Климкина возмутило фото вице-премьера Украины с Кадыровым
© AP Photo / Efrem LukatskyМинистр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 23 фев – РИА Новости. Экс-глава МИД Украины Павел Климкин прокомментировал скандал в украинском правительстве из-за фотографии вице-премьера страны Олега Уруского с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на выставке в ОАЭ, раскритиковав поведение украинского чиновника.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал от Уруского объяснений из-за фотографии, где он запечатлен рядом с Кадыровым на выставке вооружений IDEX-2021 в ОАЭ. Сам вице-премьер заявил, что оказался на общем фото с главой Чечни из-за протокола организаторов. Кадыров, в свою очередь, отметил, что лишь вчера узнал о существовании Уруского, удивившись тем, что фото вызвало скандал в Киеве.
Климкин заявил в интервью "Обозревателю", что поведение Уруского "неприемлемо" и "выглядит как пощечина". "Нужно не ссылаться на протокол, а извиниться перед украинцами за то, что произошло... В протоколе может быть все что угодно, а политик несет ответственность", - утверждает экс-министр.
Также он раскритиковал реакцию Шмыгаля на событие, обвинив его в попытке переложить ответственность на Уруского.
"Я считаю, что это выглядит по меньшей мере грустно, когда такое случается, а кто-то пытается сбросить с себя ответственность, и в Facebook спрашивает своего вице-премьера, чтобы тот объяснил свое поведение, хотя на самом деле есть телефон и есть полномочия. Есть политическая ответственность, которую надо демонстрировать и общаться соответствующим образом. Этот фейсбучный пассаж демонстрирует огромную проблему", – заключил Климкин.