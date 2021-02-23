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Тайный отпуск Иосифа Сталина на "Кларе Цеткин"

Тайный отпуск Иосифа Сталина на "Кларе Цеткин"

Что объединяло вождя народов Иосифа Сталина и политическую деятельницу Клару Цеткин помимо любви к коммунизму? Ответ стоит искать в воде. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T10:00

2021-02-23T10:00

2021-02-23T14:21

морская держава

морская держава

надежда крупская

нижний новгород

иосиф сталин (джугашвили)

максим горький

сталинград

волга

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Что объединяло вождя народов Иосифа Сталина и политическую деятельницу Клару Цеткин помимо любви к коммунизму? Ответ стоит искать в воде. Одна из основателей Коммунистической партии Германии и активистка борьбы за права женщин Клара Цеткин была большим другом Советского Союза, находилась в хороших отношениях с Лениным и часто приезжала в Россию после революции.В один из таких вояжей женщину, благодаря которой появился праздник 8 Марта, решили покатать по Волге на теплоходе, названном в ее честь.По словам историка Сергея Минаева, традиция называть речные суда именами знаменитых людей прижизненно была очень популярна в революционной России – еще можно вспомнить, к примеру, теплоход "Максим Горький", построенный на Сормовском заводе в 1934 году. Но чаще суда переименовывали: так, "Графиня" и "Баян" дореволюционной постройки стали "Иосифом Сталиным" и "Михаилом Калининым".Главной задачей "Клары Цеткин" была перевозка пассажиров: туристические поездки в те годы были редкостью, а проезд на пароходе зачастую был дешевле и удобнее, чем по железной дороге. Судно ходило по Волге уже более 30 лет и не отличалось особым комфортом.Тайный отпускВ августе 1933 года в Нижнем Новгороде на скромную "Клару Цеткин" инкогнито поднимается группа необычных пассажиров: Иосиф Сталин, двое его сыновей, Климент Ворошилов, охрана вождя в небольшом количестве и члены команды. Итак, вождь народов и его команда тайно отплыли на "Кларе Цеткин" из Нижнего Новгорода (тогда – Горького) и пошли вниз по Волге через Казань, Симбирск, Самару и Саратов. Никто о высоком статусе пассажиров не знал, газеты и радио молчали. Кто быстрее?Но тут план путешествия нарушила еще одна знаменитая женщина – Надежда Крупская, а точнее пароход, названный ее именем. Гонки по Волге – дело абсолютно нормальное для того времени, ведь каждый корабль гордился своей скоростью. Просто капитан "Крупской" не знал, кого он решил обогнать. Спасло его то, что отпуск Сталина был тайный, и эту тайну вождь хотел сохранить. Но сам факт обгона, да еще "Крупской", вождя, видимо, задел.В воспоминаниях капитана "Клары Цеткин" говорится, что именно после этого случая было принято решение построить новый, быстроходный теплоход для правительственных делегаций. Осенью 1933 года его заложили на Сормовском заводе, а летом 1934 года спустили на воду. Назвали его "Максим Горький" в честь знаменитого писателя, плававшего на одном из первых рейсов.Воспоминания старого большевикаТем не менее все тайное когда-нибудь становится явным, тем более когда это связано с известной личностью, поэтому в 1951 году институт Маркса – Энгельса – Ленина при ЦК ВКП(б) нашел свидетеля этой поездки и записал его воспоминания."Когда товарищ Сталин ехал на пароходе, я работал начальников ВТО ГПУ (волжский транспортный отдел. – Прим. ред.) и был старшим инспектором по железнодорожному и водному транспорту. Как-то мне лоцман Иван Иванович, фамилию его я сейчас не помню (у нас на пароходе было семь Иван Ивановичей), говорит: – Михаил Федорович, ты все-таки без головы. — Как это так? – говорю я.— Ты кого везешь?— Иосифа Виссарионовича.— Ведь ты царя везешь. А я знаю, как царей возят. Когда Николай наследником был, он ездил по Волге. Тогда восемь пароходов шло, а его пароход то первым шел, то вторым, то третьим, все время меняли. А ты с одним пароходиком идешь. У тебя голова есть?Нужен кот!Плавание Сталина по Волге вышло довольно тихим, только один раз судно село на мель, но команда так быстро с этим справилась, что глава государства даже не успел заметить. Тем не менее один вопрос его все-таки беспокоил.Пассажиры доехали до Сталинграда, где, несмотря на секретность поездки, об их путешествии уже знали. "Там строился большой тракторный завод, который можно было использовать как завод двойного назначения – танки и так далее. И вот там люди знали, что Сталин приезжает, пытались его как-то высмотреть, выглядеть, но ничего хорошего из этого не получилось, корабль подошел, начальство расселось по машинам и куда-то уехало, куда – не отследили. С рабочими не встречался, хотя вроде как они на это рассчитывали", – поделился историк.После этого делегация разделилась: сыновья отправились обратно в Москву, а Сталин поехал дальше – по плану у него была охота в степях, а потом отдых в районе Сочи, где он находился до ноября.Ходили "Клары" по морям и рекамСормовский пароходик не был единственной "Кларой Цеткин". Самой известной из них стал построенный в 1960 году комфортный туристический лайнер, ходивший по маршруту Москва – Астрахань 30 лет, с 1962 по 1992 год. Менее известна баржа "Клара Цеткин", перевозившая по Белому морю заключенных из Кеми в Соловецкий лагерь особого назначения. А на Дальнем Востоке еще одна возила лес с 1930-х по 1970-е годы. Но сейчас ни в морском, ни в речном регистре судно с таким названием не значится.

нижний новгород

сталинград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морская держава, надежда крупская, нижний новгород, иосиф сталин (джугашвили), максим горький, сталинград, волга