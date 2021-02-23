https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598639847.html

В Москве выявили 1198 случаев заражения коронавирусом за сутки

В Москве выявили 1198 случаев заражения коронавирусом за сутки

Наибольшее число выявленных за сутки случаев COVID-19 в Москве - 1198, Санкт-Петербурге - 913, Подмосковье — 732, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T11:04

2021-02-23T11:04

2021-02-23T11:04

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Наибольшее число выявленных за сутки случаев COVID-19 в Москве - 1198, Санкт-Петербурге - 913, Подмосковье — 732, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам. 1. Москва 1198, 2. Санкт-Петербург 913, 3. Московская область 732", - говорится в сообщении.Наименьшее число новых случаев в Магаданской области — 5, Ненецком автономном округе — 4, Еврейской автономной области — 3.

https://ria.ru/20210223/vaktsinatsiya-1598638118.html

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург