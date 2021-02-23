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https://ria.ru/20210223/konstitutsiya-1598586402.html
Он посягнул на самое святое — на Конституцию
Он посягнул на самое святое — на Конституцию
На днях артист Н. С. Михалков, говоря о россиянах, призывающих к антироссийским санкциям, заявил: "Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T08:00
2021-02-23T08:01
мнение - авторы
алексей навальный
россия
конституция рф
никита михалков
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
дмитрий песков
европа
оон
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На днях артист Н. С. Михалков, говоря о россиянах, призывающих к антироссийским санкциям, заявил: "Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны — это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой..."Он присовокупил, что обращение к таковым людям: "Mein lieber" — это еще и способ "избежать всяких тюрем и лагерей". Когда есть изгнание, зачем утруждать ФСИН?Кремль устами Д. С. Пескова, подобно бабушке, ответил надвое: "Уже не в первый раз такие предложения озвучиваются. Я не говорю о том, как следует наказывать за это — лишать гражданства или по-другому, это не наша прерогатива. Но мы живем во время, когда сплошь и рядом происходит злоупотребление разного рода рестрикциями, и эта тема весьма актуальна. И понятно, что такие предложения будут наверняка обсуждаться".В отличие от осторожного Д. С. Пескова, который прямо не поддержал Н. С. Михалкова, но и не сказал категорического "нет", другие высказались в манере Димы Семицветова из фильма "Берегись автомобиля": "Он посягнул на самое святое, что у нас есть, — на Конституцию!"Ибо действующий Основной закон, причем в своей защищенной ст. 6, которая может быть отменена лишь вместе с Конституцией и для чего нужно созывать Конституционное собрание, однозначно предписывает: "Гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства". Оно считается неотъемлемым достоянием гражданина, что бы он ни вытворял.Кроме генерального "Основной закон свят для меня, я немею перед Основным законом", есть и прочие препятствия юридического плана. Подписанная еще СССР (и советская подпись не отменена) Конвенция ООН о сокращении безгражданства (т. е. сокращении числа апатридов) от 30 августа 1961 года прямо предписывает в ст. 8: "Государство не должно лишать никакое лицо своего гражданства, если такое лишение сделало бы это лицо апатридом".На практике СССР вполне даже лишал (Солженицын, Ростропович, Вишневская, etc.), но делал это против конвенции. Сегодня она порядком забыта — но все-таки нельзя.Сама же 6-я статья Конституции 1993 года обязана своему появлению не столько судьбе М. А. Ростроповича и Г. В. Вишневской, сколько судьбам Европы — прежде всего между мировыми войнами, — когда миллионы людей делались апатридами. Революции, новые границы и беженцы, беженцы, беженцы.Тогда как Н. С. Михалков и единомысленные с ним имеют в виду не гонимых обладателей нансеновских паспортов (а порой и таких не имевших), но сегодняшних героев типа М. Б. Ходорковского или навальниста В. Л. Ашуркова, продолжающих считаться россиянами по паспорту.Но вопрос имеет и принципиальное значение: что такое гражданство вообще? Если это безусловное и неотчуждаемое состояние — это один подход. Если это правовая связь человека и государства, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности — тогда призыв к санкциям против своего государства ставит под сильное сомнение эту правовую связь или даже делает ее ничтожной. Отсюда и михалковское "Mein lieber…" Не желаешь находиться с государством в правовой связи, а желаешь выступать в качестве внешней по отношению к нему силы — да будет твоя воля, но гражданство тогда зачем?