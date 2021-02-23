https://ria.ru/20210223/prazdnik-1598619902.html

Колокольцев и Бастрыкин поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества

Колокольцев и Бастрыкин поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества

Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравили ветеранов и коллег с Днем защитника... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T00:45

2021-02-23T00:45

2021-02-23T00:45

россия

следственный комитет россии (ск рф)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

александр бастрыкин

владимир колокольцев

общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравили ветеранов и коллег с Днем защитника Отечества.Бастрыкин также посвятил отдельные поздравления ветеранам Великой Отечественной войны и следствия. Он отметил, что опыт и мудрость ветеранов стали фундаментом становления нескольких поколений защитников Отечества."Их мудрые советы и наставления мы проносим через всю жизнь и неустанно благодарим старших товарищей за поддержку и твердое дружеское плечо в самых сложных ситуациях, возникающих на профессиональном поприще", - написано в поздравлении Бастрыкина, опубликованном на сайте СК РФ.

https://ria.ru/20210223/prazdnik-1598618375.html

россия

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2021

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россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр бастрыкин, владимир колокольцев, общество