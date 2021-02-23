https://ria.ru/20210223/rabota-1598628260.html

Россияне стали реже соглашаться на меньшую зарплату ради работы у дома

Россияне стали реже соглашаться на меньшую зарплату ради работы у дома

Согласиться на меньшую зарплату ради места работы, расположенного в получасе ходьбы от дома, сегодня готовы около половины россиян, что меньше, чем в... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T08:07

2021-02-23T08:07

2021-02-23T08:07

россия

superjob

общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости/Прайм. Согласиться на меньшую зарплату ради места работы, расположенного в получасе ходьбы от дома, сегодня готовы около половины россиян, что меньше, чем в "доковидные" времена; при этом в среднем они готовы снизить свои зарплатные ожидания на 9%, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 443 населённых пунктов всех округов России. Исследование проводилось с 12 по 18 февраля."Добираться на работу менее получаса, да еще и пешком — по мнению 48% россиян, это стоит того, чтобы согласиться на меньшую зарплату. В среднем эта категория респондентов готова снизить зарплатные ожидания на 9%", - говорится в исследовании.Тех, кто готов к финансовым уступкам ради свободного времени, больше среди опрошенных старше 45 лет (55%), а также среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей (52%).Однако аналитики отметили, что за время пандемии коронавируса многие соскучились по работе и готовы ездить в офис. Четыре года назад, когда проводилось аналогичное исследование, желающих работать недалеко от дома, хоть и за меньшие деньги, было заметно больше (56%), и снижать зарплатные ожидания они были готовы в среднем на 10%.Кроме того, сейчас 37% россиян не согласны на меньшую зарплату ради близости места работы к дому. "Такая позиция более популярна среди мужчин (38% против 35% среди женщин) и опрошенных от 35 до 44 лет (41%). В 2017 году тех, кто не был готов поступиться частью зарплаты ради экономии времени, было меньше — 33%", - резюмировали аналитики.

https://radiosputnik.ria.ru/20210125/zarplata-1594457131.html

https://ria.ru/20210219/zarplaty-1598123349.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, superjob, общество