррупцией, говорится в заявлении... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T17:53
2021-02-23T17:53
руслан рябошапка
энтони блинкен
джо байден
сша
украина
в мире
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка удостоился награды государственного департамента США за борьбу с коррупцией, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, распространенном во вторник."Я объявляю о новой международной награде поборникам борьбы с коррупцией, которой отмечаются те, кто неустанно работал, часто перед лицом сложностей, чтобы отстаивать прозрачность, биться с коррупцией и добиваться возмездия в собственных странах… Получатели:.. Руслан Рябошапка из Украины", - говорится в заявлении.Всего награды удостоены 12 человек.Когда Рябошапка был генпрокурором, его ведомство, в частности, проводило аудит около 15 дел, открытых ранее в связи с расследованием деятельности на Украине сына нынешнего президента США Джо Байдена Хантера Байдена и компании Burisma, где он работал. В результате дела были переданы генпрокуратурой другим органам: в Национальное антикоррупционное бюро, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины.
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руслан рябошапка, энтони блинкен, джо байден, сша, украина, в мире

Госдеп наградил экс-генпрокурора Украины Рябошапку за борьбу с коррупцией

17:53 23.02.2021
 
© РИА Новости / СтрингерРуслан Рябошапка
Руслан Рябошапка - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 23 фев - РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка удостоился награды государственного департамента США за борьбу с коррупцией, говорится в заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, распространенном во вторник.
"Я объявляю о новой международной награде поборникам борьбы с коррупцией, которой отмечаются те, кто неустанно работал, часто перед лицом сложностей, чтобы отстаивать прозрачность, биться с коррупцией и добиваться возмездия в собственных странах… Получатели:.. Руслан Рябошапка из Украины", - говорится в заявлении.
Всего награды удостоены 12 человек.
Когда Рябошапка был генпрокурором, его ведомство, в частности, проводило аудит около 15 дел, открытых ранее в связи с расследованием деятельности на Украине сына нынешнего президента США Джо Байдена Хантера Байдена и компании Burisma, где он работал. В результате дела были переданы генпрокуратурой другим органам: в Национальное антикоррупционное бюро, Госбюро расследований и Службу безопасности Украины.
Руслан Рябошапка - РИА Новости, 1920, 06.05.2020
6 мая 2020, 13:29
Против экс-генпрокурора Украины Рябошапки возбудили дело
 
Руслан РябошапкаЭнтони БлинкенДжо БайденСШАУкраинаВ мире
 
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