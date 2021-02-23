В Хорватии назвали подозреваемых в убийстве российских журналистов
Сотрудники полиции управления Сисачко-мословачского округа завершили криминалистические исследования по делу о военном преступлении 1 сентября 1991 года, когда были убиты Ногин и Куринной.
31 августа 2016, 11:43В "Останкино" открыли Мемориал в память о погибших в Югославии журналистахСпециальный корреспондент Центрального телевидения Гостелерадио СССР Виктор Ногин и оператор Геннадий Куринной освещали гражданскую войну в Югославии в 1991 году. Они прибыли в район города Хрватска Костайница, за который вели бои солдаты хорватской армии и вооруженные формирования сербских ополченцев.
"Установлено, что члены спецподразделения Сербской автономной области Краина заняли позиции ... в 100 метрах от трассы Хрватска Костайница-Петринья. Среди них и двое подозреваемых, один был тогда в возрасте 26 лет, другой - 33 года, помощник командира", - указало ведомство.
"Когда из направления Хрватской Костайница появился автомобиль с дипломатическими номерами, данная группа открыла огонь из стрелкового оружия по нему, после чего он остановился. В машине находились 41 и 43-летний российские журналисты в гражданской одежде, которые в тот день были на редакционном задании в зоне конфликта", - отметили в МВД.
Уточняется, что в момент остановки автомобиля после стрельбы россияне были ранены, но ещё живы. По данным хорватской полиции, подозреваемые подошли к автомобилю и забрали документы у пострадавших, "а затем выстрелами из пистолета тогда 26-летний подозреваемый добил их".
Остальные члены группы во главе с замкомандира затем, как предполагается, скрыли улики, подожгли автомобиль и бросили его на берегу реки Суня, где он был обнаружен в 1992 году. Останки погибших до сих пор не найдены. Полиция подала в окружной суд Загреба заявления на двух подозреваемых, но отмечается, что они не находятся в Хорватии.
Специальный корреспондент Центрального телевидения Гостелерадио СССР Виктор Ногин и оператор Геннадий Куринной освещали гражданскую войну в Югославии в 1991 году. Они прибыли в район города Хрватска Костайница, за который вели бои солдаты хорватской армии и вооруженные формирования сербских ополченцев. Первого сентября 1991 года оба журналиста были убиты, предположительно сербами. После этого автомобиль Opel, на котором ехали журналисты, был сожжен и сброшен в реку, их тела закопали в другом месте, а в авто были подброшены трупы неизвестных людей с целью сокрытия преступления. Расследование, в котором принимали участие российская генпрокуратура и СВР, результатов не дало.
Президент России Владимир Путин в марте 2017 года посмертно наградил орденами Мужества погибших в 1991 году при освещении событий гражданской войны в Югославии журналистов Ногина и Куринного.
20 марта 2017, 16:25Путин посмертно наградил орденами Мужества репортеров, погибших в Югославии