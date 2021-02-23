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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210223/iran-1598653480.html
В Иране рассказали о возможном объеме производства "Спутник V"
В Иране рассказали о возможном объеме производства "Спутник V"
После того, как Иран и Россия начнут совместное производство российской вакцины "Спутник V", объем выпуска препарата может составить минимум 40 миллионов доз в... РИА Новости, 23.02.2021
2021-02-23T13:31
2021-02-23T13:31
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
казем джалали
али рабии
москва
иран
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ТЕГЕРАН, 23 фев – РИА Новости. После того, как Иран и Россия начнут совместное производство российской вакцины "Спутник V", объем выпуска препарата может составить минимум 40 миллионов доз в год, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.По его словам, подписанное с Россией соглашение подразумевает, что совместное производство может начаться до конца текущего года по иранскому календарю – до 21 марта 2021 года - с участием частного сектора Ирана и Центра им. Гамалеи."Ожидается, что производственные мощности составят более 40 миллионов доз вакцины", - сказал Рабии, чьи слова приводит официальный портал правительства Ирана.Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что Иран и Россия подписали договор о совместном производстве вакцины "Спутник V".
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, казем джалали, али рабии, москва, иран

В Иране рассказали о возможном объеме производства "Спутник V"

13:31 23.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ТЕГЕРАН, 23 фев – РИА Новости. После того, как Иран и Россия начнут совместное производство российской вакцины "Спутник V", объем выпуска препарата может составить минимум 40 миллионов доз в год, заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.
По его словам, подписанное с Россией соглашение подразумевает, что совместное производство может начаться до конца текущего года по иранскому календарю – до 21 марта 2021 года - с участием частного сектора Ирана и Центра им. Гамалеи.
Вакцина Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 30.01.2021
30 января, 09:52Распространение коронавируса
Иран подписал с Россией договор по вакцине "Спутник V"
"Ожидается, что производственные мощности составят более 40 миллионов доз вакцины", - сказал Рабии, чьи слова приводит официальный портал правительства Ирана.
Ранее иранский посол в Москве Казем Джалали сообщил, что Иран и Россия подписали договор о совместном производстве вакцины "Спутник V".
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКазем ДжалалиАли РабииМоскваИран
 
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