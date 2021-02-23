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Новое оружие России
https://ria.ru/20210223/karakurt-1598631732.html
Производитель рассказал об интересе к российским кораблям "Каракурт-Э"
Производитель рассказал об интересе к российским кораблям "Каракурт-Э"
Порядка десяти иностранных государств проявляют интерес к российским малым ракетным кораблям проекта 22800 "Каракурт-Э", заявил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T09:31
2021-02-23T09:31
новое оружие россии
каракурт-э
россия
латинская америка
ближний восток
африка
безопасность
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АБУ-ДАБИ, 23 фев - РИА Новости. Порядка десяти иностранных государств проявляют интерес к российским малым ракетным кораблям проекта 22800 "Каракурт-Э", заявил РИА Новости во вторник заместитель гендиректора судостроительной корпорации "Ак Барс" по внешней кооперации Александр Емелюшин."На этой выставке мы представляем две модели - малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт-Э" и патрульный корабль 22160. На сегодняшний день именно к этим кораблям инозаказчики проявляют наибольший интерес. Порядка десятка стран мы можем сегодня обозначить как наших потенциальных заказчиков", - сказал он.Емелюшин выразил надежду, что в этом году компании удастся продвинуться в некоторых из этих переговоров. Говоря о заказчиках, собеседник агентства отметил, что речь идёт о странах разных регионов - Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.По словам Емелюшина, с иностранными партнёрами обсуждаются поставки небольших партий "Каракуртов" - от двух до пяти единиц.Корабли проекта 22800 разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли морской зоны. Суда отличаются высокими показателями мореходности, управляемости. Основой вооружения у кораблей этой серии является комплекс высокоточного ракетного оружия. Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс".
https://ria.ru/20200706/1573926898.html
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латинская америка
ближний восток
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каракурт-э, россия, латинская америка, ближний восток, африка, безопасность

Производитель рассказал об интересе к российским кораблям "Каракурт-Э"

09:31 23.02.2021
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМалый ракетный корабль "Тайфун" проекта 22800 перед началом спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе "Пелла". 24 ноября 2017
Малый ракетный корабль Тайфун проекта 22800 перед началом спуска на воду на Ленинградском судостроительном заводе Пелла. 24 ноября 2017 - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Александр Гальперин
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АБУ-ДАБИ, 23 фев - РИА Новости. Порядка десяти иностранных государств проявляют интерес к российским малым ракетным кораблям проекта 22800 "Каракурт-Э", заявил РИА Новости во вторник заместитель гендиректора судостроительной корпорации "Ак Барс" по внешней кооперации Александр Емелюшин.
"На этой выставке мы представляем две модели - малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт-Э" и патрульный корабль 22160. На сегодняшний день именно к этим кораблям инозаказчики проявляют наибольший интерес. Порядка десятка стран мы можем сегодня обозначить как наших потенциальных заказчиков", - сказал он.
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Емелюшин выразил надежду, что в этом году компании удастся продвинуться в некоторых из этих переговоров. Говоря о заказчиках, собеседник агентства отметил, что речь идёт о странах разных регионов - Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
По словам Емелюшина, с иностранными партнёрами обсуждаются поставки небольших партий "Каракуртов" - от двух до пяти единиц.
Корабли проекта 22800 разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли морской зоны. Суда отличаются высокими показателями мореходности, управляемости. Основой вооружения у кораблей этой серии является комплекс высокоточного ракетного оружия. Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс".
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Новое оружие РоссииКаракурт-ЭРоссияЛатинская АмерикаБлижний ВостокАфрикаБезопасность
 
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