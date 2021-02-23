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Скульптор оценил идею установить памятник Невскому на Лубянской площади
Скульптор оценил идею установить памятник Невскому на Лубянской площади
Памятник Александру Невскому, если он окажется достойным с архитектурной точки зрения, можно было бы установить на Лубянской площади в Москве, такая скульптура... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T22:04
2021-02-23T22:26
москва
общество
александр невский
евгений герасимов
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Памятник Александру Невскому, если он окажется достойным с архитектурной точки зрения, можно было бы установить на Лубянской площади в Москве, такая скульптура помогла бы "перезапустить" историю этого района столицы, считает скульптор, автор Ржевского мемориала Андрей Коробцов."Лубянская площадь, как мне кажется, просит какую-то архитектурную доминанту. Что-то в центре площади должно быть", — сказал Коробцов РИА Новости.По его мнению, фонтан, который в свое время находился на Лубянке, сейчас уже не может являться ее архитектурной доминантой. "Площадь все-таки слишком изменилась, чтобы его туда возвращать", — полагает скульптор.Что касается памятника Феликсу Дзержинскому, то он бы на площади смотрелся, отметил Коробцов. Но и фигура Александра Невского — достойная, считает скульптор. При рассмотрении этого варианта надо иметь в виду, что Лубянка имеет свою историческую "ауру", добавил собеседник агентства."Конечно, при достойном исполнении фигуры Александра Невского, наверное, можно было бы попробовать "перезапустить" историю Лубянской площади", — сказал Коробцов.Ранее ряд писателей, блогеров и журналистов обратились к правительству Москвы с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь (после августовских событий 1991 года памятник был демонтирован с постамента возле здания КГБ и позже установлен в парке "Музеон"). Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.Зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщал РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках — на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два — памятник Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.
https://radiosputnik.ria.ru/20210223/pamyatnik-1598679536.html
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москва, общество, александр невский, евгений герасимов

Скульптор оценил идею установить памятник Невскому на Лубянской площади

22:04 23.02.2021 (обновлено: 22:26 23.02.2021)
 
© Радио SputnikЛубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве
Лубянская площадь и здание органов госбезопасности в Москве - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Радио Sputnik
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Памятник Александру Невскому, если он окажется достойным с архитектурной точки зрения, можно было бы установить на Лубянской площади в Москве, такая скульптура помогла бы "перезапустить" историю этого района столицы, считает скульптор, автор Ржевского мемориала Андрей Коробцов.
"Лубянская площадь, как мне кажется, просит какую-то архитектурную доминанту. Что-то в центре площади должно быть", — сказал Коробцов РИА Новости.
Репродукция картины Александр Невский. Центральная часть триптиха - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
Вчера, 19:00Сказано в эфире
"Весомая альтернатива". Историки поддержали памятник Невскому на Лубянке
По его мнению, фонтан, который в свое время находился на Лубянке, сейчас уже не может являться ее архитектурной доминантой. "Площадь все-таки слишком изменилась, чтобы его туда возвращать", — полагает скульптор.
Что касается памятника Феликсу Дзержинскому, то он бы на площади смотрелся, отметил Коробцов. Но и фигура Александра Невского — достойная, считает скульптор. При рассмотрении этого варианта надо иметь в виду, что Лубянка имеет свою историческую "ауру", добавил собеседник агентства.
"Конечно, при достойном исполнении фигуры Александра Невского, наверное, можно было бы попробовать "перезапустить" историю Лубянской площади", — сказал Коробцов.
Ранее ряд писателей, блогеров и журналистов обратились к правительству Москвы с просьбой вернуть памятник Феликсу Дзержинскому на Лубянскую площадь (после августовских событий 1991 года памятник был демонтирован с постамента возле здания КГБ и позже установлен в парке "Музеон"). Глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов заявил РИА Новости, что решение о возращении памятника Дзержинскому на Лубянку надо принимать с учетом мнения москвичей.
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В ОП заявили, что памятник на Лубянке установят в любом случае
Зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов сообщал РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках — на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два — памятник Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.
 
МоскваОбществоАлександр НевскийЕвгений Герасимов
 
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