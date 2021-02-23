https://ria.ru/20210223/rakhmanov-1598083378.html

Обращение Алексея Рахманова к читателям проекта

Обращение Алексея Рахманова к читателям проекта

30 октября 1696 года с подачи Петра Первого Боярская дума постановила: "Морским судам быть". Эту дату принято считать днем рождения русского флота. Днем, когда... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T11:00

2021-02-23T11:00

2021-02-23T13:05

морская держава

морская держава

россия

российское историческое общество

объединенная судостроительная корпорация

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30 октября 1696 года с подачи Петра Первого Боярская дума постановила: "Морским судам быть". Эту дату принято считать днем рождения русского флота. Днем, когда Петр превратил свое любимое детище в одно из главных дел государства. Я благодарен МИА "Россия сегодня" и Российскому историческому обществу за то, что в год 325-летия флота запускается проект о кораблях и людях, которые их строят.Петр хорошо понимал, что только обретение Россией статуса морской державы обеспечит стране независимость и благосостояние. Моря – это главные транспортные артерии, по которым идет львиная доля торговли. Во все времена, даже очень древние, сильнейшие государства боролись за возможность ими владеть. Господство на море предопределяло военное, экономическое и политическое преимущество. Для этого Петру и нужен был флот, а также верфи, способные его строить. И, конечно, специалисты, которых начали готовить в навигацкой школе. Он продолжил и успешно реализовал дело своего отца – царя Алексея Михайловича, построившего первый русский военный корабль "Орел".Между 30 октября 1696 года и 2 ноября 1721 года, когда Россия закономерно стала империей, прошло всего четверть века. За это время наша страна радикально изменилась. Она уже прочно стояла на балтийских берегах, научилась всему, что умели великие державы того времени, и вошла в их число. Но и карта мира стала другой.Мы живем в эпоху, когда моря и океаны снова становятся ареной ожесточенной борьбы. Нешуточная схватка идет за Арктику, вокруг Северного морского пути. Государства мира вновь, как и в петровские времена, ведут торговые войны, устраивают морские блокады и вводят санкции. Общемировое морское соревнование продолжается. Нашим предшественникам не раз приходилось с ним сталкиваться, что заставляет нас по-новому взглянуть на роль нашего флота и фигуру Петра Первого, со дня рождения которого в следующем году исполнится 350 лет. Благодаря этому проекту каждый сможет познакомиться с событиями, которые сделали Россию великой морской державой, с редкими артефактами и документами, узнать о героях, которые сегодня живут среди нас. Уверен, что морская история станет новой увлекательной страницей для всех, кто интересуется прошлым и настоящим нашей страны.А.Л. Рахманов

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морская держава, россия, российское историческое общество, объединенная судостроительная корпорация