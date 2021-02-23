https://ria.ru/20210223/prazdnik-1598648167.html

Мишустин и Володин поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Мишустин и Володин поздравили россиян с Днем защитника Отечества

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что сегодня с особым чувством чествуют ветеранов, чьи героизм и... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T12:29

2021-02-23T12:29

2021-02-23T12:29

россия

день защитника отечества

михаил мишустин

вячеслав володин

общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что сегодня с особым чувством чествуют ветеранов, чьи героизм и самоотверженность всегда будут высшим мерилом патриотизма, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны.Премьер-министр добавил, что праздник отмечается в знак уважения к мужественным и сильным духом людям, кто посвятил себя воинской службе и "в мирное время защищает национальные интересы России, бережет покой ее граждан, вносит свой вклад в современное развитие нашей страны".Председатель Госдумы Вячеслав Володин также поздравил с праздником защитников Отечества, отметив их мужество и профессионализм.

https://ria.ru/20210223/pesni-1598347252.html

https://ria.ru/20210222/podarki-1598531851.html

россия

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россия, день защитника отечества, михаил мишустин, вячеслав володин, общество