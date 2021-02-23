https://ria.ru/20210223/prazdnik-1598641313.html

Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества

Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем защитника Отечества, выразив благодарность ветеранам за мирное небо над головой. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T11:16

2021-02-23T11:16

2021-02-23T11:28

23 февраля

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем защитника Отечества, выразив благодарность ветеранам за мирное небо над головой.Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны."Поздравляю вас с Днём защитника Отечества - праздником мужества, стойкости и патриотизма. В этом году мы отмечаем 80-летие битвы за Москву, ставшей первым шагом к Великой Победе. Безмерная благодарность нашим ветеранам за мирное небо над головой", - написал Собянин на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что ветераны "задали высокую планку следующим поколениям защитников Родины", и сегодня военные профессии являются одними из самых почётных в стране."Мы гордимся нашими солдатами и офицерами! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира!" - добавил Собянин.

https://ria.ru/20210223/prazdnik-1598301683.html

москва

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23 февраля, сергей собянин, москва, общество