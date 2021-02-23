Специалист объяснил, что могут выплатить пенсионерам помимо пенсии
01:16 23.02.2021 (обновлено: 01:48 23.02.2021)
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Кроме страховой, социальной или государственной пенсии государство выплачивает ряд дополнительных сумм определенным категориям пенсионеров. Об этом рассказывает агентству "Прайм" руководитель Центра аналитики НПФ "Сафмар" Евгений Биезбардис.
"Ежемесячная денежная выплата назначается ветеранам боевых действий, участникам и инвалидам Великой отечественной войны, членам их семей, а также пострадавшим вследствие радиационных аварий и ядерных испытаний, лицам с инвалидностью любой группы, детям-инвалидам и некоторым другим лицам", - отметил эксперт.
Он напомнил, что выплата индексируется ежегодно 1 февраля, и в 2021 году она выросла на 4,9%. Для различных категорий граждан размер ежемесячной денежной выплаты разный.
По его словам, дополнительное материальное обеспечение за выдающиеся достижения и особые заслуги получают герои СССР и РФ, герои труда, кавалеры орденов разной степени, лауреаты госпремий, чемпионы олимпийских игр. Для них выплаты составляют от 250% до 415% от социальной пенсии.
Большая часть жителей России, родившихся, начиная с 1967 года, имеет также право на выплаты из пенсионных накоплений, которые формировалась у них с 2002 по 2014 годы, а потом прирастали за счет инвестиционного дохода. Эти выплаты можно получить при достижении "старого" пенсионного возраста и выполнении ряда других условий, резюмировал Биезбардис .
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