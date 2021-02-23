https://ria.ru/20210223/klimat-1598672936.html

Генсек ООН предложил четыре приоритета в борьбе с изменением климата

Генсек ООН предложил четыре приоритета в борьбе с изменением климата

Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил четыре приоритета в сфере борьбы с изменением климата. РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T17:23

2021-02-23T17:23

2021-02-23T17:23

антониу гутерреш

здоровье - общество

совет безопасности оон

глазго (город)

оон

в мире

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ООН, 23 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил четыре приоритета в сфере борьбы с изменением климата.Он принимает участие в заседании СБ ООН, посвященном климату и безопасности."Мы должны направить мир на путь достижения целей Парижского соглашения и избежать климатической катастрофы. Мы должны создать поистине глобальную коалицию, чтобы к середине века достичь нулевых выбросов (парниковых газов – ред.)", - сказал Гутерреш.По его словам, задолго до 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Глазго в ноябре, страны должны представить амбициозные, конкретные национальные вклады в глобальные климатические действияОн указал, что глобальные выбросы парниковых газов необходимо сократить к 2030 году на 45% по сравнению с уровнями 2010 года.Во-вторых, как указал генсек, необходимо увеличить объем инвестиций в борьбу с изменением климата.В-третьих, отметил Гутерреш, необходимо принять концепцию безопасности, которая поставит людей во главу угла. По его словам, это способствует поддержанию мира и снижению риска конфликтов."В-четвертых, нам необходимо углублять партнерство в системе ООН и за ее пределами. Мы должны использовать и укреплять сильные стороны различных игроков, включая Совет, комиссию по миростроительству, международные финансовые институты, региональные организации, гражданское общество, частный сектор, научные круги", - отметил Гутерреш.

https://ria.ru/20210219/soglashenie-1598200080.html

https://ria.ru/20210127/klimat-1594872223.html

глазго (город)

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антониу гутерреш, здоровье - общество, совет безопасности оон, глазго (город), оон, в мире