Мишустин и Володин поздравили россиян с Днем защитника Отечества
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции совещание с вице-премьерами РФ
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества, отметив, что сегодня с особым чувством чествуют ветеранов, чьи героизм и самоотверженность всегда будут высшим мерилом патриотизма, телеграмма опубликована на сайте кабмина.
Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны.
"Сегодня с особым чувством благодарности мы чествуем ветеранов Вооруженных сил, чей героизм, самоотверженность и преданность офицерскому долгу всегда будут высшим мерилом патриотизма и любви к Отчизне", - приводятся слова Мишустина.
Премьер-министр добавил, что праздник отмечается в знак уважения к мужественным и сильным духом людям, кто посвятил себя воинской службе и "в мирное время защищает национальные интересы России, бережет покой ее граждан, вносит свой вклад в современное развитие нашей страны".
Председатель Госдумы Вячеслав Володин также поздравил с праздником защитников Отечества, отметив их мужество и профессионализм.
"Сегодня мы чествуем тех, кто посвятил жизнь военной службе и обеспечению обороноспособности нашей страны. Патриотизм, верность присяге, мужество и профессионализм отличают российских солдат и офицеров. Они надежно защищают мирную жизнь граждан России. Желаю здоровья, успехов и всего самого доброго", - приводятся его слова на сайте Госдумы.
22 февраля, 09:14В списке самых популярных подарков на 23 Февраля сменился лидер