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Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
Российские армия и флот готовы отвечать на сложные вызовы, действуя эффективно и решительно, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T00:09
2021-02-23T00:45
россия
день защитника отечества
владимир путин
общество
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские армия и флот готовы отвечать на сложные вызовы, действуя эффективно и решительно, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.Этот праздник, как отметил глава государства, является символом мужества и преданности Отечеству, и отмечается россиянами с гордостью."Конечно, самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы, помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов", - сказал Путин.По его словам, история России наполнена примерами героизма предков."Мы все несем ответственность за Отечество, за его успешное развитие. Но для тех, кто выбрал для себя военное дело, это чувство приобретает особый смысл. На первый план всей вашей жизни выходят обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины, защита общества и каждого гражданина", - добавил Путин.Президент отметил, что в Вооруженных силах служат сильные духом, волевые и отважные, что было доказано многократно, как на учениях, так и в боевых условиях.Также глава государства заявил, что интерес молодежи к воинским специальностям свидетельствует об укреплении авторитета российских Вооруженных силПрезидент отметил, что многие призывники остаются в войсках, продолжают службу, идут в военные училища, на всю жизнь выбирая своей профессией и своим призванием защиту Отечества. По словам Путина, большинство сделало такой выбор благодаря своим командирам."Офицеры - это оплот армии и флота. От вас, дорогие товарищи, зависит не только отличная боевая подготовка, слаженность действий, дисциплина, но и сам дух воинской службы, где так важны чувство товарищества и взаимопонимания. Знаю, что наши офицеры всегда были и остаются примером высокого профессионализма, благородства, выдержки и чести. Благодарю вас, дорогие товарищи, всех военнослужащих, гражданский персонал Вооруженных сил за достойное исполнение воинского долга", - заключил президент.
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60
“Помним подвиги российского воинства” – Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
“Помним подвиги российского воинства” – Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества
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россия, день защитника отечества, владимир путин, общество

Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

00:09 23.02.2021 (обновлено: 00:45 23.02.2021)
 
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Российские армия и флот готовы отвечать на сложные вызовы, действуя эффективно и решительно, заявил президент Владимир Путин в поздравлении с Днем защитника Отечества.
"Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием", - сказал он.
Этот праздник, как отметил глава государства, является символом мужества и преданности Отечеству, и отмечается россиянами с гордостью.
"Конечно, самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы, помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов", - сказал Путин.
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Собянин поздравил москвичей с Днем защитника Отечества
По его словам, история России наполнена примерами героизма предков.
"И потому так крепки у нас традиции патриотизма. Традиции неразрывной, прочной связи между народом, государством и их надежными защитниками - армией и флотом. Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остается такой же важной и востребованной", - подчеркнул президент.
"Мы все несем ответственность за Отечество, за его успешное развитие. Но для тех, кто выбрал для себя военное дело, это чувство приобретает особый смысл. На первый план всей вашей жизни выходят обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины, защита общества и каждого гражданина", - добавил Путин.
Президент отметил, что в Вооруженных силах служат сильные духом, волевые и отважные, что было доказано многократно, как на учениях, так и в боевых условиях.
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Также глава государства заявил, что интерес молодежи к воинским специальностям свидетельствует об укреплении авторитета российских Вооруженных сил
"Одним из свидетельств укрепления авторитета Вооруженных сил является растущий интерес молодежи к воинским специальностям. Все больше ребят считают службу по призыву важной для себя и нужной для Родины", - сказал Путин.
Президент отметил, что многие призывники остаются в войсках, продолжают службу, идут в военные училища, на всю жизнь выбирая своей профессией и своим призванием защиту Отечества. По словам Путина, большинство сделало такой выбор благодаря своим командирам.
"Офицеры - это оплот армии и флота. От вас, дорогие товарищи, зависит не только отличная боевая подготовка, слаженность действий, дисциплина, но и сам дух воинской службы, где так важны чувство товарищества и взаимопонимания. Знаю, что наши офицеры всегда были и остаются примером высокого профессионализма, благородства, выдержки и чести. Благодарю вас, дорогие товарищи, всех военнослужащих, гражданский персонал Вооруженных сил за достойное исполнение воинского долга", - заключил президент.
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