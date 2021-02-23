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Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за зиму
Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за эту зиму, температура воздуха опустилась ниже минус 24 градусов, сообщает портал "Метеоновости". РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T08:18
2021-02-23T08:18
2021-02-23T14:19
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МОСКВА, 23 фев — РИА Новости. Прошедшая ночь в Москве стала самой холодной за эту зиму, температура воздуха опустилась ниже минус 24 градусов, сообщает портал "Метеоновости"."В ночь на 23 февраля небо над Москвой, благодаря антициклону, полностью прояснело. К семи утра на ВДНХ температура понизилась до минус 24,1 градуса. А это значит, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной за эту зиму. Прежний минимум сезона остался за 18 января с температурой минус 23,6 градуса", — говорится в сообщении.Отмечается, что по области температура понижалась до минус 30 градусов. До девяти утра воздух в столичном регионе еще будет остывать.
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погода, москва, общество
МОСКВА, 23 фев — РИА Новости.
Прошедшая ночь в Москве
стала самой холодной за эту зиму, температура воздуха опустилась ниже минус 24 градусов, сообщает портал "Метеоновости".
"В ночь на 23 февраля небо над Москвой, благодаря антициклону, полностью прояснело. К семи утра на ВДНХ температура понизилась до минус 24,1 градуса. А это значит, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной за эту зиму. Прежний минимум сезона остался за 18 января с температурой минус 23,6 градуса", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по области температура понижалась до минус 30 градусов. До девяти утра воздух в столичном регионе еще будет остывать.