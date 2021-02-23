https://ria.ru/20210223/pogoda-1598682589.html

Погода в Германии побила рекорд 1880 года

Погода в Германии побила рекорд 1880 года

Немецкие метеорологии зафиксировали рекордный скачок температуры воздуха в течение недели, измерения на метеостанции в Гёттингене зафиксировали потепление почти РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T19:38

2021-02-23T19:38

2021-02-23T19:38

погода

атлантический океан

гамбург (город)

германия

геттинген

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БЕРЛИН, 23 фев – РИА Новости. Немецкие метеорологии зафиксировали рекордный скачок температуры воздуха в течение недели, измерения на метеостанции в Гёттингене зафиксировали потепление почти на 42 градуса, свидетельствуют данные Немецкой метеорологической службы.Температурный рекорд установлен на фоне двух аномалий в последние недели. Если в середине февраля в Германии наблюдались непривычно низкие температуры и обильные снегопады из-за, как считают немецкие климатологи, аномального "поведения" полярного вихря, то в последние дни в страну пришел теплый субтропический воздух, который "подгоняет" область низкого давления над Атлантическим океаном.В результате в Германии зафиксировали минимум три температурных рекорда. Самым впечатляющим стал "прыжок" термометра в Гёттингене на 41,9 градусов Цельсия. Это произошло за неделю: 14 февраля метеостанции зафиксировали минимальную температуру воздуха на отметке минус 23,8 градуса, а 21 февраля столбик термометра был уже на уровне 18,1 градуса Цельсия. По данным Немецкой метеорологической службы, это самый большой скачок температуры в течение недели с мая 1880 года, когда температура в Йене поднялась с минус 5,1 градуса 20 мая до плюс 36 градусов Цельсия 27 мая.Высокая температура отмечается по всей Германии в последние дни и теплая погода продержится еще несколько дней. На некоторых метеостанциях фиксируют локальные рекорды. Так, в Гамбурге побит рекорд максимальной температуры для зимы – 21 градус. "Никогда с начала метеонаблюдений температура не достигала 20 градусов в Гамбурге в климатическую зиму (1 декабря – 28 февраля в Германии – ред.)", - пишет метеослужба в Twitter.Предыдущий рекорд максимальной температуры зимой в Гамбурге был зафиксирован год назад – 18,1 градус Цельсия.

https://ria.ru/20210223/klimat-1598677093.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210223/ssha-1598636966.html

атлантический океан

гамбург (город)

германия

геттинген

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, атлантический океан, гамбург (город), германия, геттинген