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https://ria.ru/20210223/otkrytiya-1598222478.html
Сокровища, поглощенные морем. Сенсационные открытия подводных археологов
Сокровища, поглощенные морем. Сенсационные открытия подводных археологов
В последний ледниковый период из-за падения уровня моря площадь Австралии увеличилась на треть. Наши предки шли за отступающей береговой линией, делая рисунки в РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T08:00
2021-02-23T08:05
древний египет
наука
археология
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В последний ледниковый период из-за падения уровня моря площадь Австралии увеличилась на треть. Наши предки шли за отступающей береговой линией, делая рисунки в пещерах и оставляя множество орудий труда. По мере таяния ледников все это затопила вода. Только в прошлом году на дне впервые обнаружили следы пребывания древних людей. О самых удивительных открытиях подводной археологии — в подборке РИА Новости.Затопленные древности каменного века"Очень мало известно о ныне затонувших ландшафтах, их населении, роли в развитии человечества", — пишут ученые из Австралии в статье с результатами подводной археологической экспедиции у северо-западного побережья континента.Подсчитано, что в пик последнего оледенения уровень моря был на 130 метров ниже современного. Следовательно, значительная часть континентального шельфа представляла собой сушу. Затем началось потепление, и примерно семь тысяч лет назад материки и океаны приобрели знакомые нам очертания. Некогда обширные пространства земли затопило. Глубина очень большая, и раньше тщательно исследовать ее не удавалось. Австралийцы первыми предприняли усилия по изучению стоянок древних людей под водой. Они выбрали архипелаг Дампир — там расположен национальный парк, где среди прочего охраняют артефакты доисторической культуры и наскальные изображения.С 2017 по 2019 год туда направили шесть экспедиций. Сначала акваторию обследовали лидарами и дронами с воздуха, провели батиметрию с корабля, составили топографические карты дна и выбрали два перспективных участка — у мыса Брюгье и в проливе Летающей Пены. На первой площадке на глубине 2,4 метра дайверы нашли 269 каменных артефактов, на второй — только один. Среди них — нуклеусы-заготовки, отщепы, в том числе заточенные, два камня, похожие на шлифовальные. Для сравнения: на ближайших берегах собрали 455 предметов. Все они, подводные и сухопутные, из местной вулканической породы, у них много общих черт.Ученые не могут датировать находки напрямую, но по косвенным признакам им не меньше семи тысяч лет. Это первое открытие следов людей каменного века на морском шельфе.На перекрестке морских путейПобережье Сирии — центр международной торговли уже пять тысяч лет. Мореходы острова Арвад упомянуты в Библии. Однако систематические археологические работы не вели из-за сложной политической и экономической ситуации в регионе. Несколько попыток в 1960-х и 1980-х сразу же принесли сенсации — в акватории обнаружили места кораблекрушений.В 2019 и 2020 годах у острова Арвад и города Тартус работала российско-сирийская подводная экспедиция. Специалисты обследовали акватории геофизическими методами, составили карты и выбрали участки, где с большой вероятностью затонули городские сооружения и корабли. У берегов Тартуса дайверы и подводные беспилотные аппараты нашли руины морской крепости I века нашей эры.По словам участника экспедиции Дмитрия Татаркова из Севастопольского государственного университета, обнаружены остатки гидротехнических сооружений, маяка и четырех мраморных колонн, причала, волнорезов и набережной. Ученые подняли на поверхность черепки греческих амфор, финикийских горшков, египетских ваз, разные предметы быта из римского камня. Керамика поможет точно датировать находки.Исследователи отмечают, что этот порт римского времени не был известен ранее. Находка позволит переосмыслить древние морские торговые пути в основных регионах Средиземноморья.Йо-хо-хо и бутылка ромаСэмюель Беллами еще подростком подрядился в Британский королевский флот. В 26 он приплыл в Новый Свет на поиски сокровищ и вскоре стал капитаном пиратского корабля. На его счету — 53 захваченных судна, включая английский фрегат "Уида", перевозивший рабов и несметные сокровища. Он достался ему в начале 1717-го, а всего через два месяца Беллами попал на нем в шторм у Кейп-Кода и погиб.Беллами по прозвищу Черный Сэм был самым знаменитым английским пиратом. И, несмотря на возраст, считался самым богатым. О его милосердии ходили легенды. В том кораблекрушении погибла почти вся команда — 146 человек. Двое спаслись. На берег вынесло 130 тел. Судьба остальных оставалась неизвестной до наших дней.В 1982-м у берегов Массачусетса нашли остов "Уиды"— это первое в истории пиратское судно, которое удалось опознать. В 2018 году со дна подняли останки мужчины, рядом с ним лежал пистолет Беллами. Один из прямых потомков предоставил ДНК для сравнения, но родство не подтвердилось.И вот новая сенсация — на днях в окрестностях затонувшего судна археологи из Музея пиратов "Уиды" обнаружили шесть крупных каменных конкреций с артефактами. Как сообщают местные СМИ, рентгеновское исследование показало, что внутри — скелеты. Следующий шаг — анализ находок и ДНК. Ученые надеются пролить свет на судьбу пропавших членов экипажа и самого Черного Сэма.
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96
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древний египет, археология

