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В ярославской колонии началась внеплановая проверка
В ярославской колонии началась внеплановая проверка
Внеплановая проверка началась в ярославской исправительной колонии №1 после публикации видео с издевательствами над заключенными, сообщает пресс-служба УФСИН... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T16:17
2021-02-23T16:17
россия
уфсин по ярославской области
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ярославская область
происшествия
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Внеплановая проверка началась в ярославской исправительной колонии №1 после публикации видео с издевательствами над заключенными, сообщает пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.Во вторник "Новая газета" опубликовала видео, где, как сообщается, сотрудники УФСИН в колонии №1 избивают двоих осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае сотрудники колонии требуют от также полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональный СУСК возбудил уголовное дело, а местная прокуратура начала проверку."При изучении опубликованных видеозаписей установлено, что часть сотрудников уже привлечены к уголовной ответственности, часть уволена из органов уголовно-исполнительной системы. До объективного выяснения обстоятельств часть сотрудников учреждения будет временно отстранена от выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.В ведомстве отмечают, что в настоящий момент в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области представителями аппарата управления осуществляется внеплановая проверка.В отношении всех лиц, запечатленных на видеозаписях из ярославской ИК-1, проводится тщательное расследование, сообщает региональное УФСИН.
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россия, уфсин по ярославской области, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ярославская область, происшествия

В ярославской колонии началась внеплановая проверка

16:17 23.02.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновИсправительная колония
Исправительная колония - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Внеплановая проверка началась в ярославской исправительной колонии №1 после публикации видео с издевательствами над заключенными, сообщает пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.
Во вторник "Новая газета" опубликовала видео, где, как сообщается, сотрудники УФСИН в колонии №1 избивают двоих осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае сотрудники колонии требуют от также полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональный СУСК возбудил уголовное дело, а местная прокуратура начала проверку.
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"При изучении опубликованных видеозаписей установлено, что часть сотрудников уже привлечены к уголовной ответственности, часть уволена из органов уголовно-исполнительной системы. До объективного выяснения обстоятельств часть сотрудников учреждения будет временно отстранена от выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.
В ведомстве отмечают, что в настоящий момент в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области представителями аппарата управления осуществляется внеплановая проверка.
В отношении всех лиц, запечатленных на видеозаписях из ярославской ИК-1, проводится тщательное расследование, сообщает региональное УФСИН.
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