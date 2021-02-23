https://ria.ru/20210223/meliya-1598628153.html

В Грузии задержали главу партии Саакашвили Мелию

В Грузии задержали главу партии Саакашвили Мелию

Спецназ применил слезоточивый газ в офисе грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" и задержал ее председателя Нику Мелию, сообщает Sputnik РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T08:07

2021-02-23T08:07

2021-02-23T15:59

ника мелия

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грузия

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ТБИЛИСИ, 23 фев — РИА Новости. Спецназ применил слезоточивый газ в офисе грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" и задержал ее председателя Нику Мелию, сообщает Sputnik Грузия."Рядом с офисом мобилизованы многочисленные бригады скорой помощи и патрульной полиции. Спецназ ворвался в комнату, где находился Мелия, и задержал его. Правоохранители применили перцовый газ", — передает агентство.На кадрах телекомпании видно, что многим присутствующим понадобилась медицинская помощь.Сторонники Мелии готовятся к акциям протеста. Они будут добиваться новых выборов.Мелию, который занимает пост председателя крупной оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", обвиняют в организации штурма парламента во время антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси. Протесты начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова.Суд изначально освободил его под залог и предписал носить электронный браслет, который позже оппозиционер демонстративно снял, за что ему избрали новый залог. Мелия отказался его выплачивать, и парламент лишил политика депутатской неприкосновенности. Это дало возможность его арестовать. После решения суда от 17 февраля Мелия заперся в офисе своей партии.Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, его утвердили.

https://ria.ru/20210223/zaderzhanie-1598641003.html

https://ria.ru/20210222/saakashvili-1598558302.html

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Кадры ареста лидера грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии Председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия был задержан сегодня ранним утром в результате спецоперации. Он не выходил из офиса ЕНД на Кахетинском шоссе с 17 февраля, когда Тбилисский городской суд принял решение отправить его в тюрьму до вынесения приговора по делу о беспорядках в столице. 2021-02-23T08:07 true PT1M02S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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ника мелия, михаил саакашвили, грузия, в мире