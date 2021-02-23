https://ria.ru/20210223/rubl-1598622868.html

Банкир рассказал, сколько еще проживут монеты

Банкир рассказал, сколько еще проживут монеты

Когда в России откажутся от чеканки монет и от чего это зависит, предположил в интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T02:09

2021-02-23T02:09

2021-02-23T02:09

россия

ассоциация российских банков

гарегин тосунян

рубль

экономика

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Когда в России откажутся от чеканки монет и от чего это зависит, предположил в интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян.Россияне стали предпочитать безналичные платежи при расчетах. Тенденция к отказу от наличных стала особенно заметна во время пандемии. Оборот наличных денег, особенно металлических, будет и далее сокращаться, считает Гарегин Тосунян. Одной из причин, отметил он, является то, что чеканка мелких монет обходится дороже, чем их номинал. В первую очередь, конечно, это касается монет с копеечным номиналом, которые по большей части уже фактически вышли из оборота. А монеты, номинированные в рублях, еще могут послужить, уверен президент Ассоциации российских банков."Десять рублей – это фактически 10 центов, чуть больше. Совсем выйдут из оборота они, конечно, не скоро, диапазон значительного вымывания из оборота будет не меньше чем 5‒10 лет. Если будет укрепление рубля, то те же 10 рублей могут превратиться уже не в 10‒15 центов, а в 50 центов, а 50 центов – это достаточная сумма, чтобы в металлической форме продолжать существовать и в качестве сдачи использоваться. Если же произойдет обесценение и та же 10-рублевая медная монета не будет самоокупаться, тогда вымывание будет происходить процентов на 90", – считает Гарегин Тосунян.Если у вас накопилось много мелочи, то в ряде банков вы можете обменять ее на купюры или зачислить на свой счет. Помимо этого, в некоторых торговых центрах есть аппараты для приема монет с последующим зачислением на карту или пополнением телефонного счета ‒ по выбору клиента. А какие-то монетки можете оставить себе на память, просто ради интереса, советует Гарегин Тосунян.

https://ria.ru/20210222/rubl-1598607953.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ассоциация российских банков, гарегин тосунян, рубль, экономика