Сокровища, поглощенные морем. Сенсационные открытия подводных археологов

08:00 23.02.2021 (обновлено: 08:05 23.02.2021)
 
© Фото : Севастопольский государственный университетУ берегов Сирии нашли руины неизвестного науке древнего порта
У берегов Сирии нашли руины неизвестного науке древнего порта - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© Фото : Севастопольский государственный университет
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости, Татьяна Пичугина. В последний ледниковый период из-за падения уровня моря площадь Австралии увеличилась на треть. Наши предки шли за отступающей береговой линией, делая рисунки в пещерах и оставляя множество орудий труда. По мере таяния ледников все это затопила вода. Только в прошлом году на дне впервые обнаружили следы пребывания древних людей. О самых удивительных открытиях подводной археологии — в подборке РИА Новости.

Затопленные древности каменного века

"Очень мало известно о ныне затонувших ландшафтах, их населении, роли в развитии человечества", — пишут ученые из Австралии в статье с результатами подводной археологической экспедиции у северо-западного побережья континента.
Подсчитано, что в пик последнего оледенения уровень моря был на 130 метров ниже современного. Следовательно, значительная часть континентального шельфа представляла собой сушу. Затем началось потепление, и примерно семь тысяч лет назад материки и океаны приобрели знакомые нам очертания. Некогда обширные пространства земли затопило. Глубина очень большая, и раньше тщательно исследовать ее не удавалось.
Австралийцы первыми предприняли усилия по изучению стоянок древних людей под водой. Они выбрали архипелаг Дампир — там расположен национальный парк, где среди прочего охраняют артефакты доисторической культуры и наскальные изображения.
С 2017 по 2019 год туда направили шесть экспедиций. Сначала акваторию обследовали лидарами и дронами с воздуха, провели батиметрию с корабля, составили топографические карты дна и выбрали два перспективных участка — у мыса Брюгье и в проливе Летающей Пены. На первой площадке на глубине 2,4 метра дайверы нашли 269 каменных артефактов, на второй — только один. Среди них — нуклеусы-заготовки, отщепы, в том числе заточенные, два камня, похожие на шлифовальные. Для сравнения: на ближайших берегах собрали 455 предметов. Все они, подводные и сухопутные, из местной вулканической породы, у них много общих черт.
Ученые не могут датировать находки напрямую, но по косвенным признакам им не меньше семи тысяч лет. Это первое открытие следов людей каменного века на морском шельфе.
CC BY 4.0 / H. Yoshida/C. Wiseman/Drawing/K. Jerbic/PLoS ONE / Каменный артефакт, найденный в проливе Летающей Пены у берегов Австралии. Его возраст — более 8500 лет
Артефакт, найденный у берегов Австралии - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
CC BY 4.0 / H. Yoshida/C. Wiseman/Drawing/K. Jerbic/PLoS ONE /
Каменный артефакт, найденный в проливе Летающей Пены у берегов Австралии. Его возраст — более 8500 лет

