https://ria.ru/20210223/koronavirus-1598639628.html

В России впервые с октября выявили менее 12 тысяч случаев COVID-19

В России впервые с октября выявили менее 12 тысяч случаев COVID-19

За минувшие сутки в России зарегистрировали 11 823 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T11:01

2021-02-23T11:01

2021-02-23T14:17

распространение коронавируса

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коронавирус covid-19

россия

общество

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 11 823 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.Это минимальный показатель с октября. Темп прироста держится на уровне 0,3 процента, у каждого десятого болезнь протекает без симптомов. Умерли 417 человек, выздоровели 12 956.Больше всего новых пациентов в Москве (1198, накануне было 1723), Санкт-Петербурге (913, днем ранее — 957) и Подмосковье (732, за прошлые сутки — 728); меньше всего — в Магаданской области (пять), Ненецком автономном округе (четыре) и Еврейской автономии (три). На Чукотке заболевших нет.Днем ранее сообщалось о 12 604 новых случаях. Общее число заразившихся в России достигло 4 189 153, скончались за все время пандемии 84 047 человек, поправились более 3,7 миллиона.Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 111 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 111,7 миллиона. Примерно 2,47 миллиона человек врачам спасти не удалось.Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место.

https://ria.ru/20210222/merkel-1598588600.html

https://ria.ru/20210222/koronavirus-1598612289.html

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2021

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, общество