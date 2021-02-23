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На фестивале Башмета показали премьеру спектакля "Корабль влюбленных"
На фестивале Башмета показали премьеру спектакля "Корабль влюбленных"
Премьерный показ драматического спектакля "Корабль влюблённых" прошёл в Сочи в рамках XIV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T23:46
2021-02-23T23:46
культура
россия
зимний фестиваль искусств юрия башмета
юрий башмет
сочи
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СОЧИ, 23 фев - РИА Новости. Премьерный показ драматического спектакля "Корабль влюблённых" прошёл в Сочи в рамках XIV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета."Корабль влюблённых" — это авторская фантазия, где в основе сюжета лежит миф об Орфее и Эвридике. Главная героиня отправляется в безумное и рискованное путешествие на таинственном корабле, чтобы найти своего возлюбленного. Только оказавшись на борту, она узнаёт, что судно никогда не возвращает пассажиров обратно. Одну из ключевых ролей в спектакле исполняет заслуженный артист России Андрей Мерзликин."Некая фантазия на тему мифа Орфея и Эвридики. Только у нас уже, в данном случае, наоборот, это Эвридика пытается спасти своего возлюбленного. Но это абсолютно некая фантазия, совершенно специально написанная пьеса для этого фестиваля. Подобрана хорошая, на мой взгляд, я думаю, что и на зрительский взгляд тоже будет, музыкальная партитура", - рассказал журналистам актёр.Фестиваль искусств в Сочи стал премьерной площадкой для "Корабля влюблённых". По словам Мерзликина, ранее актёры даже не проводили прогонов. На сцене Зимнего театра история впервые обрела своё полное воплощение. В произведении нашли своё место и драматический театр, и классическая музыка. Спектакль идёт в сопровождении симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством Башмета."В первую очередь, это фестиваль искусств Юрия Башмета, и он тем и славится, и у него есть визитная карточка, что здесь открыта площадка для экспериментов. Каждый раз происходит синергия. Совершенно какие-то новые вызовы для объединения необъединённого, пробы того, что ещё никогда не пробовали", - сказал Мерзликин.Музыкальным оформлением драматического спектакля занимался Кузьма Бодров. В программе есть, как уже известные произведения классиков, так и новые авторские элементы композитора."Задача композитора бывает иногда не только написать музыку, но и составить партитуру из уже выбранных фрагментов. Составить её так, чтобы она хорошо звучала, чтобы не было швов, чтобы это было очень грамотно сделано. ... В данном случае, здесь авторства моего довольно маленький процент, как именно моей музыки. Но большая работа была проделана над выбором фрагментов, над их шлифовкой", - сказал композитор.Программу художественного форума продолжит концерт ансамбля Soqquadro Italiano.РИА Новости выступает официальным медиапартнером XIV Зимнего международного фестиваля искусств Башмета.
https://ria.ru/20210222/spektakl-1598611588.html
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россия, зимний фестиваль искусств юрия башмета, юрий башмет, сочи

На фестивале Башмета показали премьеру спектакля "Корабль влюбленных"

23:46 23.02.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМузыкант Юрий Башмет
Музыкант Юрий Башмет - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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СОЧИ, 23 фев - РИА Новости. Премьерный показ драматического спектакля "Корабль влюблённых" прошёл в Сочи в рамках XIV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета.
"Корабль влюблённых" — это авторская фантазия, где в основе сюжета лежит миф об Орфее и Эвридике. Главная героиня отправляется в безумное и рискованное путешествие на таинственном корабле, чтобы найти своего возлюбленного. Только оказавшись на борту, она узнаёт, что судно никогда не возвращает пассажиров обратно. Одну из ключевых ролей в спектакле исполняет заслуженный артист России Андрей Мерзликин.
"Некая фантазия на тему мифа Орфея и Эвридики. Только у нас уже, в данном случае, наоборот, это Эвридика пытается спасти своего возлюбленного. Но это абсолютно некая фантазия, совершенно специально написанная пьеса для этого фестиваля. Подобрана хорошая, на мой взгляд, я думаю, что и на зрительский взгляд тоже будет, музыкальная партитура", - рассказал журналистам актёр.
Фестиваль искусств в Сочи стал премьерной площадкой для "Корабля влюблённых". По словам Мерзликина, ранее актёры даже не проводили прогонов. На сцене Зимнего театра история впервые обрела своё полное воплощение. В произведении нашли своё место и драматический театр, и классическая музыка. Спектакль идёт в сопровождении симфонического оркестра "Новая Россия" под руководством Башмета.
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"В первую очередь, это фестиваль искусств Юрия Башмета, и он тем и славится, и у него есть визитная карточка, что здесь открыта площадка для экспериментов. Каждый раз происходит синергия. Совершенно какие-то новые вызовы для объединения необъединённого, пробы того, что ещё никогда не пробовали", - сказал Мерзликин.
Музыкальным оформлением драматического спектакля занимался Кузьма Бодров. В программе есть, как уже известные произведения классиков, так и новые авторские элементы композитора.
"Задача композитора бывает иногда не только написать музыку, но и составить партитуру из уже выбранных фрагментов. Составить её так, чтобы она хорошо звучала, чтобы не было швов, чтобы это было очень грамотно сделано. ... В данном случае, здесь авторства моего довольно маленький процент, как именно моей музыки. Но большая работа была проделана над выбором фрагментов, над их шлифовкой", - сказал композитор.
Программу художественного форума продолжит концерт ансамбля Soqquadro Italiano.
РИА Новости выступает официальным медиапартнером XIV Зимнего международного фестиваля искусств Башмета.
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КультураРоссияЗимний фестиваль искусств Юрия БашметаЮрий БашметСочи
 
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