https://ria.ru/20210223/krym-1598693596.html

Крымские татары ответили на заявления Киева о "гонениях" на полуострове

Крымские татары ответили на заявления Киева о "гонениях" на полуострове

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал несостоятельными и неразумными аргументы украинских властей о якобы... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T22:35

2021-02-23T22:35

2021-02-23T22:35

россия

эйваз умеров

владимир путин

республика крым

севастополь

оон

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал несостоятельными и неразумными аргументы украинских властей о якобы гонениях и уничтожении на полуострове самобытности украинцев и крымскотатарского народа.Ранее постпред Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что Генеральная ассамблея ООН "не приняла и не примет российскую мантру о том, что вопрос Крыма закрыт". По его словам, российские власти стремятся уничтожить самобытность украинцев и крымских татар в Крыму, продолжая произвольные аресты."Украина продолжает антироссийскую риторику в ООН, подыгрывая агрессивным нападкам своих заокеанских хозяев. За неимением разумных и состоятельных аргументов, выставляют борьбу с радикализмом, как борьбу с народом. Украинская диаспора и коренной народ Крыма, крымские татары, чувствуют себя в российском Крыму намного комфортнее, нежели их представители на Украине", - сказал РИА Новости Умеров.По его словам, будучи не в состоянии найти весомые аргументы, представители Украины в очередной раз вмешиваются во внутренние дела России и пытаются подать в угодном им свете борьбу с радикальными течениями как преследование отдельных представителей крымских татар."Рекомендую представителю Украины в ООН рассказать об убийстве своих граждан, открытом геноциде, жесткой цензуре и закрытии телеканалов, в том числе крымскотатарского телеканала ATR, который по традиции ежегодно на грани закрытия по политическим мотивам. Думаю, данные факты достойны большего внимания в ООН", - сказал Умеров.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20210223/obvinenie-1598689322.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210223/posolstvo-1598638387.html

россия

республика крым

севастополь

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, эйваз умеров, владимир путин, республика крым, севастополь, оон, украина