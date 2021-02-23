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Врачи оказали помощь одиннадцати участникам массового ДТП в Башкирии
Врачи оказали помощь одиннадцати участникам массового ДТП в Башкирии
Медики осмотрели 11 участников массовой аварии на трассе в Башкирии, среди них один ребенок, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T21:40
2021-02-23T21:40
республика башкортостан
гибдд мвд рф
происшествия
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УФА, 23 фев – РИА Новости. Медики осмотрели 11 участников массовой аварии на трассе в Башкирии, среди них один ребенок, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.По уточненным данным башкирской Госавтоинспекции, на протяжении одного километра трассы Уфа-Оренбург произошло шесть ДТП с участием более двадцати автомобилей. В одной из аварий столкнулись семь транспортных средств."Врачами осмотрено 11 человек, в том числе один ребенок. Добавим, что аварии произошли по причине ограниченной видимости, из-за сильной метели. При обследовании улично-дорожной сети недостатков в зимнем содержании дорог не выявлено", - сообщает ГИБДД по Башкирии.Ранее сообщалось, что из-за метели в трех районах региона закрыли несколько участков дорог для всех автомобилей до утра 24 февраля.
https://ria.ru/20210220/avariya-1598337932.html
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республика башкортостан, гибдд мвд рф, происшествия

Врачи оказали помощь одиннадцати участникам массового ДТП в Башкирии

21:40 23.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкАвтомобиль "скорой помощи"
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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УФА, 23 фев – РИА Новости. Медики осмотрели 11 участников массовой аварии на трассе в Башкирии, среди них один ребенок, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
По уточненным данным башкирской Госавтоинспекции, на протяжении одного километра трассы Уфа-Оренбург произошло шесть ДТП с участием более двадцати автомобилей. В одной из аварий столкнулись семь транспортных средств.
"Врачами осмотрено 11 человек, в том числе один ребенок. Добавим, что аварии произошли по причине ограниченной видимости, из-за сильной метели. При обследовании улично-дорожной сети недостатков в зимнем содержании дорог не выявлено", - сообщает ГИБДД по Башкирии.
Ранее сообщалось, что из-за метели в трех районах региона закрыли несколько участков дорог для всех автомобилей до утра 24 февраля.
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Республика БашкортостанГИБДД МВД РФПроисшествия
 
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