Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210223/pensionery-1598622369.html
Специалист объяснил, что могут выплатить пенсионерам помимо пенсии
Специалист объяснил, что могут выплатить пенсионерам помимо пенсии
Кроме страховой, социальной или государственной пенсии государство выплачивает ряд дополнительных сумм определенным категориям пенсионеров. Об этом рассказывает РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T01:16
2021-02-23T01:48
евгений биезбардис
россия
сафмар
пенсии
ссср
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588477207_0:61:3072:1789_1920x0_80_0_0_807b64e688419527a1bdc68d763b2b94.jpg
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Кроме страховой, социальной или государственной пенсии государство выплачивает ряд дополнительных сумм определенным категориям пенсионеров. Об этом рассказывает агентству "Прайм" руководитель Центра аналитики НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.Он напомнил, что выплата индексируется ежегодно 1 февраля, и в 2021 году она выросла на 4,9%. Для различных категорий граждан размер ежемесячной денежной выплаты разный.По его словам, дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги получают герои СССР и РФ, герои труда, кавалеры орденов разной степени, лауреаты госпремий, чемпионы олимпийских игр. Для них выплаты составляют от 250% до 415% от социальной пенсии.Большая часть жителей России, родившихся, начиная с 1967 года, имеет также право на выплаты из пенсионных накоплений, которые формировалась у них с 2002 по 2014 годы, а потом прирастали за счет инвестиционного дохода. Эти выплаты можно получить при достижении "старого" пенсионного возраста и выполнении ряда других условий, резюмировал Биезбардис .
https://ria.ru/20210213/pensii-1597301598.html
россия
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/09/1588477207_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_810c2f14e7743c89d3253800469b63b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
евгений биезбардис, россия, сафмар, пенсии, ссср, экономика

Специалист объяснил, что могут выплатить пенсионерам помимо пенсии

01:16 23.02.2021 (обновлено: 01:48 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги
Трудовая книжка, пенсионное удостоверение, деньги - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Кроме страховой, социальной или государственной пенсии государство выплачивает ряд дополнительных сумм определенным категориям пенсионеров. Об этом рассказывает агентству "Прайм" руководитель Центра аналитики НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
"Ежемесячная денежная выплата назначается ветеранам боевых действий, участникам и инвалидам Великой отечественной войны, членам их семей, а также пострадавшим вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, лицам с инвалидностью любой группы, детям-инвалидам и некоторым другим лицам", - отметил эксперт.
Он напомнил, что выплата индексируется ежегодно 1 февраля, и в 2021 году она выросла на 4,9%. Для различных категорий граждан размер ежемесячной денежной выплаты разный.
По его словам, дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги получают герои СССР и РФ, герои труда, кавалеры орденов разной степени, лауреаты госпремий, чемпионы олимпийских игр. Для них выплаты составляют от 250% до 415% от социальной пенсии.
Большая часть жителей России, родившихся, начиная с 1967 года, имеет также право на выплаты из пенсионных накоплений, которые формировалась у них с 2002 по 2014 годы, а потом прирастали за счет инвестиционного дохода. Эти выплаты можно получить при достижении "старого" пенсионного возраста и выполнении ряда других условий, резюмировал Биезбардис .
Выдача пенсии - РИА Новости, 1920, 13.02.2021
13 февраля, 07:38
Эксперт назвала способ повысить пенсии без увеличения налогов
 
Евгений БиезбардисРоссияСафмарПенсииСССРЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:24Boeing 757 совершил аварийную посадку в Солт-Лейк-Сити
04:51Назван "творящий чудеса" суперпродукт
04:47В Египте умерла застрявшая на курорте из-за коронавируса россиянка
03:43В городе Нюрба в Якутии три человека погибли при пожаре в жилом доме
03:28Верховный суд США отказался рассматривать иск порноактрисы против Трампа
03:16SpaceX объявила имя второго члена экипажа коммерческого рейса Crew Dragon
03:14В Москве второй раз за ночь автомобиль сбил пешехода
03:12Украинские военные проведут учения на границе с Крымом
02:48Климкина возмутило фото вице-премьера Украины с Кадыровым
02:48Глава МИД Франции призвал "твердо" ответить РФ на ситуацию с Навальным
02:46На Украине признали небоеспособность флагмана своего флота
02:28Госдеп США оценил эффективность санкций против "Северного потока — 2"
02:17Врач научила, как измерить давление без тонометра
02:15Названы самые популярные направления в России для авиаперелетов
02:09Банкир рассказал, сколько еще проживут монеты
01:58В США задержали жену наркобарона Коротышки
01:52ФРГ выделит десять миллионов евро на помощь семьям на востоке Украины
01:44Жителей Чехии обязали носить по две маски сразу
01:40Наталья Селезнева рассказала о "странной жизни" Градовой
01:34Названы пять часто игнорируемых симптомов рака
Лента новостейМолния