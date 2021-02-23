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Мишустин и Володин поздравили россиян с Днем защитника Отечества
Мишустин и Володин поздравили россиян с Днем защитника Отечества
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что сегодня с особым чувством чествуют ветеранов, чьи героизм и... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T12:29
2021-02-23T12:29
россия
день защитника отечества
михаил мишустин
вячеслав володин
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что сегодня с особым чувством чествуют ветеранов, чьи героизм и самоотверженность всегда будут высшим мерилом патриотизма, телеграмма опубликована на сайте кабмина.Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны.Премьер-министр добавил, что праздник отмечается в знак уважения к мужественным и сильным духом людям, кто посвятил себя воинской службе и "в мирное время защищает национальные интересы России, бережет покой ее граждан, вносит свой вклад в современное развитие нашей страны".Председатель Госдумы Вячеслав Володин также поздравил с праздником защитников Отечества, отметив их мужество и профессионализм.
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россия, день защитника отечества, михаил мишустин, вячеслав володин, общество

Мишустин и Володин поздравили россиян с Днем защитника Отечества

12:29 23.02.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что сегодня с особым чувством чествуют ветеранов, чьи героизм и самоотверженность всегда будут высшим мерилом патриотизма, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны.
"Сегодня с особым чувством благодарности мы чествуем ветеранов Вооруженных сил, чей героизм, самоотверженность и преданность офицерскому долгу всегда будут высшим мерилом патриотизма и любви к Отчизне", - приводятся слова Мишустина.
Премьер-министр добавил, что праздник отмечается в знак уважения к мужественным и сильным духом людям, кто посвятил себя воинской службе и "в мирное время защищает национальные интересы России, бережет покой ее граждан, вносит свой вклад в современное развитие нашей страны".
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин также поздравил с праздником защитников Отечества, отметив их мужество и профессионализм.

"Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил жизнь военной службе и обеспечению обороноспособности нашей страны. Патриотизм, верность присяге, мужество и профессионализм отличают российских солдат и офицеров. Они надежно защищают мирную жизнь граждан России. Желаю здоровья, успехов и всего самого доброго", - приводятся его слова на сайте Госдумы.

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