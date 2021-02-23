Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210223/klimat-1598672936.html
Генсек ООН предложил четыре приоритета в борьбе с изменением климата
Генсек ООН предложил четыре приоритета в борьбе с изменением климата
Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил четыре приоритета в сфере борьбы с изменением климата. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T17:23
2021-02-23T17:23
антониу гутерреш
здоровье - общество
совет безопасности оон
глазго (город)
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/151681/26/1516812683_0:255:4896:3009_1920x0_80_0_0_08f080615175fcfc7254ce875305582f.jpg
ООН, 23 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил четыре приоритета в сфере борьбы с изменением климата.Он принимает участие в заседании СБ ООН, посвященном климату и безопасности."Мы должны направить мир на путь достижения целей Парижского соглашения и избежать климатической катастрофы. Мы должны создать поистине глобальную коалицию, чтобы к середине века достичь нулевых выбросов (парниковых газов – ред.)", - сказал Гутерреш.По его словам, задолго до 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Глазго в ноябре, страны должны представить амбициозные, конкретные национальные вклады в глобальные климатические действияОн указал, что глобальные выбросы парниковых газов необходимо сократить к 2030 году на 45% по сравнению с уровнями 2010 года.Во-вторых, как указал генсек, необходимо увеличить объем инвестиций в борьбу с изменением климата.В-третьих, отметил Гутерреш, необходимо принять концепцию безопасности, которая поставит людей во главу угла. По его словам, это способствует поддержанию мира и снижению риска конфликтов."В-четвертых, нам необходимо углублять партнерство в системе ООН и за ее пределами. Мы должны использовать и укреплять сильные стороны различных игроков, включая Совет, комиссию по миростроительству, международные финансовые институты, региональные организации, гражданское общество, частный сектор, научные круги", - отметил Гутерреш.
https://ria.ru/20210219/soglashenie-1598200080.html
https://ria.ru/20210127/klimat-1594872223.html
глазго (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/151681/26/1516812683_272:0:4624:3264_1920x0_80_0_0_6d0b8d5b40f4c3f6b90e1bdf42f14aa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
антониу гутерреш, здоровье - общество, совет безопасности оон, глазго (город), оон, в мире

Генсек ООН предложил четыре приоритета в борьбе с изменением климата

17:23 23.02.2021
 
© AP Photo / Ringo H.W. ChiuДым от лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, над Лос-Анджелесом, Калифорния, США
Дым от лесных пожаров, вызванных аномальной жарой, над Лос-Анджелесом, Калифорния, США - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© AP Photo / Ringo H.W. Chiu
Читать ria.ru в
ООН, 23 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил четыре приоритета в сфере борьбы с изменением климата.
Он принимает участие в заседании СБ ООН, посвященном климату и безопасности.
Президент США Джо Байден выступает с программной речью по вопросам внешней политики в Государственном департамент в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 16:42
США вернулись в Парижское соглашение по климату
"Мы должны направить мир на путь достижения целей Парижского соглашения и избежать климатической катастрофы. Мы должны создать поистине глобальную коалицию, чтобы к середине века достичь нулевых выбросов (парниковых газов – ред.)", - сказал Гутерреш.
По его словам, задолго до 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Глазго в ноябре, страны должны представить амбициозные, конкретные национальные вклады в глобальные климатические действия
Он указал, что глобальные выбросы парниковых газов необходимо сократить к 2030 году на 45% по сравнению с уровнями 2010 года.
Во-вторых, как указал генсек, необходимо увеличить объем инвестиций в борьбу с изменением климата.
В-третьих, отметил Гутерреш, необходимо принять концепцию безопасности, которая поставит людей во главу угла. По его словам, это способствует поддержанию мира и снижению риска конфликтов.
"Соблюдение прав человека, в частности женщин, верховенство закона, инклюзивность и разнообразие имеют основополагающее значение для решения климатического кризиса и создания более мирных и стабильных обществ", - сказал генсек.
"В-четвертых, нам необходимо углублять партнерство в системе ООН и за ее пределами. Мы должны использовать и укреплять сильные стороны различных игроков, включая Совет, комиссию по миростроительству, международные финансовые институты, региональные организации, гражданское общество, частный сектор, научные круги", - отметил Гутерреш.
Глобальное потепление и изменение климата - РИА Новости, 1920, 27.01.2021
27 января, 21:35
Большинство жителей Земли назвали изменение климата угрозой человечеству
 
Антониу ГутеррешЗдоровье - ОбществоСовет Безопасности ООНГлазго (город)ООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:26В Якутии женщина погибла при пожаре в жилом доме
05:16Полянский призвал немецкого дипломата "не темнить" насчет доступа в Крым
05:13Звезда шоу "Холостяк" прокомментировала смертельное ДТП со своим участием
05:06На трассе в Красноярском крае сгорел автобус вахтовиков
04:57В США будут проверять все самолеты с двигателями Pratt & Whitney PW4000
04:32Россияне рассказали, сколько денег они тратят на путешествия
04:31В Telegram появилась новая функция
04:28Украине предрекли проблемы из-за санкций против "Спортмастера"
04:09Россиянам рассказали, как устранить главный признак усталости
03:48Назван способ улучшить зрение за три минуты в день
03:43Сенатор Ромни оценил шансы на выдвижение Трампа на выборах 2024 года
03:37Трое приморцев напали на дом предпринимателя
03:35"Аэрофлот" снизил зарплаты пилотам
03:32"Победа" с мая начнет выполнять часть рейсов из "Шереметьево"
02:54В Москве ликвидировали пожар в металлическом ангаре
02:43США и Канада договорились вместе противостоять Китаю
02:39США и Канада договорились модернизировать NORAD
02:30Украинский журналист призвал наказывать детей за нелюбовь к родному языку
02:30Хиллари Клинтон напишет книгу о мировом заговоре
02:25В Москве загорелся металлический ангар
Лента новостейМолния