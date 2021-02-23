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Колокольцев и Бастрыкин поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества
Колокольцев и Бастрыкин поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравили ветеранов и коллег с Днем защитника... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T00:45
2021-02-23T00:45
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
александр бастрыкин
владимир колокольцев
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравили ветеранов и коллег с Днем защитника Отечества.Бастрыкин также посвятил отдельные поздравления ветеранам Великой Отечественной войны и следствия. Он отметил, что опыт и мудрость ветеранов стали фундаментом становления нескольких поколений защитников Отечества."Их мудрые советы и наставления мы проносим через всю жизнь и неустанно благодарим старших товарищей за поддержку и твердое дружеское плечо в самых сложных ситуациях, возникающих на профессиональном поприще", - написано в поздравлении Бастрыкина, опубликованном на сайте СК РФ.
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россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр бастрыкин, владимир колокольцев, общество

Колокольцев и Бастрыкин поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества

00:45 23.02.2021
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравили ветеранов и коллег с Днем защитника Отечества.

"Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны! Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Это праздник мужественных, сильных духом людей, посвятивших свою жизнь беззаветному служению Родине и защите национальных интересов. Гордость за великие победы и ратные подвиги предшественников передаётся из поколения в поколение, является основой патриотизма и единства нашего народа", - говорится в поздравлении Колокольцева, опубликованном на сайте МВД Медиа.

Бастрыкин также посвятил отдельные поздравления ветеранам Великой Отечественной войны и следствия. Он отметил, что опыт и мудрость ветеранов стали фундаментом становления нескольких поколений защитников Отечества.
"Их мудрые советы и наставления мы проносим через всю жизнь и неустанно благодарим старших товарищей за поддержку и твердое дружеское плечо в самых сложных ситуациях, возникающих на профессиональном поприще", - написано в поздравлении Бастрыкина, опубликованном на сайте СК РФ.
“Помним подвиги российского воинства” – Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
00:09
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
 
РоссияСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Александр БастрыкинВладимир КолокольцевОбщество
 
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