https://ria.ru/20210223/iran-1598653480.html
В Иране рассказали о возможном объеме производства "Спутник V"
В Иране рассказали о возможном объеме производства "Спутник V"
После того, как Иран и Россия начнут совместное производство российской вакцины "Спутник V", объем выпуска препарата может составить минимум 40 миллионов доз в... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T13:31
2021-02-23T13:31
2021-02-23T13:31
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ТЕГЕРАН, 23 фев – РИА Новости. После того, как Иран и Россия начнут совместное производство российской вакцины "Спутник V", объем выпуска препарата может составить минимум 40 миллионов доз в год, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.По его словам, подписанное с Россией соглашение подразумевает, что совместное производство может начаться до конца текущего года по иранскому календарю – до 21 марта 2021 года - с участием частного сектора Ирана и Центра им. Гамалеи."Ожидается, что производственные мощности составят более 40 миллионов доз вакцины", - сказал Рабии, чьи слова приводит официальный портал правительства Ирана.Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что Иран и Россия подписали договор о совместном производстве вакцины "Спутник V".
https://ria.ru/20210130/vaktsina-1595241438.html
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, казем джалали, али рабии, москва, иран