https://ria.ru/20210223/narkotiki-1598623017.html

В США задержали жену наркобарона Коротышки

В США задержали жену наркобарона Коротышки

Супругу мексиканского наркобарона Хоакина El Chapo (Коротышки) Гусмана Лоэры Эмму Коронель Аиспуро задержали в понедельник в американском штате Виргиния из-за... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T01:58

2021-02-23T01:58

2021-02-23T01:58

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Супругу мексиканского наркобарона Хоакина El Chapo (Коротышки) Гусмана Лоэры Эмму Коронель Аиспуро задержали в понедельник в американском штате Виргиния из-за подозрения в участии в международном обороте наркотиков, сообщило министерство юстиции США.Отмечается, что 31-летняя Аиспуро была задержана в международном аэропорту Вашингтон Даллес в Виргинии. Ожидается, что уже завтра она предстанет перед судом по видеосвязи.Один из самых разыскиваемых наркобаронов Мексики Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка был приговорен в США к пожизненному заключению и еще 30 годам тюрьмы. Он был передан властям США в январе 2017 года. Обвинения против него выдвинули сразу несколько штатов: Калифорния, Нью-Мексико, Техас, Иллинойс, Нью-Йорк. Они связаны с поставками кокаина в США, незаконным владением оружием и организацией убийств. Сам Коротышка в суде отказывался признавать свою вину в управлении в течение десятилетий одним из самых крупных в мире наркокартелей "Синалоа".

https://ria.ru/20191022/1560089320.html

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