https://ria.ru/20210223/krik-1598643354.html
Эксперты в Норвегии определили, кто автор надписи на картине Мунка "Крик"
Эксперты в Норвегии определили, кто автор надписи на картине Мунка "Крик"
Кураторы Национального музея Норвегии выяснили, что автором надписи в углу картины "Крик" Эдварда Мунка является сам художник. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T11:42
2021-02-23T11:42
2021-02-23T11:42
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Кураторы Национального музея Норвегии выяснили, что автором надписи в углу картины "Крик" Эдварда Мунка является сам художник.В углу знаменитого полотна есть сделанная карандашом надпись: "Такое мог создать только сумасшедший". Надпись была нанесена уже на готовую картину. На протяжении долгого времени велись дискуссии, принадлежит ли ее авторство самому художнику или это дело рук вандалов.В рамках подготовки к выставке в 2022 году в Осло специалисты изучили надпись особенно тщательно, задействовав инфракрасный анализ и почерковедческую экспертизу.Как известно, первый показ картины вызвал жесткую критику в адрес художника, а также слухи о его психических проблемах. Как считает музей, Мунк был глубоко ранен подобными обвинениями, что и побудило его сделать надпись на картине.
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новости культуры, выставки, музеи, эдвард мунк, осло, норвегия
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Кураторы Национального музея Норвегии выяснили, что автором надписи в углу картины "Крик" Эдварда Мунка является сам художник.
В углу знаменитого полотна есть сделанная карандашом надпись: "Такое мог создать только сумасшедший". Надпись была нанесена уже на готовую картину. На протяжении долгого времени велись дискуссии, принадлежит ли ее авторство самому художнику или это дело рук вандалов.
В рамках подготовки к выставке в 2022 году в Осло специалисты изучили надпись особенно тщательно, задействовав инфракрасный анализ и почерковедческую экспертизу.
"Без сомнения, надпись принадлежит перу Мунка. Подчерк, а также события, случившиеся в 1895 году, когда Мунк впервые представил картину в Норвегии, указывают на это", - заявила куратор музея Май Бритт Гуленг.
Как известно, первый показ картины вызвал жесткую критику в адрес художника, а также слухи о его психических проблемах. Как считает музей, Мунк был глубоко ранен подобными обвинениями, что и побудило его сделать надпись на картине.