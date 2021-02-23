https://ria.ru/20210223/klimat-1598672936.html
Генсек ООН предложил четыре приоритета в борьбе с изменением климата
Генсек ООН предложил четыре приоритета в борьбе с изменением климата
Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил четыре приоритета в сфере борьбы с изменением климата. РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T17:23
2021-02-23T17:23
2021-02-23T17:23
антониу гутерреш
здоровье - общество
совет безопасности оон
глазго (город)
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в мире
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ООН, 23 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш предложил четыре приоритета в сфере борьбы с изменением климата.Он принимает участие в заседании СБ ООН, посвященном климату и безопасности."Мы должны направить мир на путь достижения целей Парижского соглашения и избежать климатической катастрофы. Мы должны создать поистине глобальную коалицию, чтобы к середине века достичь нулевых выбросов (парниковых газов – ред.)", - сказал Гутерреш.По его словам, задолго до 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет в Глазго в ноябре, страны должны представить амбициозные, конкретные национальные вклады в глобальные климатические действияОн указал, что глобальные выбросы парниковых газов необходимо сократить к 2030 году на 45% по сравнению с уровнями 2010 года.Во-вторых, как указал генсек, необходимо увеличить объем инвестиций в борьбу с изменением климата.В-третьих, отметил Гутерреш, необходимо принять концепцию безопасности, которая поставит людей во главу угла. По его словам, это способствует поддержанию мира и снижению риска конфликтов."В-четвертых, нам необходимо углублять партнерство в системе ООН и за ее пределами. Мы должны использовать и укреплять сильные стороны различных игроков, включая Совет, комиссию по миростроительству, международные финансовые институты, региональные организации, гражданское общество, частный сектор, научные круги", - отметил Гутерреш.
https://ria.ru/20210219/soglashenie-1598200080.html
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антониу гутерреш, здоровье - общество, совет безопасности оон, глазго (город), оон, в мире
ООН, 23 фев – РИА Новости.
Генсек ООН Антониу Гутерреш
предложил четыре приоритета в сфере борьбы с изменением климата.
Он принимает участие в заседании СБ ООН
, посвященном климату и безопасности.
"Мы должны направить мир на путь достижения целей Парижского соглашения и избежать климатической катастрофы. Мы должны создать поистине глобальную коалицию, чтобы к середине века достичь нулевых выбросов (парниковых газов – ред.)", - сказал Гутерреш.
По его словам, задолго до 26-й сессии конференции сторон Рамочной конвенции ООН
об изменении климата, которая пройдет в Глазго
в ноябре, страны должны представить амбициозные, конкретные национальные вклады в глобальные климатические действия
Он указал, что глобальные выбросы парниковых газов необходимо сократить к 2030 году на 45% по сравнению с уровнями 2010 года.
Во-вторых, как указал генсек, необходимо увеличить объем инвестиций в борьбу с изменением климата.
В-третьих, отметил Гутерреш, необходимо принять концепцию безопасности, которая поставит людей во главу угла. По его словам, это способствует поддержанию мира и снижению риска конфликтов.
"Соблюдение прав человека, в частности женщин, верховенство закона, инклюзивность и разнообразие имеют основополагающее значение для решения климатического кризиса и создания более мирных и стабильных обществ", - сказал генсек.
"В-четвертых, нам необходимо углублять партнерство в системе ООН и за ее пределами. Мы должны использовать и укреплять сильные стороны различных игроков, включая Совет, комиссию по миростроительству, международные финансовые институты, региональные организации, гражданское общество, частный сектор, научные круги", - отметил Гутерреш.