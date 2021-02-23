https://ria.ru/20210223/protest-1598678636.html

Противники Пашиняна перекрыли одну из центральных улиц в Ереване

Противники Пашиняна перекрыли одну из центральных улиц в Ереване

Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали улицу Ханджяна в центре Еревана, прямой репортаж с акции... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T18:51

2021-02-23T18:51

2021-02-23T18:52

никол пашинян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 23 фев - РИА Новости. Участники акции протеста, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, заблокировали улицу Ханджяна в центре Еревана, прямой репортаж с акции ведет онлайн-ресурс tert.am.Демонстранты перекрыли проезжую часть мусорными контейнерами, а затем начали шествие по одной из полос.Одновременно крупная акция оппозиции проходит перед зданием полиции Армении.После подписания Пашиняном в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе в Ереване начались протестные акции с требованием его отставки. С аналогичным требованием к премьеру обратились два главных иерарха Армянской церкви - католикос всех армян Гарегин II и католикос великого дома киликийского Арам I. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако оппозиция требует от Пашиняна покинуть пост премьера до проведения выборов.

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никол пашинян, ереван, армения, в мире