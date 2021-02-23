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Климкина возмутило фото вице-премьера Украины с Кадыровым
Климкина возмутило фото вице-премьера Украины с Кадыровым
Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал скандал в украинском правительстве из-за фотографии вице-премьера страны Олега Уруского с главой Чечни... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T02:48
2021-02-23T02:48
денис шмыгаль
павел климкин
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украина
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал скандал в украинском правительстве из-за фотографии вице-премьера страны Олега Уруского с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке в ОАЭ, раскритиковав поведение украинского чиновника.Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений из-за фотографии, где он запечатлен рядом с Кадыровым на выставке вооружений IDEX-2021 в ОАЭ. Сам вице-премьер заявил, что оказался на общем фото с главой Чечни из-за протокола организаторов. Кадыров, в свою очередь, отметил, что лишь вчера узнал о существовании Уруского, удивившись тем, что фото вызвало скандал в Киеве.Климкин заявил в интервью "Обозревателю", что поведение Уруского "неприемлемо" и "выглядит как пощечина". "Нужно не ссылаться на протокол, а извиниться перед украинцами за то, что произошло... В протоколе может быть все что угодно, а политик несет ответственность", - утверждает экс-министр.Также он раскритиковал реакцию Шмыгаля на событие, обвинив его в попытке переложить ответственность на Уруского."Я считаю, что это выглядит по меньшей мере грустно, когда такое случается, а кто-то пытается сбросить с себя ответственность, и в Facebook спрашивает своего вице-премьера, чтобы тот объяснил свое поведение, хотя на самом деле есть телефон и есть полномочия. Есть политическая ответственность, которую надо демонстрировать и общаться соответствующим образом. Этот фейсбучный пассаж демонстрирует огромную проблему", – заключил Климкин.
https://ria.ru/20210222/kadyrov-1598584350.html
https://ria.ru/20210125/krym-1594410233.html
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денис шмыгаль, павел климкин, рамзан кадыров, оаэ, украина, в мире

Климкина возмутило фото вице-премьера Украины с Кадыровым

02:48 23.02.2021
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал скандал в украинском правительстве из-за фотографии вице-премьера страны Олега Уруского с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке в ОАЭ, раскритиковав поведение украинского чиновника.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений из-за фотографии, где он запечатлен рядом с Кадыровым на выставке вооружений IDEX-2021 в ОАЭ. Сам вице-премьер заявил, что оказался на общем фото с главой Чечни из-за протокола организаторов. Кадыров, в свою очередь, отметил, что лишь вчера узнал о существовании Уруского, удивившись тем, что фото вызвало скандал в Киеве.
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Климкин заявил в интервью "Обозревателю", что поведение Уруского "неприемлемо" и "выглядит как пощечина". "Нужно не ссылаться на протокол, а извиниться перед украинцами за то, что произошло... В протоколе может быть все что угодно, а политик несет ответственность", - утверждает экс-министр.
Также он раскритиковал реакцию Шмыгаля на событие, обвинив его в попытке переложить ответственность на Уруского.
"Я считаю, что это выглядит по меньшей мере грустно, когда такое случается, а кто-то пытается сбросить с себя ответственность, и в Facebook спрашивает своего вице-премьера, чтобы тот объяснил свое поведение, хотя на самом деле есть телефон и есть полномочия. Есть политическая ответственность, которую надо демонстрировать и общаться соответствующим образом. Этот фейсбучный пассаж демонстрирует огромную проблему", – заключил Климкин.
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Денис ШмыгальПавел КлимкинРамзан КадыровОАЭУкраинаВ мире
 
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