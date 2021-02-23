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ФРГ выделит десять миллионов евро на помощь семьям на востоке Украины
ФРГ выделит десять миллионов евро на помощь семьям на востоке Украины
Правительство Германии выделит десять миллионов евро на помощь семьям с детьми на востоке Украины, заявило посольство ФРГ в Киеве. РИА Новости, 23.02.2021
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Правительство Германии выделит десять миллионов евро на помощь семьям с детьми на востоке Украины, заявило посольство ФРГ в Киеве.Согласно релизу, средства будут направлены финансируемому немецким банком развития KfW проекту "Совместно" Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который осуществляется с 2019 года. Выделение средств позволит охватить в рамках проекта новые населенные пункты, указано в сообщении посольства.Проект охватит более полумиллиона человек на востоке Украины, подчеркнули в посольстве.Глава представительства ЮНИСЕФ на Украине Лотта Сильвандер отметила, что пандемия обострила кризис в регионах, пострадавших от вооруженного конфликта."За последний год запрос на социальные услуги в общинах на востоке Украины существенно вырос", - подчеркнула Сильвандер, слова которой приводятся в пресс-релизе.
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kfw, юнисеф, германия, украина, в мире

ФРГ выделит десять миллионов евро на помощь семьям на востоке Украины

01:52 23.02.2021 (обновлено: 05:11 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий ТимкивЕвро
Евро - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Правительство Германии выделит десять миллионов евро на помощь семьям с детьми на востоке Украины, заявило посольство ФРГ в Киеве.
Согласно релизу, средства будут направлены финансируемому немецким банком развития KfW проекту "Совместно" Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который осуществляется с 2019 года. Выделение средств позволит охватить в рамках проекта новые населенные пункты, указано в сообщении посольства.
"Основное внимание проекта уделяется инклюзивному образованию, стабильному доступу к чистой воде и общественной активности молодежи. Будет также улучшена физическая доступность учебных заведений. Все это в комплексе будет способствовать социальной сплоченности и благополучию семей в пострадавших от конфликта общинах", - отмечается в заявлении.
Проект охватит более полумиллиона человек на востоке Украины, подчеркнули в посольстве.
Глава представительства ЮНИСЕФ на Украине Лотта Сильвандер отметила, что пандемия обострила кризис в регионах, пострадавших от вооруженного конфликта.
"За последний год запрос на социальные услуги в общинах на востоке Украины существенно вырос", - подчеркнула Сильвандер, слова которой приводятся в пресс-релизе.
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