Боррель назвал ядерное досье Ирана приоритетом в работе с США
© REUTERS / Yves Hermanверховного представителя по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозепа БоррелВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
БРЮССЕЛЬ, 23 фев - РИА Новости. Возвращение США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранскому ядерному досье является приоритетом в работе внешнеполитической службы ЕС с новой американской администрацией, заявил верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.
"Самое важное сейчас - это иранская ядерная сделка. Мы в эти дни много по ней работаем, чтобы сделать возможным возвращение США, а также возвращение Ирана к полному выполнению обязательств", - сказал Боррель, выступая на онлайн-конференции, организованной Атлантическим советом.
Он отметил, что Иран и США заявляют о готовности к выполнению своих обязательств, но ждут первого шага от противоположной стороны. "Хорошо, тогда давайте объединим эти намерения, чтобы все соблюдали свои обязательства. Я думаю, что это возможно, мы работаем над этим", - добавил Боррель.
По его словам, на первом этапе необходимо восстановить доверие между участниками процесса. "Мы работаем над тем, чтобы организовать встречу и вновь собрать участников СВПД в полном составе, нам необходимо воссоздать доверие между ними. После этого первого шага мы сможем вести переговоры уже обо всех нерешенных проблемах", - пояснил глава европейской дипломатии.
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В Еврокомиссии подтвердили ранее, что европейская дипломатия работает над созывом неформальной встречи участников Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе Ирана с представителями США.
Ранее США заявили о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием "шестерки" международных посредников, в которую входят Москва и Пекин. В ответ на заявление Вашингтона министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф вновь призвал США снять антииранские санкции.
Заключенный в 2015 году "шестеркой" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном Совместный всеобъемлющий план действий, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия, не просуществовал и трех лет: в мае 2018 года президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году - ровно через год после выхода США из сделки - заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана. В конце 2020 года в Иране вступил в силу закон, обязывающий начать производство высокообогащенного урана (от 20%), начать задействование более мощных центрифуг, выходящих за положения сделки, и отказаться от расширенных проверок МАГАТЭ, если Тегеран не сможет свободно торговать нефтью и осуществлять финансовые операции.
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