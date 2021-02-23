Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210223/rabota-1598628260.html
Россияне стали реже соглашаться на меньшую зарплату ради работы у дома
Россияне стали реже соглашаться на меньшую зарплату ради работы у дома
Согласиться на меньшую зарплату ради места работы, расположенного в получасе ходьбы от дома, сегодня готовы около половины россиян, что меньше, чем в... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T08:07
2021-02-23T08:07
россия
superjob
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589730073_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_56aef201393bf435b112a0c97a54e664.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости/Прайм. Согласиться на меньшую зарплату ради места работы, расположенного в получасе ходьбы от дома, сегодня готовы около половины россиян, что меньше, чем в "доковидные" времена; при этом в среднем они готовы снизить свои зарплатные ожидания на 9%, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 443 населённых пунктов всех округов России. Исследование проводилось с 12 по 18 февраля."Добираться на работу менее получаса, да еще и пешком — по мнению 48% россиян, это стоит того, чтобы согласиться на меньшую зарплату. В среднем эта категория респондентов готова снизить зарплатные ожидания на 9%", - говорится в исследовании.Тех, кто готов к финансовым уступкам ради свободного времени, больше среди опрошенных старше 45 лет (55%), а также среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей (52%).Однако аналитики отметили, что за время пандемии коронавируса многие соскучились по работе и готовы ездить в офис. Четыре года назад, когда проводилось аналогичное исследование, желающих работать недалеко от дома, хоть и за меньшие деньги, было заметно больше (56%), и снижать зарплатные ожидания они были готовы в среднем на 10%.Кроме того, сейчас 37% россиян не согласны на меньшую зарплату ради близости места работы к дому. "Такая позиция более популярна среди мужчин (38% против 35% среди женщин) и опрошенных от 35 до 44 лет (41%). В 2017 году тех, кто не был готов поступиться частью зарплаты ради экономии времени, было меньше — 33%", - резюмировали аналитики.
https://radiosputnik.ria.ru/20210125/zarplata-1594457131.html
https://ria.ru/20210219/zarplaty-1598123349.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/11/1589730073_240:0:1969:1297_1920x0_80_0_0_5931e5f4664eabc8c794cbc59e56fe02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, superjob, общество

Россияне стали реже соглашаться на меньшую зарплату ради работы у дома

08:07 23.02.2021
 
© Depositphotos / stokketeДевушка смотрит документы
Девушка смотрит документы - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Depositphotos / stokkete
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости/Прайм. Согласиться на меньшую зарплату ради места работы, расположенного в получасе ходьбы от дома, сегодня готовы около половины россиян, что меньше, чем в "доковидные" времена; при этом в среднем они готовы снизить свои зарплатные ожидания на 9%, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Исследование основано на данных опроса 1,6 тысячи представителей экономически активного населения старше 18 лет из 443 населённых пунктов всех округов России. Исследование проводилось с 12 по 18 февраля.
Деньги в руках сотрудницы банка - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 12:54
Россияне рассказали, какая зарплата сделает их счастливыми
"Добираться на работу менее получаса, да еще и пешком — по мнению 48% россиян, это стоит того, чтобы согласиться на меньшую зарплату. В среднем эта категория респондентов готова снизить зарплатные ожидания на 9%", - говорится в исследовании.
Тех, кто готов к финансовым уступкам ради свободного времени, больше среди опрошенных старше 45 лет (55%), а также среди респондентов с доходом от 80 тысяч рублей (52%).
Однако аналитики отметили, что за время пандемии коронавируса многие соскучились по работе и готовы ездить в офис. Четыре года назад, когда проводилось аналогичное исследование, желающих работать недалеко от дома, хоть и за меньшие деньги, было заметно больше (56%), и снижать зарплатные ожидания они были готовы в среднем на 10%.
Кроме того, сейчас 37% россиян не согласны на меньшую зарплату ради близости места работы к дому. "Такая позиция более популярна среди мужчин (38% против 35% среди женщин) и опрошенных от 35 до 44 лет (41%). В 2017 году тех, кто не был готов поступиться частью зарплаты ради экономии времени, было меньше — 33%", - резюмировали аналитики.
Работа мегамолла ТрансТехСервисв Казани - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 09:30
Россияне назвали города с лучшими зарплатами
 
РоссияSuperjobОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме
05:16Полянский призвал немецкого дипломата "не темнить" насчет доступа в Крым
05:13Звезда шоу "Холостяк" прокомментировала смертельное ДТП со своим участием
05:06На трассе в Красноярском крае сгорел автобус вахтовиков
04:57В США будут проверять все самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW4000
04:32Россияне рассказали, сколько денег они тратят на путешествия
04:31В Telegram появилась новая функция
04:28Украине предрекли проблемы из-за санкций против "Спортмастера"
04:09Россиянам рассказали, как устранить главный признак усталости
03:48Назван способ улучшить зрение за три минуты в день
03:43Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года
03:37Трое приморцев напали на дом предпринимателя
03:35"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам
03:32"Победа" с мая начнет выполнять часть рейсов из "Шереметьево"
02:54В Москве ликвидировали пожар в металлическом ангаре
02:43США и Канада договорились вместе противостоять Китаю
02:39США и Канада договорились модернизировать NORAD
02:30Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку
02:30Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре
02:25В Москве загорелся металлический ангар
Лента новостейМолния