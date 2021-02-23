Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка проекта Морская держава
Морская держава
https://ria.ru/20210223/rakhmanov-1598083378.html
Обращение Алексея Рахманова к читателям проекта
Обращение Алексея Рахманова к читателям проекта
30 октября 1696 года с подачи Петра Первого Боярская дума постановила: "Морским судам быть". Эту дату принято считать днем рождения русского флота. Днем, когда... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T11:00
2021-02-23T13:05
морская держава
морская держава
россия
российское историческое общество
объединенная судостроительная корпорация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598129184_0:142:3072:1869_1920x0_80_0_0_5b4c7ae588800b3216b60c4dd7fb1d26.jpg
30 октября 1696 года с подачи Петра Первого Боярская дума постановила: "Морским судам быть". Эту дату принято считать днем рождения русского флота. Днем, когда Петр превратил свое любимое детище в одно из главных дел государства. Я благодарен МИА "Россия сегодня" и Российскому историческому обществу за то, что в год 325-летия флота запускается проект о кораблях и людях, которые их строят.Петр хорошо понимал, что только обретение Россией статуса морской державы обеспечит стране независимость и благосостояние. Моря – это главные транспортные артерии, по которым идет львиная доля торговли. Во все времена, даже очень древние, сильнейшие государства боролись за возможность ими владеть. Господство на море предопределяло военное, экономическое и политическое преимущество. Для этого Петру и нужен был флот, а также верфи, способные его строить. И, конечно, специалисты, которых начали готовить в навигацкой школе. Он продолжил и успешно реализовал дело своего отца – царя Алексея Михайловича, построившего первый русский военный корабль "Орел".Между 30 октября 1696 года и 2 ноября 1721 года, когда Россия закономерно стала империей, прошло всего четверть века. За это время наша страна радикально изменилась. Она уже прочно стояла на балтийских берегах, научилась всему, что умели великие державы того времени, и вошла в их число. Но и карта мира стала другой.Мы живем в эпоху, когда моря и океаны снова становятся ареной ожесточенной борьбы. Нешуточная схватка идет за Арктику, вокруг Северного морского пути. Государства мира вновь, как и в петровские времена, ведут торговые войны, устраивают морские блокады и вводят санкции. Общемировое морское соревнование продолжается. Нашим предшественникам не раз приходилось с ним сталкиваться, что заставляет нас по-новому взглянуть на роль нашего флота и фигуру Петра Первого, со дня рождения которого в следующем году исполнится 350 лет. Благодаря этому проекту каждый сможет познакомиться с событиями, которые сделали Россию великой морской державой, с редкими артефактами и документами, узнать о героях, которые сегодня живут среди нас. Уверен, что морская история станет новой увлекательной страницей для всех, кто интересуется прошлым и настоящим нашей страны.А.Л. Рахманов
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/13/1598129184_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f929078adf5eb1773d966bab279f559c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
морская держава, россия, российское историческое общество, объединенная судостроительная корпорация

Обращение Алексея Рахманова к читателям проекта

11:00 23.02.2021 (обновлено: 13:05 23.02.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой АО "ОСК"Заместитель председателя Совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по кораблестроению Алексей Рахманов
Заместитель председателя Совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ по кораблестроению Алексей Рахманов - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Фото предоставлено пресс-службой АО "ОСК"
Читать ria.ru в
30 октября 1696 года с подачи Петра Первого Боярская дума постановила: "Морским судам быть". Эту дату принято считать днем рождения русского флота. Днем, когда Петр превратил свое любимое детище в одно из главных дел государства. Я благодарен МИА "Россия сегодня" и Российскому историческому обществу за то, что в год 325-летия флота запускается проект о кораблях и людях, которые их строят.
Петр хорошо понимал, что только обретение Россией статуса морской державы обеспечит стране независимость и благосостояние. Моря – это главные транспортные артерии, по которым идет львиная доля торговли. Во все времена, даже очень древние, сильнейшие государства боролись за возможность ими владеть. Господство на море предопределяло военное, экономическое и политическое преимущество. Для этого Петру и нужен был флот, а также верфи, способные его строить. И, конечно, специалисты, которых начали готовить в навигацкой школе. Он продолжил и успешно реализовал дело своего отца – царя Алексея Михайловича, построившего первый русский военный корабль "Орел".
Между 30 октября 1696 года и 2 ноября 1721 года, когда Россия закономерно стала империей, прошло всего четверть века. За это время наша страна радикально изменилась. Она уже прочно стояла на балтийских берегах, научилась всему, что умели великие державы того времени, и вошла в их число. Но и карта мира стала другой.
Без русского флота этого бы не случилось. Сам Петр писал, что победа в Северной войне и Ништадтский мир были получены не чем иным, "токмо флотом".
Мы живем в эпоху, когда моря и океаны снова становятся ареной ожесточенной борьбы. Нешуточная схватка идет за Арктику, вокруг Северного морского пути. Государства мира вновь, как и в петровские времена, ведут торговые войны, устраивают морские блокады и вводят санкции. Общемировое морское соревнование продолжается. Нашим предшественникам не раз приходилось с ним сталкиваться, что заставляет нас по-новому взглянуть на роль нашего флота и фигуру Петра Первого, со дня рождения которого в следующем году исполнится 350 лет.
Благодаря этому проекту каждый сможет познакомиться с событиями, которые сделали Россию великой морской державой, с редкими артефактами и документами, узнать о героях, которые сегодня живут среди нас. Уверен, что морская история станет новой увлекательной страницей для всех, кто интересуется прошлым и настоящим нашей страны.
А.Л. Рахманов
 
Морская державаМорская державаРоссияРоссийское историческое обществоОбъединенная судостроительная корпорация
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме
05:16Полянский призвал немецкого дипломата "не темнить" насчет доступа в Крым
05:13Звезда шоу "Холостяк" прокомментировала смертельное ДТП со своим участием
05:06На трассе в Красноярском крае сгорел автобус вахтовиков
04:57В США будут проверять все самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW4000
04:32Россияне рассказали, сколько денег они тратят на путешествия
04:31В Telegram появилась новая функция
04:28Украине предрекли проблемы из-за санкций против "Спортмастера"
04:09Россиянам рассказали, как устранить главный признак усталости
03:48Назван способ улучшить зрение за три минуты в день
03:43Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года
03:37Трое приморцев напали на дом предпринимателя
03:35"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам
03:32"Победа" с мая начнет выполнять часть рейсов из "Шереметьево"
02:54В Москве ликвидировали пожар в металлическом ангаре
02:43США и Канада договорились вместе противостоять Китаю
02:39США и Канада договорились модернизировать NORAD
02:30Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку
02:30Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре
02:25В Москве загорелся металлический ангар
Лента новостейМолния