Если же от философии права вернуться к вещам сугубо практическим, то вряд ли эмоционально понятное пожелание об отмене ст. 6 столь уж необходимо. Наиболее подходящие кандидаты в лишенцы проживают за пределами России и в эти пределы совсем не стремятся, полагая, что непосредственное свидание с российским государством не сулит им ничего хорошего. Пожелания насчет различных санкций (некоторые даже грезят о военном походе) они предпочитают оглашать из-за безопасного рубежа.Но тогда какими правами и преимуществами российского гражданина они могут сейчас воспользоваться и каких прав и преимуществ будут лишены, утратив гражданство? Беспрепятственный въезд? Так А. А. Навальный въехал без всякой визы, другой вопрос, понравилось ли ему это. Российская пенсия? Нет уверенности в том, что для М. Б. Ходорковского лишиться ее будет тяжким ударом. Активное и пассивное избирательное право? Для "моих дорогих" это тоже не зеница ока.То есть визгу будет много (хотя и без отмены ст. 6 его хватает, и вряд ли отмена здесь что-нибудь внесет существенно новое), но чувствительного ущерба для людей, и так порвавших всякую правовую связь с Россией, будет исчезающее мало. И зачем тогда все затевать?Если случится худшее и Волковы — Ашурковы — Гельманы вернутся в Россию в чужестранном обозе, они тут же выпишут себе гражданство самого первого класса (если, конечно, они того захотят).Если — что значительно более вероятно — худшего не случится и Россия сама будет управляться со своими заботами, тогда хоть без российского гражданства, хоть с гражданством Волковы — Ашурковы останутся теми, кем они и сегодня являются: ненужными болвашками. Что они там при этом достают из широких штанин дубликатом бесценного груза — на их глубоко ненужную сущность не влияет.
https://ria.ru/20210131/sanktsii-1595348730.html
https://ria.ru/20210218/kodeks-1597975065.html
https://ria.ru/20210120/navalnyy-1593819963.html
https://ria.ru/20210207/zyuganov-1596348599.html
https://ria.ru/20210209/navalnyy-1596658265.html
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Максим Соколов
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мнение - авторы, алексей навальный, россия, конституция рф, никита михалков, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), дмитрий песков, европа, оон, ссср

Он посягнул на самое святое — на Конституцию

08:00 23.02.2021 (обновлено: 08:01 23.02.2021)
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИздание Конституции с новыми поправками
Издание Конституции с новыми поправками - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Максим Соколов
Максим Соколов
Все материалы
На днях артист Н. С. Михалков, говоря о россиянах, призывающих к антироссийским санкциям, заявил: "Я совершенно убежден, что можно вводить, возвращать статью о лишении гражданства. Обращение к западным странам о введении санкций против твоей страны — это повод для того, чтобы сказать: "Мой дорогой..."
Он присовокупил, что обращение к таковым людям: "Mein lieber" — это еще и способ "избежать всяких тюрем и лагерей". Когда есть изгнание, зачем утруждать ФСИН?
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2021
31 января, 11:50
В Госдуме назвали призыв ФБК* к США ввести санкции унижением страны
Кремль устами Д. С. Пескова, подобно бабушке, ответил надвое: "Уже не в первый раз такие предложения озвучиваются. Я не говорю о том, как следует наказывать за это — лишать гражданства или по-другому, это не наша прерогатива. Но мы живем во время, когда сплошь и рядом происходит злоупотребление разного рода рестрикциями, и эта тема весьма актуальна. И понятно, что такие предложения будут наверняка обсуждаться".
В отличие от осторожного Д. С. Пескова, который прямо не поддержал Н. С. Михалкова, но и не сказал категорического "нет", другие высказались в манере Димы Семицветова из фильма "Берегись автомобиля": "Он посягнул на самое святое, что у нас есть, — на Конституцию!"
Ибо действующий Основной закон, причем в своей защищенной ст. 6, которая может быть отменена лишь вместе с Конституцией и для чего нужно созывать Конституционное собрание, однозначно предписывает: "Гражданин РФ не может быть лишен своего гражданства". Оно считается неотъемлемым достоянием гражданина, что бы он ни вытворял.
