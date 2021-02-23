https://ria.ru/20210223/proverka-1598667554.html

В ярославской колонии началась внеплановая проверка

В ярославской колонии началась внеплановая проверка

Внеплановая проверка началась в ярославской исправительной колонии №1 после публикации видео с издевательствами над заключенными, сообщает пресс-служба УФСИН... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T16:17

2021-02-23T16:17

2021-02-23T16:17

россия

уфсин по ярославской области

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

ярославская область

происшествия

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Внеплановая проверка началась в ярославской исправительной колонии №1 после публикации видео с издевательствами над заключенными, сообщает пресс-служба УФСИН России по Ярославской области.Во вторник "Новая газета" опубликовала видео, где, как сообщается, сотрудники УФСИН в колонии №1 избивают двоих осужденных. Одного из них, полуобнаженного, они заставляют лечь на стол и избивают дубинками. По сведениям издания, этот осужденный уже отбыл срок и вышел на свободу. Во втором случае сотрудники колонии требуют от также полуобнаженного осужденного, чтобы он присел, тот говорит, что не может. Тогда его силой кладут на стол и избивают. Газета утверждает, что после побоев осужденный попал в больницу и вскоре скончался. На основании этих публикаций региональный СУСК возбудил уголовное дело, а местная прокуратура начала проверку."При изучении опубликованных видеозаписей установлено, что часть сотрудников уже привлечены к уголовной ответственности, часть уволена из органов уголовно-исполнительной системы. До объективного выяснения обстоятельств часть сотрудников учреждения будет временно отстранена от выполнения служебных обязанностей", - говорится в сообщении.В ведомстве отмечают, что в настоящий момент в ИК-1 УФСИН России по Ярославской области представителями аппарата управления осуществляется внеплановая проверка.В отношении всех лиц, запечатленных на видеозаписях из ярославской ИК-1, проводится тщательное расследование, сообщает региональное УФСИН.

https://ria.ru/20210115/tyuremschik-1593145789.html

https://ria.ru/20201130/pytki--1586970352.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, уфсин по ярославской области, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ярославская область, происшествия