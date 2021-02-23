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На Украине назвали условия для отказа от электроэнергии из России
На Украине назвали условия для отказа от электроэнергии из России
Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал два условия, при которых страна сможет отказаться от импорта электроэнергии из России. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T12:43
2021-02-23T14:34
россия
юрий витренко
укрэнерго
белоруссия
киев
экономика
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал два условия, при которых страна сможет отказаться от импорта электроэнергии из России.Он отметил, что в первую очередь следует провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, поскольку ее значительная часть просто не функционирует. Для исправления ситуации, по его мнению, необходимы системные законодательные решения."Для того чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию — как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас", — сказал Витренко в эфире телеканала ICTV.Также исполняющий обязанности главы ведомства указал на необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Белоруссии и присоединения к европейской системе. "К сожалению, это не было сделано, хотя разговоры об этом были давно", — констатировал он.Украина в апреле прошлого года приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии в связи с пандемией коронавируса. Закупки в Белоруссии возобновились 3 января, а в феврале Украина начала импорт электроэнергии из России. Ранее глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Киев не откажется от российской электроэнергии до конца отопительного сезона. По его словам, это помогает Украине "закрывать баланс в энергосистеме".
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россия, юрий витренко, укрэнерго, белоруссия, киев, экономика

На Украине назвали условия для отказа от электроэнергии из России

12:43 23.02.2021 (обновлено: 14:34 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИсполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко во время брифинга в Киеве
Исполнительный директор НАК Нафтогаз Украины Юрий Витренко во время брифинга в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко назвал два условия, при которых страна сможет отказаться от импорта электроэнергии из России.
Он отметил, что в первую очередь следует провести своевременный ремонт соответствующей инфраструктуры, поскольку ее значительная часть просто не функционирует. Для исправления ситуации, по его мнению, необходимы системные законодательные решения.
"Для того чтобы в следующем году не было такой ситуации, что мы импортируем электроэнергию из России, нужно вовремя провести ремонтную кампанию — как на тепловых блоках, так и на атомных станциях. Чтобы зимой большинство этих блоков работало, а не как сейчас", — сказал Витренко в эфире телеканала ICTV.
Также исполняющий обязанности главы ведомства указал на необходимость отсоединения Украины от энергосистемы России и Белоруссии и присоединения к европейской системе. "К сожалению, это не было сделано, хотя разговоры об этом были давно", — констатировал он.
Украина в апреле прошлого года приостановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии в связи с пандемией коронавируса. Закупки в Белоруссии возобновились 3 января, а в феврале Украина начала импорт электроэнергии из России. Ранее глава правления компании "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что Киев не откажется от российской электроэнергии до конца отопительного сезона. По его словам, это помогает Украине "закрывать баланс в энергосистеме".
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