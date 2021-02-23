https://ria.ru/20210223/medpomosch-1598690724.html
Врачи оказали помощь одиннадцати участникам массового ДТП в Башкирии
Врачи оказали помощь одиннадцати участникам массового ДТП в Башкирии
Медики осмотрели 11 участников массовой аварии на трассе в Башкирии, среди них один ребенок, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T21:40
2021-02-23T21:40
2021-02-23T21:40
республика башкортостан
гибдд мвд рф
происшествия
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УФА, 23 фев – РИА Новости. Медики осмотрели 11 участников массовой аварии на трассе в Башкирии, среди них один ребенок, сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.По уточненным данным башкирской Госавтоинспекции, на протяжении одного километра трассы Уфа-Оренбург произошло шесть ДТП с участием более двадцати автомобилей. В одной из аварий столкнулись семь транспортных средств."Врачами осмотрено 11 человек, в том числе один ребенок. Добавим, что аварии произошли по причине ограниченной видимости, из-за сильной метели. При обследовании улично-дорожной сети недостатков в зимнем содержании дорог не выявлено", - сообщает ГИБДД по Башкирии.Ранее сообщалось, что из-за метели в трех районах региона закрыли несколько участков дорог для всех автомобилей до утра 24 февраля.
https://ria.ru/20210220/avariya-1598337932.html
республика башкортостан
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика башкортостан, гибдд мвд рф, происшествия
УФА, 23 фев – РИА Новости.
Медики осмотрели 11 участников массовой аварии на трассе в Башкирии
, среди них один ребенок, сообщили в пресс-службе ГИБДД
по региону.
По уточненным данным башкирской Госавтоинспекции, на протяжении одного километра трассы Уфа-Оренбург произошло шесть ДТП с участием более двадцати автомобилей. В одной из аварий столкнулись семь транспортных средств.
"Врачами осмотрено 11 человек, в том числе один ребенок. Добавим, что аварии произошли по причине ограниченной видимости, из-за сильной метели. При обследовании улично-дорожной сети недостатков в зимнем содержании дорог не выявлено", - сообщает ГИБДД по Башкирии.
Ранее сообщалось, что из-за метели в трех районах региона закрыли несколько участков дорог для всех автомобилей до утра 24 февраля.