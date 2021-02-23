https://ria.ru/20210223/prazdnik-1598619902.html
Колокольцев и Бастрыкин поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества
Колокольцев и Бастрыкин поздравили ветеранов с Днем защитника Отечества
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравили ветеранов и коллег с Днем защитника... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T00:45
2021-02-23T00:45
2021-02-23T00:45
россия
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
александр бастрыкин
владимир колокольцев
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565244830_0:0:2809:1580_1920x0_80_0_0_8dfec7d15a02b02fc20e08f39a8db77e.jpg
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев и председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поздравили ветеранов и коллег с Днем защитника Отечества.Бастрыкин также посвятил отдельные поздравления ветеранам Великой Отечественной войны и следствия. Он отметил, что опыт и мудрость ветеранов стали фундаментом становления нескольких поколений защитников Отечества."Их мудрые советы и наставления мы проносим через всю жизнь и неустанно благодарим старших товарищей за поддержку и твердое дружеское плечо в самых сложных ситуациях, возникающих на профессиональном поприще", - написано в поздравлении Бастрыкина, опубликованном на сайте СК РФ.
https://ria.ru/20210223/prazdnik-1598618375.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1a/1565244830_80:0:2809:2047_1920x0_80_0_0_cc4c84ed8fda40fe890498b950275b67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), александр бастрыкин, владимир колокольцев, общество