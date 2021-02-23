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Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества
Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем защитника Отечества, выразив благодарность ветеранам за мирное небо над головой. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T11:16
2021-02-23T11:28
23 февраля
сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем защитника Отечества, выразив благодарность ветеранам за мирное небо над головой.Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны."Поздравляю вас с Днём защитника Отечества - праздником мужества, стойкости и патриотизма. В этом году мы отмечаем 80-летие битвы за Москву, ставшей первым шагом к Великой Победе. Безмерная благодарность нашим ветеранам за мирное небо над головой", - написал Собянин на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".Он добавил, что ветераны "задали высокую планку следующим поколениям защитников Родины", и сегодня военные профессии являются одними из самых почётных в стране."Мы гордимся нашими солдатами и офицерами! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира!" - добавил Собянин.
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23 февраля, сергей собянин, москва, общество

Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества

11:16 23.02.2021 (обновлено: 11:28 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМэр Москвы С. Собянин
Мэр Москвы С. Собянин - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем защитника Отечества, выразив благодарность ветеранам за мирное небо над головой.
Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества, являющийся днем воинской славы страны.
"Поздравляю вас с Днём защитника Отечества - праздником мужества, стойкости и патриотизма. В этом году мы отмечаем 80-летие битвы за Москву, ставшей первым шагом к Великой Победе. Безмерная благодарность нашим ветеранам за мирное небо над головой", - написал Собянин на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте".
Он добавил, что ветераны "задали высокую планку следующим поколениям защитников Родины", и сегодня военные профессии являются одними из самых почётных в стране.
"Мы гордимся нашими солдатами и офицерами! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира!" - добавил Собянин.
Праздничное оформление, приуроченное ко Дню защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 00:28
День защитника Отечества
 
23 февраляСергей СобянинМоскваОбщество
 
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