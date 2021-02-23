https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598639962.html

В России за сутки умерли 417 человек с коронавирусом

В России за сутки умерли 417 человек с коронавирусом

За сутки в России подтверждены 417 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 84 047, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T11:03

2021-02-23T11:03

2021-02-23T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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общество

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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 417 смертей пациентов с COVID-19, за все время - 84 047, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."За последние сутки подтверждено 417 смертей... За весь период по России умерло 84 047 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки подтверждено 49 смертельных случаев, в Санкт-Петербурге - 41, в Подмосковье - 33.

https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598639628.html

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москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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