https://ria.ru/20210223/kholod-1598628745.html

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму

Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за эту зиму, температура воздуха опустилась ниже минус 24 градусов, сообщает портал "Метеоновости". РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T08:18

2021-02-23T08:18

2021-02-23T14:19

погода

москва

общество

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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за эту зиму, температура воздуха опустилась ниже минус 24 градусов, сообщает портал "Метеоновости"."В ночь на 23 февраля небо над Москвой, благодаря антициклону, полностью прояснело. К семи утра на ВДНХ температура понизилась до минус 24,1 градуса. А это значит, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной за эту зиму. Прежний минимум сезона остался за 18 января с температурой минус 23,6 градуса", — говорится в сообщении.Отмечается, что по области температура понижалась до минус 30 градусов. До девяти утра воздух в столичном регионе еще будет остывать.

https://rsport.ria.ru/20210216/produkty-1597746903.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество