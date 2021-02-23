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Украина выразила России протест из-за нападения на сотрудника консульства
Украина выразила России протест из-за нападения на сотрудника консульства
Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России из-за нападения на сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге и требует провести... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T17:45
2021-02-23T17:45
россия
мид украины
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украина
в мире
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России из-за нападения на сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге и требует провести всестороннее расследование, сообщил во вторник пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.Госпогранслужба Украины 19 февраля заявила, что на ее сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения. Позже Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранившего сотрудника консульства Украины в Петербурге Назара Смоленского."МИД Украины выразил протест МИД РФ из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Правоохранители РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение. Требуем проведения всестороннего расследования и наказания виновных, обеспечения охраны украинских дипучреждений", - написал Николенко в Twitter.
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россия, мид украины, санкт-петербург, украина, в мире

Украина выразила России протест из-за нападения на сотрудника консульства

17:45 23.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГосударственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве
Государственный флаг на здании министерства иностранных дел Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Министерство иностранных дел Украины выразило протест МИД России из-за нападения на сотрудника украинского генконсульства в Санкт-Петербурге и требует провести всестороннее расследование, сообщил во вторник пресс-секретарь украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
Госпогранслужба Украины 19 февраля заявила, что на ее сотрудника, охранявшего украинское генконсульство в Санкт-Петербурге, совершили нападение, мужчине нанесли два ножевых ранения. Позже Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении ранившего сотрудника консульства Украины в Петербурге Назара Смоленского.
"МИД Украины выразил протест МИД РФ из-за покушения на убийство сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге. Правоохранители РФ не предотвратили и эффективно не отреагировали на нападение. Требуем проведения всестороннего расследования и наказания виновных, обеспечения охраны украинских дипучреждений", - написал Николенко в Twitter.
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2020
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