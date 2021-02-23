В России впервые с октября выявили менее 12 тысяч случаев COVID-19
11:01 23.02.2021 (обновлено: 14:17 23.02.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВрачи городской клинической больницы №40 в Москве, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. За минувшие сутки в России зарегистрировали 11 823 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Это минимальный показатель с октября. Темп прироста держится на уровне 0,3 процента, у каждого десятого болезнь протекает без симптомов. Умерли 417 человек, выздоровели 12 956.
Больше всего новых пациентов в Москве (1198, накануне было 1723), Санкт-Петербурге (913, днем ранее — 957) и Подмосковье (732, за прошлые сутки — 728); меньше всего — в Магаданской области (пять), Ненецком автономном округе (четыре) и Еврейской автономии (три). На Чукотке заболевших нет.
Днем ранее сообщалось о 12 604 новых случаях. Общее число заразившихся в России достигло 4 189 153, скончались за все время пандемии 84 047 человек, поправились более 3,7 миллиона.
Во всем мире, по данным ВОЗ, насчитывается 111 миллионов инфицированных, а по подсчетам Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 111,7 миллиона. Примерно 2,47 миллиона человек врачам спасти не удалось.
Наиболее подвержены инфекции оказались США, Индия, Бразилия и Великобритания. Россия в этом списке занимает пятое место.