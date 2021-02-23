https://ria.ru/20210223/klaus-1598688646.html

Вацлав Клаус заболел COVID-19

Вацлав Клаус заболел COVID-19

Экс-президент Чехии Вацлав Клаус, который в последние месяцы принял участие в ряде митингов противников противоэпидемических мер правительства, заболел... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T21:02

2021-02-23T21:02

2021-02-23T21:02

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

чехословакия

вацлав клаус

чехия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/08/1588128301_0:0:3260:1835_1920x0_80_0_0_da786d5ae1fba6985ba957e3a2d2c004.jpg

ПРАГА, 23 фев – РИА Новости. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус, который в последние месяцы принял участие в ряде митингов противников противоэпидемических мер правительства, заболел коронавирусом и намерен лечиться в домашней обстановке, сообщил представитель Института Вацлава Клауса Петр Мацинка."У господина Клауса во вторник был получен позитивный результат тестирования на наличие коронавируса. Лечение он будет проходить в домашней обстановке", - сказал Мацинка.За появление в общественных местах без маски в день образования Чехословакии 28 октября 2020 года, а также 17 ноября, в годовщину "бархатной революции", Клаус был оштрафован соответственно на 3 тысячи крон (около 140 долларов) и 10 тысяч крон (около 465 долларов). Меры, предпринятые правительством в рамках борьбы с распространением коронавируса, экс-президент назвал нарушающими права и свободы человека. Кроме того, Клаус негативно высказывался о прививках против коронавируса.

https://ria.ru/20210223/mutatsiya-1598666489.html

чехословакия

чехия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, чехословакия, вацлав клаус, чехия, в мире