На перекрестке морских путей

Побережье Сирии — центр международной торговли уже пять тысяч лет. Мореходы острова Арвад упомянуты в Библии. Однако систематические археологические работы не вели из-за сложной политической и экономической ситуации в регионе. Несколько попыток в 1960-х и 1980-х сразу же принесли сенсации — в акватории обнаружили места кораблекрушений.
В 2019 и 2020 годах у острова Арвад и города Тартус работала российско-сирийская подводная экспедиция. Специалисты обследовали акватории геофизическими методами, составили карты и выбрали участки, где с большой вероятностью затонули городские сооружения и корабли. У берегов Тартуса дайверы и подводные беспилотные аппараты нашли руины морской крепости I века нашей эры.
По словам участника экспедиции Дмитрия Татаркова из Севастопольского государственного университета, обнаружены остатки гидротехнических сооружений, маяка и четырех мраморных колонн, причала, волнорезов и набережной. Ученые подняли на поверхность черепки греческих амфор, финикийских горшков, египетских ваз, разные предметы быта из римского камня. Керамика поможет точно датировать находки.
Исследователи отмечают, что этот порт римского времени не был известен ранее. Находка позволит переосмыслить древние морские торговые пути в основных регионах Средиземноморья.
© Фото : Севастопольский государственный университетУ берегов Сирии нашли руины неизвестного науке древнего порта
У берегов Сирии нашли руины неизвестного науке древнего порта - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : Севастопольский государственный университет
У берегов Сирии нашли руины неизвестного науке древнего порта

Йо-хо-хо и бутылка рома

Сэмюель Беллами еще подростком подрядился в Британский королевский флот. В 26 он приплыл в Новый Свет на поиски сокровищ и вскоре стал капитаном пиратского корабля. На его счету — 53 захваченных судна, включая английский фрегат "Уида", перевозивший рабов и несметные сокровища. Он достался ему в начале 1717-го, а всего через два месяца Беллами попал на нем в шторм у Кейп-Кода и погиб.
Беллами по прозвищу Черный Сэм был самым знаменитым английским пиратом. И, несмотря на возраст, считался самым богатым. О его милосердии ходили легенды. В том кораблекрушении погибла почти вся команда — 146 человек. Двое спаслись. На берег вынесло 130 тел. Судьба остальных оставалась неизвестной до наших дней.
В 1982-м у берегов Массачусетса нашли остов "Уиды"— это первое в истории пиратское судно, которое удалось опознать. В 2018 году со дна подняли останки мужчины, рядом с ним лежал пистолет Беллами. Один из прямых потомков предоставил ДНК для сравнения, но родство не подтвердилось.
И вот новая сенсация — на днях в окрестностях затонувшего судна археологи из Музея пиратов "Уиды" обнаружили шесть крупных каменных конкреций с артефактами. Как сообщают местные СМИ, рентгеновское исследование показало, что внутри — скелеты. Следующий шаг — анализ находок и ДНК. Ученые надеются пролить свет на судьбу пропавших членов экипажа и самого Черного Сэма.
© Фото : Whydah Pirate MuseumНа рентгеновском снимке — кости пиратов, обнаруженные на месте крушения фрегата "Уида", затонувшего у города Уэлфлит в 1717 году
Останки пиратов, обнаруженные на месте крушения легендарного пиратского корабля The Whydah, затонувшего у города Уэлфлит в 1717 году - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : Whydah Pirate Museum
На рентгеновском снимке — кости пиратов, обнаруженные на месте крушения фрегата "Уида", затонувшего у города Уэлфлит в 1717 году
 
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