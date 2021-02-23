https://ria.ru/20210223/potok-1598667239.html

Munich Re прекратит обслуживание "Северного потока — 2"

Munich Re прекратит обслуживание "Северного потока — 2"

Дочерняя компания группы Münchener Rück завершила договор с Nord Stream 2, заявил РИА Новости официальный представитель мюнхенского перестраховочного общества... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T16:15

2021-02-23T16:15

2021-02-23T17:21

лондон

северный поток — 2

экономика

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БЕРЛИН, 23 фев — РИА Новости. Дочерняя компания группы Münchener Rück завершила договор с Nord Stream 2, заявил РИА Новости официальный представитель мюнхенского перестраховочного общества Münchener Rück Франк Циглер."Речь идет о нашей дочерней компании Munich Re Syndicate в Лондоне, у нее был договор, и он завершен, могу подтвердить это", — сказал собеседник агентства.Деталей Циглер не сообщил.Группа компаний Münchener Rück занимается перестрахованием германских и международных страховщиков. Nord Stream 2 AG — оператор проекта "Северный поток — 2", единственным акционером предприятия выступает "Газпром"."Северный поток — 2""Газпром" планирует провести две нитки трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании.Против "Северного потока — 2" активно выступают Вашингтон, продвигающий в Евросоюз свой сжиженный природный газ, а также Киев, Варшава, Рига и Вильнюс. США в конце 2019 года ввели санкции против проекта, в результате чего компании Allseas из Швейцарии пришлось отказаться от прокладки трубы. Накануне Вашингтон внес в санкционные списки трубоукладчик "Фортуна", способный завершить работы, и владельца судна — компанию "КВТ-Рус". Они попали под действие американского закона "О защите европейской энергетической безопасности".В декабре 2020-го "Фортуна" проложила 2,6 километра труб в водах Германии. В водах Дании осталось проложить 120 километров и около 28 километров — в водах ФРГ.Власти России не раз указывали, что "Северный поток — 2" — чисто коммерческий проект. В Москве заявляли, что достроят газопровод, несмотря на внешнее противодействие.

https://ria.ru/20210223/potok-1598623521.html

https://ria.ru/20210223/zapusk-1598662816.html

лондон

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лондон, северный поток — 2, экономика