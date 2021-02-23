https://ria.ru/20210223/meliya-1598628153.html
В Грузии задержали главу партии Саакашвили Мелию
В Грузии задержали главу партии Саакашвили Мелию
Спецназ применил слезоточивый газ в офисе грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" и задержал ее председателя Нику Мелию, сообщает Sputnik РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T08:07
2021-02-23T08:07
2021-02-23T15:59
ника мелия
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ТБИЛИСИ, 23 фев — РИА Новости. Спецназ применил слезоточивый газ в офисе грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" и задержал ее председателя Нику Мелию, сообщает Sputnik Грузия."Рядом с офисом мобилизованы многочисленные бригады скорой помощи и патрульной полиции. Спецназ ворвался в комнату, где находился Мелия, и задержал его. Правоохранители применили перцовый газ", — передает агентство.На кадрах телекомпании видно, что многим присутствующим понадобилась медицинская помощь.Сторонники Мелии готовятся к акциям протеста. Они будут добиваться новых выборов.Мелию, который занимает пост председателя крупной оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение", обвиняют в организации штурма парламента во время антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси. Протесты начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова.Суд изначально освободил его под залог и предписал носить электронный браслет, который позже оппозиционер демонстративно снял, за что ему избрали новый залог. Мелия отказался его выплачивать, и парламент лишил политика депутатской неприкосновенности. Это дало возможность его арестовать. После решения суда от 17 февраля Мелия заперся в офисе своей партии.Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, его утвердили.
https://ria.ru/20210223/zaderzhanie-1598641003.html
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РИА Новости
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Кадры ареста лидера грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ники Мелии
Председатель крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" Ника Мелия был задержан сегодня ранним утром в результате спецоперации. Он не выходил из офиса ЕНД на Кахетинском шоссе с 17 февраля, когда Тбилисский городской суд принял решение отправить его в тюрьму до вынесения приговора по делу о беспорядках в столице.
2021-02-23T08:07
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ника мелия, михаил саакашвили, грузия, в мире
ТБИЛИСИ, 23 фев — РИА Новости.
Спецназ применил слезоточивый газ в офисе грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение
" и задержал ее председателя Нику Мелию
, сообщает Sputnik Грузия
.
"Рядом с офисом мобилизованы многочисленные бригады скорой помощи и патрульной полиции. Спецназ ворвался в комнату, где находился Мелия, и задержал его. Правоохранители применили перцовый газ", — передает агентство.
На кадрах телекомпании видно, что многим присутствующим понадобилась медицинская помощь.
Сторонники Мелии готовятся к акциям протеста. Они будут добиваться новых выборов.
"Большим позором будет установление в стране комической диктатуры Иванишвили — Гарибашвили. Встаньте для будущего ваших детей", — заявила экс-спикер парламента, ныне представитель оппозиции Нино Бурджанадзе.
Мелию, который занимает пост председателя крупной оппозиционной партии экс-президента Михаила Саакашвили
"Единое национальное движение", обвиняют в организации штурма парламента во время антироссийских акций летом 2019 года в Тбилиси. Протесты начались после визита в страну российского депутата Сергея Гаврилова.
Суд изначально освободил его под залог и предписал носить электронный браслет, который позже оппозиционер демонстративно снял, за что ему избрали новый залог. Мелия отказался его выплачивать, и парламент лишил политика депутатской неприкосновенности. Это дало возможность его арестовать. После решения суда от 17 февраля Мелия заперся в офисе своей партии.
Ранее премьер-министр Грузии Георгий Гахария подал в отставку из-за разногласий с командой по вопросу Мелии. Он считал неприемлемым задержание оппозиционера, которое, по его словам, может вызвать эскалацию и так напряженной политической ситуации в стране. МВД Грузии приостановило процесс задержания Мелии после отставки премьера. На место Гахарии политсовет правящей партии "Грузинская мечта" выдвинул кандидатуру министра обороны Ираклия Гарибашвили, его утвердили.