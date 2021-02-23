https://ria.ru/20210223/karakurt-1598631732.html

Производитель рассказал об интересе к российским кораблям "Каракурт-Э"

Производитель рассказал об интересе к российским кораблям "Каракурт-Э"

Порядка десяти иностранных государств проявляют интерес к российским малым ракетным кораблям проекта 22800 "Каракурт-Э", заявил РИА Новости во вторник... РИА Новости, 23.02.2021

2021-02-23T09:31

2021-02-23T09:31

2021-02-23T09:31

новое оружие россии

каракурт-э

россия

латинская америка

ближний восток

африка

безопасность

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АБУ-ДАБИ, 23 фев - РИА Новости. Порядка десяти иностранных государств проявляют интерес к российским малым ракетным кораблям проекта 22800 "Каракурт-Э", заявил РИА Новости во вторник заместитель гендиректора судостроительной корпорации "Ак Барс" по внешней кооперации Александр Емелюшин."На этой выставке мы представляем две модели - малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт-Э" и патрульный корабль 22160. На сегодняшний день именно к этим кораблям инозаказчики проявляют наибольший интерес. Порядка десятка стран мы можем сегодня обозначить как наших потенциальных заказчиков", - сказал он.Емелюшин выразил надежду, что в этом году компании удастся продвинуться в некоторых из этих переговоров. Говоря о заказчиках, собеседник агентства отметил, что речь идёт о странах разных регионов - Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.По словам Емелюшина, с иностранными партнёрами обсуждаются поставки небольших партий "Каракуртов" - от двух до пяти единиц.Корабли проекта 22800 разработаны петербургским Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз". Это многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли морской зоны. Суда отличаются высокими показателями мореходности, управляемости. Основой вооружения у кораблей этой серии является комплекс высокоточного ракетного оружия. Главным оружием МРК проекта 22800 является универсальный корабельный стрелковый комплекс 3С14 на восемь крылатых ракет "Калибр-НК" или "Оникс".

https://ria.ru/20200706/1573926898.html

https://ria.ru/20191003/1559346986.html

россия

латинская америка

ближний восток

африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

каракурт-э, россия, латинская америка, ближний восток, африка, безопасность