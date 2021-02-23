https://ria.ru/20210223/pamyatnik-1598697350.html

Православные активисты поддержали установку памятника Невскому на Лубянке

Православные активисты поддержали установку памятника Невскому на Лубянке

Деятели искусства, спортсмены и политики подписали письмо к президенту России Владимиру Путину и патриарху Московскому и вся Руси Кириллу в поддержку инициативы РИА Новости, 24.02.2021

2021-02-23T23:53

2021-02-23T23:53

2021-02-24T00:49

религия и мировоззрение

россия

музеон

александр невский

русская православная церковь

владимир путин

москва

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156194/24/1561942459_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b0be3819996ba61d380b37ff30801bb1.jpg

МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Деятели искусства, спортсмены и политики подписали письмо к президенту России Владимиру Путину и патриарху Московскому и вся Руси Кириллу в поддержку инициативы поставить памятник князю Александру Невскому на Лубянской площади в Москве, рассказал РИА Новости соавтор письма - координатор движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин.Ранее зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках - на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два - памятник Дзержинскому или Александру Невскому."Александр Невский - это "Имя России". В связи с этим мы обратимся к президенту России и к святейшему патриарху Кириллу с просьбой установки памятника на Лубянской площади Москвы к 800-летию со дня рождения одному из величайших полководцев, политических деятелей тысячелетней России, многодетному отцу, святому благоверному князю Александру Невскому. Это станет достойным подарком народа России человеку, который не раз спасал наше Отечество от иноземных захватчиков", - сказал Кормухин.По его словам, установка памятника Невскому на Лубянке станет "символом возрождения тысячелетней России, принадлежность к которой мы прописали в Конституции".Письмо (документ есть в распоряжении РИА Новости) направят президенту и патриарху 24 февраля, уточнил Кормухин. Среди людей, его подписавших, - депутат Мосгордумы Елена Николаева, народная артистка РФ Алена Яковлева, режиссер Кирилл Мозгалевский, лауреат Патриаршей литературной премии имени Кирилла и Мефодия Владимир Крупин, футболист сборной России и заслуженный мастер спорта Павел Погребняк.Авторы документа отмечают, что кандидатура Дзержинского для памятника на Лубянке "далеко не бесспорна" и решение в ее пользу "вызовет лишь ожесточенные и бесплодные идеологические споры", в то время как "фигура благоверного князя Александра Невского является объединяющей глубину веков, память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога".Также в письме указывается, что с 20 декабря в Telegram-канале движения "Сорок Сороков" проходило онлайн- голосование по памятнику на Лубянке. Из 28 тысяч проголосовавших 79% отдали предпочтение Александру Невскому, 15% - "за возврат Феликса Дзержинского", 6% - за Памятный камень жертвам репрессий общества "Мемориал". Установить памятник Невскому "Сорок сороков" впервые предложили 20 декабря прошлого года.Ранее глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил РИА Новости, что князь Александр Невский - знаковая фигура русской истории, которая достойна быть воплощенной в памятнике на Лубянке.В России, согласно указу президента Владимира Путина, в 2021 году празднуется 800-летие со дня рождения князя Александра Невского. Праздничные мероприятия пройдут и в Русской православной церкви, которая канонизировала Невского.Памятник Дзержинскому – основателю и первому руководителю ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, из которой "выросли" НКВД, а потом КГБ) появился на Лубянской площади в 1958 году. Тогда площадь носила имя Дзержинского, на ней с 20-х годов располагалось здание ВЧК, а сейчас - комплекс зданий ФСБ России. Памятник Дзержинскому был демонтирован в августе 1991 года после провала госпереворота, организованного Государственным комитетом по чрезвычайному положению, в который входил в том числе председатель КГБ Владимир Крючков. Сейчас памятник можно увидеть в московском парке "Музеон" на Крымской набережной.

https://ria.ru/20210223/nevskiy-1598692743.html

https://ria.ru/20210223/pamyatnik-1598691722.html

https://ria.ru/20210220/lubyanka-1598389596.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, музеон, александр невский, русская православная церковь, владимир путин, москва, общество