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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210223/klaus-1598688646.html
Вацлав Клаус заболел COVID-19
Вацлав Клаус заболел COVID-19
Экс-президент Чехии Вацлав Клаус, который в последние месяцы принял участие в ряде митингов противников противоэпидемических мер правительства, заболел... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T21:02
2021-02-23T21:02
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
чехословакия
вацлав клаус
чехия
в мире
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ПРАГА, 23 фев – РИА Новости. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус, который в последние месяцы принял участие в ряде митингов противников противоэпидемических мер правительства, заболел коронавирусом и намерен лечиться в домашней обстановке, сообщил представитель Института Вацлава Клауса Петр Мацинка."У господина Клауса во вторник был получен позитивный результат тестирования на наличие коронавируса. Лечение он будет проходить в домашней обстановке", - сказал Мацинка.За появление в общественных местах без маски в день образования Чехословакии 28 октября 2020 года, а также 17 ноября, в годовщину "бархатной революции", Клаус был оштрафован соответственно на 3 тысячи крон (около 140 долларов) и 10 тысяч крон (около 465 долларов). Меры, предпринятые правительством в рамках борьбы с распространением коронавируса, экс-президент назвал нарушающими права и свободы человека. Кроме того, Клаус негативно высказывался о прививках против коронавируса.
https://ria.ru/20210223/mutatsiya-1598666489.html
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коронавирус covid-19, коронавирусы, чехословакия, вацлав клаус, чехия, в мире

Вацлав Клаус заболел COVID-19

21:02 23.02.2021
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Чехии Вацлав Клаус
Экс-президент Чехии Вацлав Клаус - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ПРАГА, 23 фев – РИА Новости. Экс-президент Чехии Вацлав Клаус, который в последние месяцы принял участие в ряде митингов противников противоэпидемических мер правительства, заболел коронавирусом и намерен лечиться в домашней обстановке, сообщил представитель Института Вацлава Клауса Петр Мацинка.
"У господина Клауса во вторник был получен позитивный результат тестирования на наличие коронавируса. Лечение он будет проходить в домашней обстановке", - сказал Мацинка.
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
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За появление в общественных местах без маски в день образования Чехословакии 28 октября 2020 года, а также 17 ноября, в годовщину "бархатной революции", Клаус был оштрафован соответственно на 3 тысячи крон (около 140 долларов) и 10 тысяч крон (около 465 долларов). Меры, предпринятые правительством в рамках борьбы с распространением коронавируса, экс-президент назвал нарушающими права и свободы человека. Кроме того, Клаус негативно высказывался о прививках против коронавируса.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЧехословакияВацлав КлаусЧехияВ мире
 
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