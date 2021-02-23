https://ria.ru/20210223/podvaly-1598287575.html

"Какая-то мистика". Тайны подвалов МГУ

"Какая-то мистика". Тайны подвалов МГУ

“МГУ стоит на огромных холодильниках, которые замораживают почву жидким азотом, а если их отключат - здание за две недели сползет в Москва-реку”. Как появилась одна из самых известных легенд о московском университете? Под какой московской высоткой действительно замораживали грунт? И что увидели те, кто сам спускался в подвалы МГУ?

2021-02-23T12:00

2021-02-23T12:00

2021-02-23T12:00

какая-то мистика

подкаст

москва

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"Какая-то мистика". Тайны подвалов МГУ “МГУ стоит на огромных холодильниках, которые замораживают почву жидким азотом, а если их отключат - здание за две недели сползет в Москва-реку”. Как появилась одна из самых известных легенд о московском университете? Под какой московской высоткой действительно замораживали грунт? И что увидели те, кто сам спускался в подвалы МГУ? audio/mpeg

"Какая-то мистика". Тайны подвалов МГУ “МГУ стоит на огромных холодильниках, которые замораживают почву жидким азотом, а если их отключат - здание за две недели сползет в Москва-реку”. Как появилась одна из самых известных легенд о московском университете? Под какой московской высоткой действительно замораживали грунт? И что увидели те, кто сам спускался в подвалы МГУ? audio/mpeg

Разбираемся вместе с москвоведом, основателем проекта “Прогулки по Москве” Александром Усольцевым, москвоведом, экскурсоводом и блогером Светланой Килиной и диггером, блогером и экскурсоводом Даниилом Давыдовым. Подкаст "Какая-то мистика" выходит по вторникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваРедактор Наталия ШашинаПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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