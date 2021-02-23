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В Одессе осудили экс-главу ячейки "Правого сектора"*
В Одессе осудили экс-главу ячейки "Правого сектора"*
Приморский районный суд Одессы признал виновным экс-главу местной ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко в похищении человека и приговорил к семи годам... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T15:13
2021-02-23T15:13
ирина венедиктова
геннадий труханов
правый сектор
одесская область
одесса
украина
в мире
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Приморский районный суд Одессы признал виновным экс-главу местной ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи."Суд признал Стерненко виновным в полном объеме в насильственном нападении и похищении человека по предварительному сговору группы лиц, а также в незаконном хранении оружия. Суд вынес приговор 7 лет 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества", - цитирует судью Виктора Попревича агентство "Укринформ".Прокуратура просила для Стерненко 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сам Стерненко отрицает причастность к инкриминируемым преступлениям.Стерненко на своей странице в Facebook также сообщил о приговоре. "Спасибо (генпрокурору Ирине – ред.) Венедиктовой, (замглавы офиса президента Олегу – ред.) Татарову и (мэру Одессы Геннадию – ред.) Труханову за это решение. Особенная благодарность (президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому", - написал он.Кроме того, правоохранители подозревают Стерненко в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. В мае 2018 года неизвестные напали на Стерненко, он был госпитализирован. При этом один из нападавших на Стерненко получил ранение и умер."Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
https://ria.ru/20201121/genotsid-1585655109.html
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ирина венедиктова, геннадий труханов, правый сектор, одесская область, одесса, украина, в мире

В Одессе осудили экс-главу ячейки "Правого сектора"*

15:13 23.02.2021
 
© www.mylivepage.ruОдесса
Одесса - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© www.mylivepage.ru
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КИЕВ, 23 фев – РИА Новости. Приморский районный суд Одессы признал виновным экс-главу местной ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко в похищении человека и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества.
В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.
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"Суд признал Стерненко виновным в полном объеме в насильственном нападении и похищении человека по предварительному сговору группы лиц, а также в незаконном хранении оружия. Суд вынес приговор 7 лет 3 месяца лишения свободы с конфискацией половины имущества", - цитирует судью Виктора Попревича агентство "Укринформ".
Прокуратура просила для Стерненко 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Сам Стерненко отрицает причастность к инкриминируемым преступлениям.
Стерненко на своей странице в Facebook также сообщил о приговоре. "Спасибо (генпрокурору Ирине – ред.) Венедиктовой, (замглавы офиса президента Олегу – ред.) Татарову и (мэру Одессы Геннадию – ред.) Труханову за это решение. Особенная благодарность (президенту Украины Владимиру – ред.) Зеленскому", - написал он.
Кроме того, правоохранители подозревают Стерненко в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. В мае 2018 года неизвестные напали на Стерненко, он был госпитализирован. При этом один из нападавших на Стерненко получил ранение и умер.
"Правый сектор"* - украинское объединение радикальных националистических организаций. В январе и феврале 2014 года боевики движения участвовали в столкновениях с правоохранителями и захвате административных зданий, а с апреля — в подавлении протестов на востоке Украины. В ноябре 2014 года Верховный суд РФ признал праворадикальное объединение экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории РФ. В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в РФ организаций.
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Ирина ВенедиктоваГеннадий ТрухановПравый секторОдесская областьОдессаУкраинаВ мире
 
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