https://ria.ru/20210223/protest-1598678636.html
Противники Пашиняна перекрыли одну из центральных улиц в Ереване
Противники Пашиняна перекрыли одну из центральных улиц в Ереване
Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали улицу Ханджяна в центре Еревана, прямой репортаж с акции... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T18:51
2021-02-23T18:51
2021-02-23T18:52
никол пашинян
ереван
армения
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598392593_0:108:3183:1898_1920x0_80_0_0_fc223d0a116110a1c7253a8cb07e129f.jpg
ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали улицу Ханджяна в центре Еревана, прямой репортаж с акции ведет онлайн-ресурс tert.am.Демонстранты перекрыли проезжую часть мусорными контейнерами, а затем начали шествие по одной из полос.Одновременно крупная акция оппозиции проходит перед зданием полиции Армении.После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.
ереван
армения
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598392593_219:0:2948:2047_1920x0_80_0_0_06f1d90b47d3b996270b77fb9747e09a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
никол пашинян, ереван, армения, в мире