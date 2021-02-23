Крымские татары ответили на заявления Киева о "гонениях" на полуострове
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости. Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров назвал несостоятельными и неразумными аргументы украинских властей о якобы гонениях и уничтожении на полуострове самобытности украинцев и крымскотатарского народа.
"Украина продолжает антироссийскую риторику в ООН, подыгрывая агрессивным нападкам своих заокеанских хозяев. За неимением разумных и состоятельных аргументов, выставляют борьбу с радикализмом, как борьбу с народом. Украинская диаспора и коренной народ Крыма, крымские татары, чувствуют себя в российском Крыму намного комфортнее, нежели их представители на Украине", - сказал РИА Новости Умеров.
По его словам, будучи не в состоянии найти весомые аргументы, представители Украины в очередной раз вмешиваются во внутренние дела России и пытаются подать в угодном им свете борьбу с радикальными течениями как преследование отдельных представителей крымских татар.
"Рекомендую представителю Украины в ООН рассказать об убийстве своих граждан, открытом геноциде, жесткой цензуре и закрытии телеканалов, в том числе крымскотатарского телеканала ATR, который по традиции ежегодно на грани закрытия по политическим мотивам. Думаю, данные факты достойны большего внимания в ООН", - сказал Умеров.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".