Конституция РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 11:42
В Госдуме поддержали поправки еще в три кодекса о приоритете Конституции
Кроме генерального "Основной закон свят для меня, я немею перед Основным законом", есть и прочие препятствия юридического плана. Подписанная еще СССР (и советская подпись не отменена) Конвенция ООН о сокращении безгражданства (т. е. сокращении числа апатридов) от 30 августа 1961 года прямо предписывает в ст. 8: "Государство не должно лишать никакое лицо своего гражданства, если такое лишение сделало бы это лицо апатридом".
На практике СССР вполне даже лишал (Солженицын, Ростропович, Вишневская, etc.), но делал это против конвенции. Сегодня она порядком забыта — но все-таки нельзя.
Сама же 6-я статья Конституции 1993 года обязана своему появлению не столько судьбе М. А. Ростроповича и Г. В. Вишневской, сколько судьбам Европы — прежде всего между мировыми войнами, — когда миллионы людей делались апатридами. Революции, новые границы и беженцы, беженцы, беженцы.
Тогда как Н. С. Михалков и единомысленные с ним имеют в виду не гонимых обладателей нансеновских паспортов (а порой и таких не имевших), но сегодняшних героев типа М. Б. Ходорковского или навальниста В. Л. Ашуркова, продолжающих считаться россиянами по паспорту.
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 13:00
Бизнесмен Пригожин предложил лишить Навального российского гражданства
Но вопрос имеет и принципиальное значение: что такое гражданство вообще? Если это безусловное и неотчуждаемое состояние — это один подход. Если это правовая связь человека и государства, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, обязанностей и ответственности — тогда призыв к санкциям против своего государства ставит под сильное сомнение эту правовую связь или даже делает ее ничтожной. Отсюда и михалковское "Mein lieber…" Не желаешь находиться с государством в правовой связи, а желаешь выступать в качестве внешней по отношению к нему силы — да будет твоя воля, но гражданство тогда зачем?
Если же от философии права вернуться к вещам сугубо практическим, то вряд ли эмоционально понятное пожелание об отмене ст. 6 столь уж необходимо. Наиболее подходящие кандидаты в лишенцы проживают за пределами России и в эти пределы совсем не стремятся, полагая, что непосредственное свидание с российским государством не сулит им ничего хорошего. Пожелания насчет различных санкций (некоторые даже грезят о военном походе) они предпочитают оглашать из-за безопасного рубежа.
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов во время брифинга в центральном штабе политической партии КПРФ по выборам - РИА Новости, 1920, 07.02.2021
7 февраля, 00:00
Зюганов заявил, что Тихановская и Навальная обслуживают чужие разведки
Но тогда какими правами и преимуществами российского гражданина они могут сейчас воспользоваться и каких прав и преимуществ будут лишены, утратив гражданство? Беспрепятственный въезд? Так А. А. Навальный въехал без всякой визы, другой вопрос, понравилось ли ему это. Российская пенсия? Нет уверенности в том, что для М. Б. Ходорковского лишиться ее будет тяжким ударом. Активное и пассивное избирательное право? Для "моих дорогих" это тоже не зеница ока.
То есть визгу будет много (хотя и без отмены ст. 6 его хватает, и вряд ли отмена здесь что-нибудь внесет существенно новое), но чувствительного ущерба для людей, и так порвавших всякую правовую связь с Россией, будет исчезающее мало. И зачем тогда все затевать?
Если случится худшее и Волковы — Ашурковы — Гельманы вернутся в Россию в чужестранном обозе, они тут же выпишут себе гражданство самого первого класса (если, конечно, они того захотят).
Если — что значительно более вероятно — худшего не случится и Россия сама будет управляться со своими заботами, тогда хоть без российского гражданства, хоть с гражданством Волковы — Ашурковы останутся теми, кем они и сегодня являются: ненужными болвашками. Что они там при этом достают из широких штанин дубликатом бесценного груза — на их глубоко ненужную сущность не влияет.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 09.02.2021
9 февраля, 12:57
Захарова призвала перестать называть сторонников Навального оппозицией
 
Мнение - АвторыАлексей НавальныйРоссияКонституция РФНикита МихалковФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Дмитрий ПесковЕвропаООНСССР
 
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