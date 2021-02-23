https://ria.ru/20210223/prorochestvo-1597533574.html

Как немецкий живописец напророчил Петру I славу создателя морской державы

Как немецкий живописец напророчил Петру I славу создателя морской державы

В доспехах и на фоне флотилии, которой еще нет у государства Российского, – так в 1698 году в Лондоне немецкий художник Годфри Неллер изобразил Петра I. Великое РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T08:00

2021-02-23T08:00

2021-02-23T11:43

балтийский флот вмф россии

история

морская держава

морская держава

петр i

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0f/1597567388_216:0:3624:1917_1920x0_80_0_0_6751ccd4d32169a3f5175b459666e069.jpg

МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. В доспехах и на фоне флотилии, которой еще нет у государства Российского, – так в 1698 году в Лондоне немецкий художник Годфри Неллер изобразил Петра I. Великое посольство по европейским странам было в самом разгаре, немногим ранее в боях при Азове добыт выход к теплым морям, а на картине император уже победитель, уже возглавляет флот, который ему еще только предстоит создать. О том, как появился этот "пророческий" портрет, зачем молодой царь отправился в путешествие по Европе и действительно ли будущего императора подменили, РИА Новости рассказал историк Сергей Минаев.К услугам Неллера обращались многие британские аристократы. Для парадного портрета в подарок королю Англии Вильгельму III, который принимает у себя молодого правителя далекого государства и помогает ему больше узнать о современном судостроении и промышленности, автора лучше не найти. Но почему на картине оказались корабли, которых у Петра I еще быть не могло?Согласно одной из версий, фон для портрета мог выбрать сам монарх."Неллер – отличный портретист, но не специалист в кораблях – доверил писать фон с кораблями своему голландскому коллеге Виллему ван де Вельде Младшему, известному маринисту, который также работал в Лондоне. Если эта гипотеза верна, то, скорее всего, тема картины была задана именно Петром", – считает Сергей Минаев.Однако доподлинно сказать, кто решил добавить к портрету корабли – сам будущий император или художник, – невозможно.Говоря о деталях изображения, историк отметил, что, судя по парусному вооружению, корабль, который стоит к зрителю кормой, – это крупный фрегат либо небольшой линейный корабль.Похожее на корабль с картины судно было выпущено в России только после создания портрета, в начале восемнадцатого века. Судно входило в состав Азовского флота под названием "Гото Предестинация", что в переводе на русский язык означает "Божье провидение". В процессе его создания были применены технические новшества. Например, его киль (нижняя горизонтальная балка, проходящая посреди днища судна) был изготовлен из двух брусьев, скрепленных между собой деревянными нагелями, чтобы защитить корабль от ударов.В 1709 году корабль такого типа заложили и на Балтике, на Адмиралтейской верфи в Санкт-Петербурге. Его назвали "Полтава", в честь победы над шведами. Проект был разработан при личном участии Петра I и отвечал новейшим отечественным и иностранным технологиям. В 1712 году он вошел в состав российского флота.Необычный портрет с кораблями на заднем плане получил широкую известность в Европе после побед Петра I над шведами и принятия титула императора. В результате с картины Неллера было сделано несколько копий, одна из которых попала в Россию и сейчас находится в Эрмитаже. То, что Петр I еще в конце XVII века был изображен воином и победителем, повелителем могущественного флота, вполне могло расцениваться его современниками и потомками как пророчество, но по сути было результатом последовательных изменений, великих реформ.Исполнение пророчестваДля того чтобы фон портрета-предсказания стал реальностью, России требовалось сократить техническое отставание от Европы. Поэтому одной из целей Великого посольства было изучение ремесел и западных достижений науки и техники. Минаев называет это одной из "личных" целей путешествия Петра I."Частично он уже был знаком с некоторыми ремеслами по Немецкой слободе и по общению с иностранными купцами в Архангельске. Однако его интересовало устройство экономики ведущих держав Запада и что из этого устройства можно было перенять. Внедрением новшеств Петр занялся сразу же после возвращения в Россию", – отмечает историк.Минаев подчеркивает, что наибольший интерес будущий император проявлял именно к техническим новинкам, а не к общественному устройству.Прагматический подход будущего императора увенчался успехом: для развития кораблестроения и других отраслей царь привлек новых иностранных специалистов и смог создать для них хорошие условия работы."Петру удалось сделать условия работы специалистов в России лучше, и многие из приглашенных им экспертов осели в нашей стране, став крупными предпринимателями или военными и основав целые династии", – отметил историк.Поскольку царь лично разбирался в тонкостях кораблестроения, он сам принимал участие в организации новых верфей. Теперь они закладывались под конкретные задачи. Например, целью создания Олонецкой верфи на Свири было создание флота для захвата устья Невы и выхода в Балтийское море.Минаев замечает, что одной из сильных сторон "команды" Петра I было наличие в ней большого числа хороших менеджеров с разным опытом, но взаимодополняющих друг друга, если переводить реалии XVIII века на современный язык управления.Возможно, секрет успеха кроется в том, что специалисты получали знания в области кораблестроения и за границей, и в России. Например, когда в ходе Великого посольства Петр не смог посетить Венецию (он был вынужден отбыть из Вены в Москву после известия о стрелецком бунте), вместо него там побывала группа сопровождавших его соратников, одним из которых был Федосей Скляев, – сын царского конюха, выбранный царем "товарищем по работе". Он быстро освоил итальянский язык и углубился в изучение венецианского кораблестроения.Колоссальных успехов добивались и мастера, изучавшие корабельное дело в России. Например, Федор Апраксин, с юных лет служивший стольником у Петра, в 1693 году был назначен воеводой в Архангельске. Так он занялся строительством первых судов российского торгового флота, от чего Петр I пришел в восторг и собственноручно принял участие в строительстве судна.Самые видимые результаты деятельности Петра I коснулись экономической системы России. Государственное вмешательство привело к тому, что произошел большой рывок в развитии металлургии, рудного дела и геологоразведки. Выпуск железа значительно вырос, а после заключения Ништадтского мира Россия имела прекрасные возможности для его экспорта. Государство играло роль как заказчика, так и организатора работ. На новый уровень вышли промышленные центры в сельских поселениях, а также текстильное, бумажное, кожевенное, стекольное и химическое производства.Кроме того, в стране отладили производство тяжелых прочных тканей, таких как парусина, после чего Россия смогла экспортировать этот товар за границу. По соотношению цены и качества парусина быстро стала конкурентоспособной и востребованной в Западной Европе.Великое посольство: царя подменили?Интересно, что начавшиеся после поездки царя перемены, вызвали подозрения в отдаленных частях страны. Люди считали, что во время Великого посольства Петра подменили. Эта версия до сих пор бытует и в околонаучной литературе. Однако, по словам Сергея Минаева, такие подозрения были скорее исключением. Например, в Москве и Санкт-Петербурге предположение звучало крайне редко, потому что царь лично был знаком с огромным количеством людей, и у них просто не могло возникнуть таких мыслей.Происходящие реформы действительно могли заставить народ усомниться в том, что царь "настоящий". Но нужно сказать, что не все были настроены против перемен и боялись их, тем более что он отчасти продолжал дело своего отца Алексея Михайловича. Несмотря на то что царь носил прозвище Тишайший, он сумел провести не одну реформу. Изменения коснулись внешней и внутренней политики, церкви, произошли денежная и военная реформы. Одним словом, за двадцать лет царствования монарх успел многое изменить.Продолжая дело своего отца, Петр I открыл для страны новые горизонты и возможности, в том числе морские просторы, заложив основание будущей империи.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

балтийский флот вмф россии, история, морская держава, петр i