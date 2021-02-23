https://ria.ru/20210223/jeep-1598654547.html
Вождь индейцев призвал Jeep не использовать имя чероки в названии машин
Вождь индейцев призвал Jeep не использовать имя чероки в названии машин
Вождь американских индейцев чероки призвал марку Jeep прекратить использовать наименование народа в названиях машин Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee для... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T13:41
2021-02-23T13:41
2021-02-23T13:41
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МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Вождь американских индейцев чероки призвал марку Jeep прекратить использовать наименование народа в названиях машин Jeep Cherokee и Jeep Grand Cherokee для извлечения прибыли на индейской культуре.Вождь Чак Хоскин-младший в эфире телеканала CNN заявил, что корпорациям и спортивным командам США пришла пора отказаться от использования "наименований, изображений и талисманов" коренных американцев, в частности, при изготовлении продукции.Он подчеркнул, что со стороны Jeep "неправильно" использовать наименование племени для продажи автомобилей и такое применение "не делает чести" индейцам.Компания Jeep заявила, что названия автомобилей "тщательно выбираются и оберегаются", чтобы "чтить и прославлять индейцев за их благородство, доблесть и гордость". Автопроизводитель подчеркнул, что настроен на "открытый и уважительный диалог" с вождем Чаком Хоскином-младшим.Как передает канал, машины Jeep Cherokee производились с 1974 по 2001 год, но впоследствии, уже в 2013 году такое название стало применяться для другого внедорожника. Модель автомобиля Grand Cherokee начали производить в 1993 году.
https://ria.ru/20200620/1573218067.html
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индейцы, авто, jeep cherokee, jeep grand cherokee, сша, в мире
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости.
Вождь американских индейцев чероки призвал марку Jeep прекратить использовать наименование народа в названиях машин Jeep Cherokee
и Jeep Grand Cherokee
для извлечения прибыли на индейской культуре.
Вождь Чак Хоскин-младший в эфире телеканала CNN
заявил, что корпорациям и спортивным командам США
пришла пора отказаться от использования "наименований, изображений и талисманов" коренных американцев, в частности, при изготовлении продукции.
Он подчеркнул, что со стороны Jeep "неправильно" использовать наименование племени для продажи автомобилей и такое применение "не делает чести" индейцам.
"Наименование чероки принадлежит народу, конкретной нации, и, я думаю, Jeep и его головная компания намерены делать то, что они делали: извлекать прибыль, наживаться на образе коренных американцев, чероки, который есть у людей в голове, и связывать его с собственным брендом и в процессе зарабатывать деньги", - сказал вождь чероки.
Компания Jeep заявила, что названия автомобилей "тщательно выбираются и оберегаются", чтобы "чтить и прославлять индейцев за их благородство, доблесть и гордость". Автопроизводитель подчеркнул, что настроен на "открытый и уважительный диалог" с вождем Чаком Хоскином-младшим.
Как передает канал, машины Jeep Cherokee производились с 1974 по 2001 год, но впоследствии, уже в 2013 году такое название стало применяться для другого внедорожника. Модель автомобиля Grand Cherokee начали производить в 1993 году.