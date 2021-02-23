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ФРГ выделит десять миллионов евро на помощь семьям на востоке Украины
ФРГ выделит десять миллионов евро на помощь семьям на востоке Украины
Правительство Германии выделит десять миллионов евро на помощь семьям с детьми на востоке Украины, заявило посольство ФРГ в Киеве. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T01:52
2021-02-23T01:52
2021-02-23T05:11
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Правительство Германии выделит десять миллионов евро на помощь семьям с детьми на востоке Украины, заявило посольство ФРГ в Киеве.Согласно релизу, средства будут направлены финансируемому немецким банком развития KfW проекту "Совместно" Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), который осуществляется с 2019 года. Выделение средств позволит охватить в рамках проекта новые населенные пункты, указано в сообщении посольства.Проект охватит более полумиллиона человек на востоке Украины, подчеркнули в посольстве.Глава представительства ЮНИСЕФ на Украине Лотта Сильвандер отметила, что пандемия обострила кризис в регионах, пострадавших от вооруженного конфликта."За последний год запрос на социальные услуги в общинах на востоке Украины существенно вырос", - подчеркнула Сильвандер, слова которой приводятся в пресс-релизе.
https://radiosputnik.ria.ru/20200708/1574081653.html
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