https://ria.ru/20210223/klimat-1598669007.html

Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи

Россиян предупредили о наступлении новой климатической эпохи

Сочетание сильных морозов и осадков этой зимой связано с наступлением новой климатической эпохи, заявила "Российской газете" главный специалист метеобюро Москвы РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T16:34

2021-02-23T16:34

2021-02-23T16:42

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татьяна позднякова

москва

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Сочетание сильных морозов и осадков этой зимой связано с наступлением новой климатической эпохи, заявила "Российской газете" главный специалист метеобюро Москвы и области Татьяна Позднякова."Уходящий февраль очень необычный месяц, он довольно холодный и при этом снежный, обычно в зимний сезон эти характеристики плохо сочетаются", — сказала метеоролог.По прогнозам Поздняковой, аномальная погода сохранится и в последнюю неделю февраля — в среду и четверг столицу накроют мощные снегопады, потом потеплеет до нуля, а затем морозы достигнут 25 градусов."В результате, как ожидаем, средняя месячная температура воздуха февраля будет на четыре градуса ниже нормы", — добавила она.Специалист напомнила, что подобные отклонения от нормы уже были в 2012 году, но тогда было меньше осадков. Она пояснила, что сочетание морозов и осадков для зимы нетипично: ранее циклоны шли с запада на восток, благодаря чему на севере были сильные холода, в средней полосе России сохранялась умеренная погода, а на юге было тепло. Сейчас же циклоны идут с севера на юг и с юга на север. Это, по словам Поздняковой, объясняет сильные снегопады в этом месяце и прошлогодние "тропические" ливни весной и летом."Налицо ярко выраженная меридианальность атмосферной циркуляции. Это может говорить только о том, что меняется климат, наступила другая климатическая эпоха", — заявила специалист.При этом метеоролог подчеркнула, что новая эпоха началась не в этом году, это постепенный процесс, начавшийся пять-семь лет назад."Не исключаю, что в ближайшие годы погодных катаклизмов может быть еще больше", — заключила она.

https://ria.ru/20210223/davlenie-1598634659.html

https://ria.ru/20210223/kholod-1598628745.html

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россия, татьяна позднякова, москва, общество