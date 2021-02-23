https://ria.ru/20210223/obrushenie-1598314678.html

Трагедия на Басманном рынке в Москве

Трагедия на Басманном рынке в Москве

23 февраля 2006 года в 5 часов 20 минут в Москве произошло обрушение крыши здания Басманного рынка, в результате которого погибли 68 человек. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T00:28

2021-02-23T00:28

2021-02-23T00:28

москва

трагедия на басманном рынке. расследование

справки

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23 февраля 2006 года в 5 часов 20 минут в Москве произошло обрушение крыши здания Басманного рынка, в результате которого погибли 68 человек. Жертвами трагедии стали трое россиян, граждане Азербайджана, Грузии, Таджикистана и Узбекистана, работавшие на рынке. Басманный (до 1994 года – Бауманский) рынок был открыт в 1977 году около станции метро "Бауманская". Его построили на месте старого Немецкого рынка. Здание имело округлую форму диаметром 90 метров, было одноэтажным с антресолью и подвальным помещением площадью 9 714 квадратных метров. Крыша здания Басманного рынка представляла собой железобетонную висячую оболочку без опор и имела форму вогнутого купола. Кровлю поддерживала система тросов. Тросы были растянуты между двумя стальными кольцами – внутренним, расположенным в центре здания, и внешним, установленным на его крае. Вертикальных опор конструкция не имела. Архитектором проекта был Лев Гильбурд, а проектированием несущих конструкций, оболочки, опорной системы и антресолей здания рынка занимался Нодар Канчели, в то время главный специалист отдела строительных конструкций "Моспроект-1". Канчели также проектировал "Трансвааль-парк" в Москве, при обрушении купола которого 14 февраля 2004 года погибли 28 человек. Басманный рынок находился в ведомственном подчинении Департамента потребительного рынка и услуг Москвы. Учредителем с полномочиями собственника являлся департамент имущества Москвы. Директором Басманного рынка с декабря 2002 года был Марк Мишиев. На рынке торговля велась на основной площади, где было предусмотрено 258 торговых мест, а также на антресоли (второй этаж), проходившей с внутренней стороны крыши по всему периметру здания. На ней располагались 37 помещений, из них 33 для хранения и реализации продукции. Конструкция крыши на это не была рассчитана. К тому же на нее еще оказывал давление неубранный снег. Часть торговых точек Басманного рынка работала круглосуточно, а часть торговцев – в большинстве своем приезжие из других республик бывшего СССР, в том числе и нелегальные – просто жила там, некоторые даже с семьями. Кроме того, по ночам рынок работал как оптовая и перевалочная база, где затаривались продуктами и ширпотребом уличные торговцы почти со всей Москвы. Поэтому по ночам в нем находилось порядка 200-300 человек, хотя по санитарным требованиям ночью рынок должен был закрыт, и там не должно находиться людей. По словам очевидцев, рано утром 23 февраля 2006 года сначала сверху здания раздался громкий треск, через секунду с потолка посыпались стекла, куски бетона и металлических конструкций, после чего в торговый зал начали валиться бетонные балки и перекрытия. Общая площадь обрушения превысила три тысячи квадратных метров. Под обрушившейся кровлей и железобетонными конструкциями оказались около 100 человек. В поисково-спасательной операции были задействованы все поисково-спасательные отряды Москвы, специалисты МЧС России, Мособлспаса, представители других министерств и ведомств. Работу спасателей и кинологов с собаками, обученными поиску людей под завалами, серьезно осложнил пожар, возникший при разборе конструкций рухнувшего здания: горели емкости с лакокрасочными изделиями, которые находились на одном из складов Басманного рынка. По данным МЧС, характер завала был очень сложным – железобетонные конструкции купола сложились как слоеный пирог. Людей, которые остались в этом завале живыми, согревали при помощи тепловых пушек. Спасатели, сменяя друг друга, работали в круглосуточном режиме почти двое суток. В результате поисково-спасательной операции были спасены жизни 33 человек. К ликвидации последствий обрушения купола на Басманном рынке привлекались около 1000 сотрудников МЧС и 197 единиц специальной техники. На месте трагедии психологи МЧС России оказывали экстренную помощь родственникам погибших и пострадавших. В начале марта 2006 года по распоряжению мэра Москвы при столичном правительстве была создана техническая комиссия по расследованию причин обрушения крыши здания Басманного рынка. Ее члены пришли к выводу, что здание оригинальной конструкции неправильно эксплуатировалось в течение 30 лет. Все это время на крыше скапливался снег, который никто не чистил, а также талая и дождевая вода. Стечь через забитые водоотводы она не могла и поэтому текла через прорехи в гидроизоляции внутрь, на несущие металлоконструкции, которые постепенно разъедало ржавчиной – и в результате они не выдержали. В апреле 2006 года мэр Москвы Юрий Лужков подписал постановление о ликвидации государственного унитарного предприятия "Басманный рынок" "в связи с чрезвычайными обстоятельствами". По факту обрушения крыши Басманного рынка было возбуждено уголовное дело по часть 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) и части 3 статьи 293 Уголовного кодекса РФ (халатность). Рассматривались три основные версии – нарушение правил эксплуатации (здания), ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами при осмотре технического состояния здания, неверное конструктивное решение при проектировании. Версия теракта была отвергнута на месте; тем не менее, была проведена взрывотехническая экспертиза. В ходе следствия провели более 10 осмотров места происшествия с привлечением специалистов департамента градостроительства, развития и реконструкции правительства Москвы, инспекции государственного архитектурного надзора, Москомархитектуры, Мосгосэкспертизы и других. После выполнения комплекса необходимых следственных действий было возбуждено уголовное дело, в рамках которого был задержан директор Басманного рынка Марк МишиевОднако позже по решению суда он был освобожден из-под стражи. Архитектор Нодар Канчели привлекался к расследованию как свидетель. В октябре 2009 года следственные органы Следственного комитета при прокуратуре РФ по городу Москве завершили расследование уголовного дела в отношении Марка Мишиева, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 109 (причинение смерти по неосторожности) и части 2 статьи 118 (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности), и направили его в прокуратуру. Следствием было установлено, что Мишиев с 2002 года вследствие недобросовестного исполнения своих профессиональных обязанностей не принял мер к организации надлежащей эксплуатации здания Басманного рынка. Он не организовал разработку, ведение и соблюдение документации, необходимой для безопасной эксплуатации рынка, а также не осуществлял мониторинг состояния здания. В этот период были самовольно возведены строения различной конструкции, была допущена неравномерная и неконтролируемая перегруженность этажей рынка. При этом Мишиев в нарушение установленных правил безопасности грубо нарушил регламент работы Басманного рынка, в результате чего в здании рынка в ночное время находилось большое количество лиц. По данным Следственного комитета, все эти обстоятельства и привели к трагическому инциденту. В 2010 году стало известно, что дело было возвращено в следственный комитет "для доработки". С 2010 года дело находится на дорасследовании. Здание рынка было снесено в 2007 году. На этом месте сначала планировали построить торговый центр. На землю также претендовали библиотека им. Некрасова и Музей современного искусства. В 2014 году в Москомархитектуры сообщили, что на этом месте будет жилой дом, спорткомплекс с бассейном, сквер и новое здание для Немецкого культурного центра имени Гете. В 2020 году на месте рынка началось строительство дома по реновации. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, трагедия на басманном рынке. расследование, справки